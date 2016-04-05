RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4580458145824583>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:54

  Hotab написав:........
Треба чекати відправки на фронт, щоб підняти впавший прапор, чи можна вже зараз стати поряд і скласти конкуренцію, відкусивши на колесо для Лексуса.

Стати можна.
Но, в результате, скорее, откусишь чего-нибудь у себя. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25062
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5067 раз.
Подякували: 4721 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 3 ...

Окончание войны не является жестким условием вступления Украины в НАТО – СМИ
По мнению эксперта, по-настоящему серьезной гарантией будущей безопасности для Украины может быть только полноценное членство в Североатлантическом альянсе. При этом отсрочка решения по вступлению Украины в Альянс на основании того, что война с Россией формально не завершена, может побудить РФ максимально оттягивать признание ее поражения.
...
"Лучшим вариантом, конечно, было бы полное поражение России, но даже если этого не произойдет и РФ не признает поражения после окончания боевых действий, все равно может сложиться ситуация, когда Альянс будет более распложен принять Украину, чем сейчас", – сказал он.

По его мнению, от саммита НАТО в Вильнюсе не стоит ожидать решительного шага по приглашению Украины в Альянс, однако вполне можно рассчитывать на то, что будет конкретизирован ее путь к членству.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8117
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:02

  ЛАД написав:Я понял.
Возникнет много вопросов.
И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные.
Сильно сомневаюсь.
И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" :)
Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.

оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.

доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?

й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3788
З нами з: 29.09.19
Подякував: 456 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 17:30

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав: Перекупщику спешить некуда. Он может держать высокую цену в расчёте, что найдутся богатые покупатели.


Ви ж про продукцію фермерів? Що часто швидко псується чи потребує певних умов зберігання? Якраз є куди спішити

Уточню - некуда спешить по сравнению с фермером, производителем. Он приезжает на базар на день, в лучшем случае, на два. И ему надо успеть продать за этот день-два.
Перекупщик может держать товар дольше. Если нужен холодильник, то перекупщику это тоже легче обеспечить.

Water
Колхозов нет уже 30 лет. Чего б я сегодня о них вспоминал?
А если бы вспомнил, то так бы и сказал.

Так ви пишіть більщ конкретно, звідки я знаю який час Ви маєте на увазі.
90-ті це тільки початок власної фермерської справи.
Вже давно побудовані овочесховища, або продукція зразу йшла на переробку.
Давно є договірні відносини, де на якийсь конкретний день до фермера приїде фура на завантаження, завтра ще одна.
Water
 
Повідомлень: 1911
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в кінці інтерв"ю - чому не можем нічого виробляти
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1513 раз.
Подякували: 2667 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 18:38

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  _Mykola_ написав:Відсутність такого постійного лоббі

Так воно малого того, що постійне, воно ще й суперпотужне.
США-Ізраїль мабуть це, як *милые бранятся, только тешатся*)).
Всё же не так.
Там есть и потужне арабське лобі. Причём, усиливающееся.
Египет и Сауд. Аравия получают не меньшую, а, скорее, бОльшую помощь.

Вся политика США на Ближнем Востоке после 2МВ определяется главным фактором - арабской нефтью. Ссориться им с арабами - себе дороже.
А Европа после эмбарго-73 вынужденно стала проарабской.
Starikan
2
 
Повідомлень: 19561
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3098 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 18:49

  Starikan написав:Вся политика США на Ближнем Востоке после 2МВ определяется главным фактором - арабской нефтью. Ссориться им с арабами - себе дороже.

вы сделали много ошибок
Ваш пост - эта одна из них
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8117
З нами з: 31.08.09
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 19:14

  flyman написав:в кінці інтерв"ю - чому не можем нічого виробляти

От як їм вдається отак з гумором розповідати? В кінці прям зовсім капець. Про чортів.
НЛП техніки якісь))

Є й серйозне і, скажімо так, не дуже. Коли Балашов про охранку штовхав, то в автора ледве очі не вискакували.

Хоча як воно там насправді, звідки-то мені знати. Тому з мого боку без категоричних заперечень. А так -- пазл для загальної картини світу. Поки лежить, може в якусь частинку і підійде.

Флай, ви б колись намалювали загальну з оцієї трійки (Соскін-Чаплига-Балашов). Стратегічний-оперативний-тактичний рівні. Зістикували б їх.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 09 лип, 2023 19:19, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27070
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 19:17

  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 613
З нами з: 16.05.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 19:25

  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Так це ж під активну війну.
А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.

Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні. Да ще й які, коли Європа під боком.
Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27070
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4580458145824583>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Starikan, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493062
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5863
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8665)
09.07.2023 18:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.