_Mykola_ написав:ЛАД Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.
Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Чим приваблювати. Бо це євреї не дуже-то хотіли емігрувати. В нас може виникнути з цим проблема.
_Mykola_ написав:ЛАД Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.
Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Чим приваблювати. Бо це євреї не дуже-то хотіли емігрувати. В нас може виникнути з цим проблема.
Hotab написав:............ А взагалі, я б працюючих (після якоїсь суми зп чи доходу, чи сплаченого податку) взагалі б не чіпав , повно таких, хто не знає куди себе діти. Їх як раз перших було б добре в ЗСУ. ............
Их надо бы привлечь к работе по производству вооружений. А не рассказывать, что мы не умеем и не можем. И умеем, и можем. Скорее всего, никто не рассчитывал на затяжную войну. Надеялись, что нам быстро дадут оружие, помогут и прямо, и санкциями и всё относительно быстро закончится. В таком варианте нет смысла разворачивать своё производство - пока развернёшь, всё закончится. Але... Не все склалося, як гадалося.
по-перше, у нас ті, хто хоче допомагати держави й так це робить - називається волонтерство. й задіяно багато народу, й це значно ефективніше, ніж примусово.
з виробництва озброєння. я гадаю причина не в людях, а нема куди вставати за станок. якби щось працювало, й біли б потрібні спеціалісти - їх би знайшли. треба створювати нові виробництва, старі з вірогідністю 95% вже не запрацюють.
_Mykola_ написав:ЛАД Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.
Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Чим приваблювати. Бо це євреї не дуже-то хотіли емігрувати. В нас може виникнути з цим проблема.
_Mykola_ написав:Відсутність такого постійного лоббі
Так воно малого того, що постійне, воно ще й суперпотужне.
США-Ізраїль мабуть це, як *милые бранятся, только тешатся*)).
Всё же не так. Там есть и потужне арабське лобі. Причём, усиливающееся. Египет и Сауд. Аравия получают не меньшую, а, скорее, бОльшую помощь.
І чому це не може бути одночасно? Потужне і те, і те лоббі. В США. А от між Ізраїлем і арабами - чвари.
Мені взагалі цікаво, як так вийшло, що Штати після отого відомого 50\50 все ж таки пішли з СА? Таке враження, що лише вийшли (вичерпали цей 50\50, і дорозвинулись) на рівень - тепер велкам к нам. Глобалізація.
Чому диктатори відносно не влаштовують глобалізацію (глобалізаторів), бо не піддаються об'єктивним законам. Діють згідно своїх суб'єктивних бажань.
_Mykola_ написав:ЛАД Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.
Я понял. Возникнет много вопросов. И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные. Сильно сомневаюсь. И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.
ЛАД написав:.......... Их надо бы привлечь к работе по производству вооружений. А не рассказывать, что мы не умеем и не можем. И умеем, и можем. Скорее всего, никто не рассчитывал на затяжную войну. Надеялись, что нам быстро дадут оружие, помогут и прямо, и санкциями и всё относительно быстро закончится. В таком варианте нет смысла разворачивать своё производство - пока развернёшь, всё закончится. Але... Не все склалося, як гадалося.
по-перше, у нас ті, хто хоче допомагати держави й так це робить - називається волонтерство. й задіяно багато народу, й це значно ефективніше, ніж примусово.
Волонтёрство и производство оружия всё же сильно разные вещи. Не знаю, какой % у нас волонтёров, но, думаю, далеко не все. Очень далеко.
з виробництва озброєння. я гадаю причина не в людях, а нема куди вставати за станок. якби щось працювало, й біли б потрібні спеціалісти - їх би знайшли. треба створювати нові виробництва, старі з вірогідністю 95% вже не запрацюють.
Насчёт старых сильно сомневаюсь, в остальном согласен. Так треба створювати. Они всё равно будут нужны и после войны. Вряд ли мы успеем создать столько, что потом не нужны будут (надеюсь, мы не будем воевать ещё годами). А пока можно и на старых что-то делать.