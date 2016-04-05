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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4579458045814582
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:54

  Hotab написав:........
Треба чекати відправки на фронт, щоб підняти впавший прапор, чи можна вже зараз стати поряд і скласти конкуренцію, відкусивши на колесо для Лексуса.

Стати можна.
Но, в результате, скорее, откусишь чего-нибудь у себя. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 3 ...

Окончание войны не является жестким условием вступления Украины в НАТО – СМИ
По мнению эксперта, по-настоящему серьезной гарантией будущей безопасности для Украины может быть только полноценное членство в Североатлантическом альянсе. При этом отсрочка решения по вступлению Украины в Альянс на основании того, что война с Россией формально не завершена, может побудить РФ максимально оттягивать признание ее поражения.
...
"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более распложен принять Украину, чем сейчас", – сказал он.

По его мнению, от саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ожидать решительного шага по приглашению Украины в Альянс, однако вполне можно рассчитывать на то, что будет конкретизирован ее путь к членству.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:02

  ЛАД написав:Я понял.
Возникнет много вопросов.
И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные.
Сильно сомневаюсь.
И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" :)
Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.

оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.

доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?

й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої?
Shaman
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  #<1 ... 4579458045814582
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