Додано: Нед 09 лип, 2023 20:05

ЛАД написав: katso написав: detroytred написав: Виникне питання, як утримати населення від еміграції? Виникне питання, як утримати населення від еміграції?



Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут. Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .

При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.

Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.

Вы же не рассчитываете на бесконечную войну? Удерживают мужчин 18-60 .При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?

Я? Я рассчитываю завтра проснуться в 2012м и узнать что мне это все приснилось. Ну или накрайняк рассчитываю что завтра Путин бдет арестован каким-то новым Государственным Комитетом РФ С Красивым Названием (нет, не Чрезвычайного Положения ну у них все таки больше фантазии) за измену Родины или как английский щпион (это уже все равно) - и политика РФ кардинально поменяется. Ну или еще на с десяток таких же оптимистичных и малореальных вариантов.Но принимать во внимание призодится и пессимистичный но реальный вариант что оно все быстро не закончится, а даже если и закончится - то вошедшая в раж "эффективностью простых решений" украинская власть перенимет у времен военного коммунизма не только закрытые границы - а и запрет выборов, трудовые повинности, национализацию и т.п. - причину не отменять военное положение всегда можно найти ("Крым еще не вернули")