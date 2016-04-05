Але навіть для такого потужного не більше 10%. І далі самі-самі.
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Додано: Нед 09 лип, 2023 15:55
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:00
Так це конкретно у прямій фактичній фін. допомозі на оборону від країни.
А що там допомогається через приватні компанії???
Яка допомога на ринку озброєнь?
Який вплив на конкурентів, ворогів?
Може й помиляюсь, але гадаю, що Ізраїль - це як ще один штат США))
Або навпаки)))
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:06
detroytred ,
Без відправки одного з них на фронт, можна відкритись успішно, чи ні? Ніяк не зрозумію…
Треба чекати відправки на фронт, щоб підняти впавший прапор, чи можна вже зараз стати поряд і скласти конкуренцію, відкусивши на колесо для Лексуса.
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:08
Тобто я не дочекався.
І ви замість однієї тактики перейшли до іншої -- почали генерити пропозиції, що мені робити.
Да генеруйте до схочу.
Мені побоку.
Добре, що хоч не перекручування та претензії.
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:14
Тут стоит отметить несколько моментов (кроме израильского лобби в США, о кот. написал detroytred).
1. Государство Израиль было создано с нуля и, естественно, было нищим. И это никого не удивляло и не возмущало.
2. Государство Израиль получило массы еврейского населения благодаря бегству европейских евреев от Холокоста и изгнания и бегства из арабских стран после создания Израиля и войны 1948-49. Для них было понятно, что военная защита - это главная задача.
3. Окружающие арабские страны сильно поддерживали оборонные настроения в Израиле. Очень долго их главным лозунгом было: "Сбросить Израиль в море!". Да и сегодня не все отказались, даже если не провозглашают вслух. При этом речь идёт не о политическом уничтожении государства, а просто о физическом уничтожении.
Так что правильно, это государство - военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Отсюда и всеобщая воинская обязанность, в т.ч. и женщин. В случае поражения Буча для них показалась бы детским садом.
У нас лозунг "Всё для фронта, всё для победы" воспринимается как "совком запахло". Уклонение от армии носит массовый характер. В Израиле о таком не слышно. Резервистов достаточно регулярно призывают на сборы (а периодически, бывает, и мобилизуют) и это ни у кого не вызывает удивления и протестов.
При этом они постоянно пытаются договориться с арабами. Постепенно, с некоторыми удаётся. Хотя там достаточно серьёзные проблемы как территориального, так и религиозного характера.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 09 лип, 2023 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:17
ЛАД , чув що пілот винищувача може зранку виконати бойове завдання, а вдень піти в офіс на іншу основну роботу. Може байка. Мені таке важко вміщується.
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:17
ЛАД
Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:19
Тобто це була не пропозиція, а справді показ нестиковки?
Тоді добре.
Подивимось де нестиковка.
Про яку заміну ушедшого можна говорити, якщо вище я вказав: кожен з них мріє, щоб сусід не відкрився з якоїсь причини. І з задоволенням би сам би зайняв хоч всі 8 точок.
Чому тримаються ціни я теж вище вказав -- хз. (Може хто підкаже. Тут повно фахівців саме в цій сфері).
На мої питання знайомий цей власник мовчить, як риба.
Єдина причина, яка приходить на думку (чому з такою конкуренцією тримається така націнка - 30-50%. Це мені сам власник розповів. Що на менше тут ніхто не працює.), це відсутність реальної конкуренції.
А про хати-лексуси -- це до того, що цю отаку націнку не пожирають податки, хабарі пожежникам, власнику ринку та інше.
Зрозуміло?
І де нестиковка-то?
Додано: Нед 09 лип, 2023 16:23
Такого не слышал.
Скорее, байка.
Знаю, у друга зятя призывали. С отрывом от производства. И он был занят целыми днями.
Хотя если часть где-то недалеко (а при размерах Израиля бывает часто), то допускаю, что мог заглянуть и на основную работу.
Но истребитель или вертолётчик... Это всё же профессионалы и элита в любой армии. Так что голову на отсечение не дам, но, думаю, байка.
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