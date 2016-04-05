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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4580458145824583
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 19:45

  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.
Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.
Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:04

Чергове звільнення

67-річний генерал Валерій Герасимов був усунений з посади командувача конфліктом менш ніж через півроку після свого призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплінський, повідомляють російські ЗМІ.
https://varta1.com.ua/news/putin-zvilni ... 67501.html
Тепер черга дійшла до десантника.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:05

  ЛАД написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.
Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.
Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?


Я? Я рассчитываю завтра проснуться в 2012м и узнать что мне это все приснилось. Ну или накрайняк рассчитываю что завтра Путин бдет арестован каким-то новым Государственным Комитетом РФ С Красивым Названием (нет, не Чрезвычайного Положения ну у них все таки больше фантазии) за измену Родины или как английский щпион (это уже все равно) - и политика РФ кардинально поменяется. Ну или еще на с десяток таких же оптимистичных и малореальных вариантов.

Но принимать во внимание призодится и пессимистичный но реальный вариант что оно все быстро не закончится, а даже если и закончится - то вошедшая в раж "эффективностью простых решений" украинская власть перенимет у времен военного коммунизма не только закрытые границы - а и запрет выборов, трудовые повинности, национализацию и т.п. - причину не отменять военное положение всегда можно найти ("Крым еще не вернули")
Востаннє редагувалось katso в Нед 09 лип, 2023 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:14

Щось скучно у вас тут сьогодні))
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