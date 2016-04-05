По мнению эксперта, по-настоящему серьезной гарантией будущей безопасности для Украины может быть только полноценное членство в Североатлантическом альянсе. При этом отсрочка решения по вступлению Украины в Альянс на основании того, что война с Россией формально не завершена, может побудить РФ максимально оттягивать признание ее поражения. ... "Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более распложен принять Украину, чем сейчас", – сказал он.
По его мнению, от саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ожидать решительного шага по приглашению Украины в Альянс, однако вполне можно рассчитывать на то, что будет конкретизирован ее путь к членству.
ЛАД написав:Я понял. Возникнет много вопросов. И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные. Сильно сомневаюсь. И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.
оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.
доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?
й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої?
ЛАД написав: Перекупщику спешить некуда. Он может держать высокую цену в расчёте, что найдутся богатые покупатели.
Ви ж про продукцію фермерів? Що часто швидко псується чи потребує певних умов зберігання? Якраз є куди спішити
Уточню - некуда спешить по сравнению с фермером, производителем. Он приезжает на базар на день, в лучшем случае, на два. И ему надо успеть продать за этот день-два. Перекупщик может держать товар дольше. Если нужен холодильник, то перекупщику это тоже легче обеспечить.
Water Колхозов нет уже 30 лет. Чего б я сегодня о них вспоминал? А если бы вспомнил, то так бы и сказал.
Так ви пишіть більщ конкретно, звідки я знаю який час Ви маєте на увазі. 90-ті це тільки початок власної фермерської справи. Вже давно побудовані овочесховища, або продукція зразу йшла на переробку. Давно є договірні відносини, де на якийсь конкретний день до фермера приїде фура на завантаження, завтра ще одна.