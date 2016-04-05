По мнению эксперта, по-настоящему серьезной гарантией будущей безопасности для Украины может быть только полноценное членство в Североатлантическом альянсе. При этом отсрочка решения по вступлению Украины в Альянс на основании того, что война с Россией формально не завершена, может побудить РФ максимально оттягивать признание ее поражения.

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"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более распложен принять Украину, чем сейчас", – сказал он.



По его мнению, от саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ожидать решительного шага по приглашению Украины в Альянс, однако вполне можно рассчитывать на то, что будет конкретизирован ее путь к членству.

