Додано: Нед 09 лип, 2023 15:34

08 Липня

На Самбірщині встановили вбиральню за 2 мільйони гривень: як вона працює (ВІДЕО)



У центрі Самбора, поблизу міської ради, встановили громадську вбиральню. Вона обійшлась місту у 2 мільйони гривень. Замовником робіт було Самбірське комунальне підприємство «Об’єднане», яке, як інформувала LMN раніше, замовило в матері своєї працівниці робіт на 8 мільйонів гривень. А ще – саме це комунальне підприємство обрало для берегоукріплення Дністра сумнівного підрядника, якому оголосили підозру. Тож ми вирішили перевірити, наскільки встановлена вбиральня відповідає вимогам тендерної документації.

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При оплаті у 2 гривні покористуватись туалетом можна 15 хвилин – коли людина заходить всередину, зовні вмикається таймер, який підсвічується червоним. Про те, що кабінка відкрита, сигналізує зелений екран.



На момент нашого візиту усередині туалету доволі чисто. Тут справді встановили пеленальний столик. На перший погляд, вбиральня відповідає базовим вимогам доступності для людей з інвалідністю, та ми не експерти з універсального дизайну, тож визначити достеменно складно. Однак, під час нашого візиту з крану наполегливо без упину текла вода. Полагодити простим закручуванням в один чи інший бік не вдалось. І, як не прикро, саме в цей момент там не було туалетного паперу. Чи вдається застати це щастя самбірчанам в інші дні, а також чи запрацює модуль безготівкової оплати – ще перевіримо.

26 Квітня

Підприємство Самбірської міськради замовило в матері своєї працівниці робіт на 8 мільйонів гривень (ВІДЕО)



Комунальне підприємство Самбірської міськради «Об’єднане» за період повномасштабного вторгнення замовило 55 послуг у підприємиці Оксани Володимирівни Данько. Йдеться про укладання бруківки на різних ділянках вулиць міста. Загальна сума, яку жінка нібито заробила за проведення робіт, складає понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Про це LMN стало відомо з електронної системи держзакупівель Prozzoro.



Як свідчать дані з порталу Clarity Project, Оксані Данько – 60 років. Вона є суб’єктом малого підприємництва. Усього відомо про 55 закупівель, в яких брала участь літня жінка. Не складно здогадатись, що усі вони – з комунальним підприємством Самбірської міськради.

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З ресурсу OpenDataUA LMN також дізналась, що зареєструвалась жінка як приватна підприємиця лише 3 листопада 2022 року. А вже 16 листопада жінка уклала одразу кілька договорів на укладання бруківки на вулиці Шпитальній біля Самбірської центральної районної лікарні.

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У розпорядженні LMN також опинилось відео, на якому можна побачити підприємицю Оксану Данько. Жінка підтверджує, що на неї зареєстрована фірма. Каже, що вона її зареєструвала. Підписує документи. Однак фактично справами фірми займається дочка жінки – Тетяна Володимирівна Дунь. Працює жінка у Самбірському комунальному підприємстві «Об’єднане», яке й виступало замовником робіт.

53-річний Юрій Гамар ішов на місцеві вибори як самовисуванець, натомість місцеві вибори у 2015 році він виграв як кандидат від партії «Воля».

Луценко розказав, чи ділить мовне питання бійців на фронті

6 липня

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Як зазначає Луценко, на війні військових не розділяє ні мова, ні релігія, партійність, вік, статки тощо. Все вимірюється у тому хто воює, а хто «косить».

Ну если пошел офтоп, добавлю и я.Активно "пилят" бюджет не только на юге, востоке, центре, но и в Львовской области:Немного ранее:Всего лишь 10 млн грн по 2-м заказам, бюджет воюющей страны такую мелочь запросто выдержитИ от Луценко: