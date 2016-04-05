В якийсь момент автор відео переводить камеру з неба на землю, і стає видно, що зйомка ведеться на Керченському мосту, і ракети зовсім поруч із ним.
Яка сумна новина (що не влучили).. Але.. Звільнити до осені Херсонщину та Запоріжжя, почати сухопутну операцію в Криму – абсолютно реально для українських військових. Навіть без літаків. Питання лише в системах ППО. Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону 7 липня.
ПС. Щодо Луценка не розумію кіпіш - йому вже 59 років, шо від нього хочуть? Чи багато політиків 55+ пішли на фронт? Мовчу про молодших. Пишуть, що відсидівся у тилу. Спочатку він був у Мико, коли туди щодня прилітало. А потім поїхав на Схід. Але ключове - де відсиджувалися інші політики? Отож.
mephala написав:у меня в городе например есть несколько небольших базарчиков. все закупаются на одном опте. расстояние от опта примерно одинаковое до всех базарчиков. но цены между базарчиками очень разные. но вот если ходить между лотками на одном базарчике то цены как под копирку.
Микола Гарне оповідання. Тільки автор випустив, на мій погляд, ключове. А про другорядне розповів.
Про ізраїльське лоббі в США.
З.и. я сам не одразу допер. Читав це оповідання і аж дух перехопило. Он воно як! Є! Є досить великий шанс. Тільки під кінець статті отямився. Шанс є ("пограти" з США і партнерами). От тільки невеличкий.
Активно "пилят" бюджет не только на юге, востоке, центре, но и в Львовской области:
08 Липня На Самбірщині встановили вбиральню за 2 мільйони гривень: як вона працює (ВІДЕО)
У центрі Самбора, поблизу міської ради, встановили громадську вбиральню. Вона обійшлась місту у 2 мільйони гривень. Замовником робіт було Самбірське комунальне підприємство «Об’єднане», яке, як інформувала LMN раніше, замовило в матері своєї працівниці робіт на 8 мільйонів гривень. А ще – саме це комунальне підприємство обрало для берегоукріплення Дністра сумнівного підрядника, якому оголосили підозру. Тож ми вирішили перевірити, наскільки встановлена вбиральня відповідає вимогам тендерної документації. ... При оплаті у 2 гривні покористуватись туалетом можна 15 хвилин – коли людина заходить всередину, зовні вмикається таймер, який підсвічується червоним. Про те, що кабінка відкрита, сигналізує зелений екран.
На момент нашого візиту усередині туалету доволі чисто. Тут справді встановили пеленальний столик. На перший погляд, вбиральня відповідає базовим вимогам доступності для людей з інвалідністю, та ми не експерти з універсального дизайну, тож визначити достеменно складно. Однак, під час нашого візиту з крану наполегливо без упину текла вода. Полагодити простим закручуванням в один чи інший бік не вдалось. І, як не прикро, саме в цей момент там не було туалетного паперу. Чи вдається застати це щастя самбірчанам в інші дні, а також чи запрацює модуль безготівкової оплати – ще перевіримо.
26 Квітня Підприємство Самбірської міськради замовило в матері своєї працівниці робіт на 8 мільйонів гривень (ВІДЕО)
Комунальне підприємство Самбірської міськради «Об’єднане» за період повномасштабного вторгнення замовило 55 послуг у підприємиці Оксани Володимирівни Данько. Йдеться про укладання бруківки на різних ділянках вулиць міста. Загальна сума, яку жінка нібито заробила за проведення робіт, складає понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Про це LMN стало відомо з електронної системи держзакупівель Prozzoro.
Як свідчать дані з порталу Clarity Project, Оксані Данько – 60 років. Вона є суб’єктом малого підприємництва. Усього відомо про 55 закупівель, в яких брала участь літня жінка. Не складно здогадатись, що усі вони – з комунальним підприємством Самбірської міськради. ... З ресурсу OpenDataUA LMN також дізналась, що зареєструвалась жінка як приватна підприємиця лише 3 листопада 2022 року. А вже 16 листопада жінка уклала одразу кілька договорів на укладання бруківки на вулиці Шпитальній біля Самбірської центральної районної лікарні. ... У розпорядженні LMN також опинилось відео, на якому можна побачити підприємицю Оксану Данько. Жінка підтверджує, що на неї зареєстрована фірма. Каже, що вона її зареєструвала. Підписує документи. Однак фактично справами фірми займається дочка жінки – Тетяна Володимирівна Дунь. Працює жінка у Самбірському комунальному підприємстві «Об’єднане», яке й виступало замовником робіт.
Всего лишь 10 млн грн по 2-м заказам, бюджет воюющей страны такую мелочь запросто выдержит
И от Луценко:
Луценко розказав, чи ділить мовне питання бійців на фронті 6 липня ... Як зазначає Луценко, на війні військових не розділяє ні мова, ні релігія, партійність, вік, статки тощо. Все вимірюється у тому хто воює, а хто «косить».
Hotab написав:............ А взагалі, я б працюючих (після якоїсь суми зп чи доходу, чи сплаченого податку) взагалі б не чіпав , повно таких, хто не знає куди себе діти. Їх як раз перших було б добре в ЗСУ. ............
Их надо бы привлечь к работе по производству вооружений. А не рассказывать, что мы не умеем и не можем. И умеем, и можем. Скорее всего, никто не рассчитывал на затяжную войну. Надеялись, что нам быстро дадут оружие, помогут и прямо, и санкциями и всё относительно быстро закончится. В таком варианте нет смысла разворачивать своё производство - пока развернёшь, всё закончится. Але... Не все склалося, як гадалося.
detroytred написав:Микола Гарне оповідання. Тільки автор випустив, на мій погляд, ключове. А про другорядне розповів.
Про ізраїльське лоббі в США.
З.и. я сам не одразу допер. Читав це оповідання і аж дух перехопило. Он воно як! Є! Є досить великий шанс. Тільки під кінець статті отямився. Шанс є ("пограти" з США і партнерами). От тільки невеличкий.
Відсутність такого постійного лоббі відносно нашої країни, ставить під сумнів навіть ті 10% постійної допомоги на оборону. Тому, на жаль, ізраїльский сценарій безпеки для нас це "такий собі" варіант гарантій безпеки.
знайдіть там в мене про жируючих і торгашів. Саме в мене.
Амнезії нема? «Лексуси/хати» І ще одне: не уживеться поряд 2 моменти одночасно: 1. Жорстка конкуренція, поряд додатково не відкриєшся, вони самі там за останнього клієнта очі вицарапують 2. Жирують на Лексусах.
Ви б поряд стали б і на Хюндай (бо посилилась би конкуренція, вже б не до Лексусів було б) заробили б швиденько.
Про Луценка: однозначно честь і хвала. Якими б мотивами не керувався, коли йшов в ЗСУ.
По Ізраїлю: у нас зараз під час війни нам дають в рази більше, ніж ми самі на себе витрачаємо. Я про зброю. Хай нам Ізраїль заздрить.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лип, 2023 15:48, всього редагувалось 2 разів.