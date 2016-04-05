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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4579458045814582>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:24

  _Mykola_ написав:ЛАД
Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.

Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Чим приваблювати.
Бо це євреї не дуже-то хотіли емігрувати. В нас може виникнути з цим проблема.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:29

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Відсутність такого постійного лоббі

Так воно малого того, що постійне, воно ще й суперпотужне.

США-Ізраїль мабуть це, як *милые бранятся, только тешатся*)).

Всё же не так.
Там есть и потужне арабське лобі. Причём, усиливающееся.
Египет и Сауд. Аравия получают не меньшую, а, скорее, бОльшую помощь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:30

  detroytred написав:.........
Може й помиляюсь, але гадаю, що Ізраїль - це як ще один штат США))
Або навпаки)))

Ошибаетесь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:33

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:ЛАД
Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.

Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Чим приваблювати.
Бо це євреї не дуже-то хотіли емігрувати. В нас може виникнути з цим проблема.

Нередко и эмигрируют.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:35

  ЛАД написав:
  Hotab написав:............
А взагалі, я б працюючих (після якоїсь суми зп чи доходу, чи сплаченого податку) взагалі б не чіпав , повно таких, хто не знає куди себе діти. Їх як раз перших було б добре в ЗСУ.
............

Их надо бы привлечь к работе по производству вооружений.
А не рассказывать, что мы не умеем и не можем. И умеем, и можем.
Скорее всего, никто не рассчитывал на затяжную войну. Надеялись, что нам быстро дадут оружие, помогут и прямо, и санкциями и всё относительно быстро закончится. В таком варианте нет смысла разворачивать своё производство - пока развернёшь, всё закончится. Але... Не все склалося, як гадалося.

по-перше, у нас ті, хто хоче допомагати держави й так це робить - називається волонтерство. й задіяно багато народу, й це значно ефективніше, ніж примусово.

з виробництва озброєння. я гадаю причина не в людях, а нема куди вставати за станок. якби щось працювало, й біли б потрібні спеціалісти - їх би знайшли. треба створювати нові виробництва, старі з вірогідністю 95% вже не запрацюють.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:37

  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:ЛАД
Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.

Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Чим приваблювати.
Бо це євреї не дуже-то хотіли емігрувати. В нас може виникнути з цим проблема.

Так як утримує Пн.Корея
Парнери закриють очі.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:39

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Відсутність такого постійного лоббі

Так воно малого того, що постійне, воно ще й суперпотужне.

США-Ізраїль мабуть це, як *милые бранятся, только тешатся*)).

Всё же не так.
Там есть и потужне арабське лобі. Причём, усиливающееся.
Египет и Сауд. Аравия получают не меньшую, а, скорее, бОльшую помощь.

І чому це не може бути одночасно?
Потужне і те, і те лоббі. В США.
А от між Ізраїлем і арабами - чвари.

Мені взагалі цікаво, як так вийшло, що Штати після отого відомого 50\50 все ж таки пішли з СА?
Таке враження, що лише вийшли (вичерпали цей 50\50, і дорозвинулись) на рівень - тепер велкам к нам.
Глобалізація.

Чому диктатори відносно не влаштовують глобалізацію (глобалізаторів), бо не піддаються об'єктивним законам. Діють згідно своїх суб'єктивних бажань.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:39

flyman , ти казав що у нас вже вона. Коли в Польщу за кубишкою в банк не пустили.


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Востаннє редагувалось Hotab в Нед 09 лип, 2023 16:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:40

  _Mykola_ написав:ЛАД
Я привів цю цитату, для розуміння, що якщо нас не беруть в НАТО, то нам потрібно переходити на армієцентричну модель держави, що призведе до шоку у багатьох і дикого виття про узурпацію влади і толітаризму.

Я понял.
Возникнет много вопросов.
И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные.
Сильно сомневаюсь.
И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" :)
Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:52

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
Их надо бы привлечь к работе по производству вооружений.
А не рассказывать, что мы не умеем и не можем. И умеем, и можем.
Скорее всего, никто не рассчитывал на затяжную войну. Надеялись, что нам быстро дадут оружие, помогут и прямо, и санкциями и всё относительно быстро закончится. В таком варианте нет смысла разворачивать своё производство - пока развернёшь, всё закончится. Але... Не все склалося, як гадалося.

по-перше, у нас ті, хто хоче допомагати держави й так це робить - називається волонтерство. й задіяно багато народу, й це значно ефективніше, ніж примусово.

Волонтёрство и производство оружия всё же сильно разные вещи.
Не знаю, какой % у нас волонтёров, но, думаю, далеко не все. Очень далеко.
з виробництва озброєння. я гадаю причина не в людях, а нема куди вставати за станок. якби щось працювало, й біли б потрібні спеціалісти - їх би знайшли. треба створювати нові виробництва, старі з вірогідністю 95% вже не запрацюють.

Насчёт старых сильно сомневаюсь, в остальном согласен.
Так треба створювати. Они всё равно будут нужны и после войны. Вряд ли мы успеем создать столько, что потом не нужны будут (надеюсь, мы не будем воевать ещё годами).
А пока можно и на старых что-то делать.
ЛАД
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