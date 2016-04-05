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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4576457745784579>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:27

  ЛАД написав:Вы не застали нормальные старые базары, где торговали в основном частники. Своей продукцией. Частников больше (и намного), чем перекупщиков, так что конкуренция была сильнее.

Це коли були колгоспи? Тоді торгували колгоспники, звісно своє(або майже), але багато чого можна було вкрасти на колгоспному полі шоб годувать своє хузяйство.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:28

Перше пояснення

У росії більшість навіть провладних коментаторів фіксують тенденцію, яка проявилася раніше – це вже по відношенню до Туреччини, до Ердогана. Це ще один прояв послаблення путіна. Іноді відчуття складається, що путін – дурник, якого всі »кидають«. Він сам таке враження складає. Але Ердоган, думаю, спеціально це зробив. Це демонстрація незадоволення з боку Туреччини. Це пов'язано з зерновою угодою, з шантажем, який кремль робить, хоче зірвати зернову угоду. Ердоган продемонстрував, що він незадоволений. А в росії деякі коментатори звертають увагу, що Ердоган поставив хрест на путіні», - вважає політолог.
https://varta1.com.ua/news/politolog-po ... 67491.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 2 ...

У Керчі вибухи. Окупанти пишуть про збиття крилатої ракети біля Кримського мосту – відео видео
В якийсь момент автор відео переводить камеру з неба на землю, і стає видно, що зйомка ведеться на Керченському мосту, і ракети зовсім поруч із ним.

Семейная фирма героя Украины Сергея Бубки работает в "ДНР" и поставляет топливо оккупантам - СМИ
Но больше всего отличилось ООО "Фирма "Монблан", которое торгует горючим. Компания изменила состав соучредителей - если в украинском госреестре юрлиц соучредителями значились сам Бубка, его брат Василий и мать Валентина, то в российском реестре мать из перечня учредителей убрали.
...
Интересно, что по этим сделкам фирма продает не собственное топливо, а талоны на него, а использовать их можно на заправках "Монблана", которых нашли по меньшей мере шесть - четыре в Донецке, а также по одной - в Макеевке и на трассе возле Волновахи.

На всех контрактах стоит подпись Василия Бубки как руководителя компании
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:45

  ЛАД написав:
  Hotab написав:detroytred , чому зі стелі? Це мої думки відносно того, хто має бути захищеними категоріями .
Хіба не треба захистити військового пенсіонера?
Бізнесмен, який підтримує нац.економіку - це все дурниця. На його місце он черга, відразу замінять. Новий магазин на місці старого відкриють, новий програміст зʼявиться, новий фермер прийде. А хто пенсіонера військового замінить? Тому не знецінюйте будь ласка мої думки. Я на них маю право!

Новый фермер намного менее вероятен, чем новый магазин.
Вот фермеров как раз, наверное, стоит защитить.

Власники магазинів теж є різні.
А взагалі, я б працюючих (після якоїсь суми зп чи доходу, чи сплаченого податку) взагалі б не чіпав , повно таких, хто не знає куди себе діти. Їх як раз перших було б добре в ЗСУ.
Щодо Луценка: думаю що він не розраховував, що війна так надовго, йшов свідомо, а тепер знайшов спосіб повернутись. Взагалі це часта практика у публічних людей, депутатів всіх рівнях, послужити під час війни. Бо війни закінчуються, а мати потім відповідь на питання «де ти був , коли…» потрібно мати завжди.

По торгашам, жируючих , взагалі совком потягло. Так що заважає військовому пенсу відкритись і жирувати? Вже ж не 90-ті, не спалять без криші. Чи і тут ні? Скільки вже «ні»? Хоч десь є «так»?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лип, 2023 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:50

Американо-ізраильскі відносини: блиц-лікбез щодо Украини

Трохи офтопу в магазинно-фопний срач...

"Американо-израильские отношения: блиц-ликбез и релевантно ли это для Украины

С начала Войны за независимость (1947-49) и до начала 60-х годов США враждебно относилась к Израилю и даже наложили эмбарго на продажу оружия молодому еврейскому государству.

Враждебность между странами порой доходила до пиков политического накала. Так, США угрожали напасть на Израиль в 50-х (если тот не покинет захваченный Синай), а Израиль бомбил и разнес американский военный корабль в 60-х.

Первое реальное потепление отношений между странами случилось после того, как израильтяне передали американцам для препарирования новейший советский истребитель МиГ-21, заполученный Израилем в 1966 году.

Американцы все 60-е годы тщетно пытались заполучить этот апарат, поэтому после этой израильской услуги (самолет передали США на 2 года, потом евреи забрали его обратно) США разрешило продать Израилю ракеты AIM-9 Sidewinder, ЗРК MIM-23 Hawk и некоторые другие современные плюшки.

И да, продать. Не передать или подарить.

Дальше пошла динамика улучшения отношений, особенно после войн 1967 и 1973 годов. В итоге это привело к ситуации, когда США ежегодно стало поставлять Израилю 2.5-3 млрд долларов. При этом сам Израиль тратит на оборону 24 миллиарда долларов в год.

Американские пару миллиардов преимущественно идут на разработки новейших видов оружия. Которое Вашингтон сам же потом и покупает у Иерусалима.

