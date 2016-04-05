Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50

А так, что все уходит на армию. Расходы Израиля на оборону доходили иногда до 30% от госбюджета. Это легко гуглится. Ну а первые 5-10 лет еврейское государство так и вовсе жило нищенски без ничего, отдавая последнюю копейку и нитку на своих защитников.

Трохи офтопу в магазинно-фопний срач...С начала Войны за независимость (1947-49) и до начала 60-х годов США враждебно относилась к Израилю и даже наложили эмбарго на продажу оружия молодому еврейскому государству.Враждебность между странами порой доходила до пиков политического накала. Так, США угрожали напасть на Израиль в 50-х (если тот не покинет захваченный Синай), а Израиль бомбил и разнес американский военный корабль в 60-х.Первое реальное потепление отношений между странами случилось после того, как израильтяне передали американцам для препарирования новейший советский истребитель МиГ-21, заполученный Израилем в 1966 году.Американцы все 60-е годы тщетно пытались заполучить этот апарат, поэтому после этой израильской услуги (самолет передали США на 2 года, потом евреи забрали его обратно) США разрешило продать Израилю ракеты AIM-9 Sidewinder, ЗРК MIM-23 Hawk и некоторые другие современные плюшки.И да, продать. Не передать или подарить.Дальше пошла динамика улучшения отношений, особенно после войн 1967 и 1973 годов.Американские пару миллиардов преимущественно идут на разработки новейших видов оружия. Которое Вашингтон сам же потом и покупает у Иерусалима.Такие же пару миллиардов долларов США ежегодно отдает и Египту, уже не первый десяток лет (а еще F-16, танки Abrams и т.д.)Чтобы украинцы примерно понимали, это как выглядит: как если бы через 5 лет после окончания сегодняшней войны США стали ежегодно давать по 5 млрд долларов как Киеву, так и Москве. Киеву - на разработку новой техники, а Москве (тамошней военной хунте) передают лицензии на F-16 и т.п.Это все - ремарка для сторонников мнения, что без помощи США Израилю кирдык.Как так получается?Нет никаких "американских гарантий" Израилю. Вашингтон никогда не брал на себя обязательства воевать за Иерусалим. А если под "гарантиями" имеются ввиду эти пару ежегодных миллиардов, то простите, но это смешно.Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."