Такие же пару миллиардов долларов США ежегодно отдает и Египту, уже не первый десяток лет (а еще F-16, танки Abrams и т.д.)

Чтобы украинцы примерно понимали, это как выглядит: как если бы через 5 лет после окончания сегодняшней войны США стали ежегодно давать по 5 млрд долларов как Киеву, так и Москве. Киеву - на разработку новой техники, а Москве (тамошней военной хунте) передают лицензии на F-16 и т.п.

Это все - ремарка для сторонников мнения, что без помощи США Израилю кирдык. Да, без этих 2.5-3 миллиардов будет сложнее, но основная сумма трат на оборонку у нас всегда была и остается собственная, национальная, без дотаций, кабалы или зависимости.

Как так получается? А так, что все уходит на армию. Расходы Израиля на оборону доходили иногда до 30% от госбюджета. Это легко гуглится. Ну а первые 5-10 лет еврейское государство так и вовсе жило нищенски без ничего, отдавая последнюю копейку и нитку на своих защитников.

Нет никаких "американских гарантий" Израилю. Вашингтон никогда не брал на себя обязательства воевать за Иерусалим. А если под "гарантиями" имеются ввиду эти пару ежегодных миллиардов, то простите, но это смешно.

Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.

Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."(c) Игаль Левин

Це короткий такий узагальнений опис від військового з Ізраїлю.
І дає тверезе розуміння того що "ізраїльська модель" забезпечення безпеки від США, це 10% витрат на розробку техніки і все. Все інше це 30% ВВП на оборону, і все повністю сконцентроване на забезпечення і побудоване навколо армії. :|
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Нед 09 лип, 2023 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 14:56

  Hotab написав:Щодо Луценка: думаю що він не розраховував, що війна так надовго, йшов свідомо, а тепер знайшов спосіб повернутись. Взагалі це часта практика у публічних людей, депутатів всіх рівнях, послужити під час війни. Бо війни закінчуються, а мати потім відповідь на питання «де ти був , коли…» потрібно мати завжди.

Але ж Луценко пішов, а от зі всієї зеленої шобли не пішов ніхто

І теперь вся ця зелена шобла дорікає Луценку, що він повернувся
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:12

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:: "Один с сошкой, семеро с ложкой". На одного фермера семь перекупщиков. В результате на базаре сейчас в основном перекупщики, соответственно, цены растут, т.к. им проще договориться и легче держать цену.
соответственно цены падают, если бы фермер выехал на базар сам, а перекупщиков запретили, он бы такую цену вломил, а что мешает? Фермер - бизнесмен, хочет заработать побольше, а не поменьше. А перекупщики создают между собой конкуренцию. И уже сильно цену не задерёшь.


никто не создает между собой конкуренцию на таких небольших базарчиках.
все договорено.
а если кто то приедет сбивать цены - ему быстро пояснят какие должны быть цены.
у меня в городе например есть несколько небольших базарчиков. все закупаются на одном опте. расстояние от опта примерно одинаковое до всех базарчиков.
но цены между базарчиками очень разные. но вот если ходить между лотками на одном базарчике то цены как под копирку.
конкуренция говорите? ага.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:13

  Hotab написав:
По торгашам, жируючих , взагалі совком потягло. Так що заважає військовому пенсу відкритись і жирувати? Вже ж не 90-ті, не спалять без криші. Чи і тут ні? Скільки вже «ні»? Хоч десь є «так»?

Совком знов потягло від вас.
Це в совку так перекручувати думки опонентів (з-за океану тоді).

Пояснюю: знайдіть там в мене про жируючих і торгашів. Саме в мене.
А не зі стелі знов вигадуйте.

Питання в мене було виключно в площині заміняємості. А навіть про "хати, лексуси" вказано виключно для підкреслення, що не впритул націнки ставлять аби на хліб вистачило. Тобто конкуренція з 8 точок не знижує прибуток до мінімуму:
("Всі на умовно Лексусах і з хатами. Тобто не кінці з кінцями зводять. Працюють на себе. Звісно не легко. Це не стосовно претензій до них або тим паче їх заробітку, а відносно незамінності або впливу з падінням аж до Африки, про яке казав будівельник. ")

Вкотре: напружуйтесь з підставами для чергових вигадок.
Чекаю вашу знахідку. Як і стосовно попередньої.
А не чергових нових зі стелі претензій.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:21

  mephala написав:у меня в городе например есть несколько небольших базарчиков. все закупаются на одном опте. расстояние от опта примерно одинаковое до всех базарчиков.
но цены между базарчиками очень разные. но вот если ходить между лотками на одном базарчике то цены как под копирку.

Точнісінько так.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 15:23

  Faceless написав:
ЛАД написав: Перекупщику спешить некуда. Он может держать высокую цену в расчёте, что найдутся богатые покупатели.


Ви ж про продукцію фермерів? Що часто швидко псується чи потребує певних умов зберігання? Якраз є куди спішити

Уточню - некуда спешить по сравнению с фермером, производителем. Он приезжает на базар на день, в лучшем случае, на два. И ему надо успеть продать за этот день-два.
Перекупщик может держать товар дольше. Если нужен холодильник, то перекупщику это тоже легче обеспечить.

Water
Колхозов нет уже 30 лет. Чего б я сегодня о них вспоминал?
А если бы вспомнил, то так бы и сказал.
ЛАД
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