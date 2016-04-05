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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4581458245834584>
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 19:45

  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.
Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.
Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:04

Чергове звільнення

67-річний генерал Валерій Герасимов був усунений з посади командувача конфліктом менш ніж через півроку після свого призначення. Його змінив генерал-полковник Михайло Теплінський, повідомляють російські ЗМІ.
https://varta1.com.ua/news/putin-zvilni ... 67501.html
Тепер черга дійшла до десантника.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:05

  ЛАД написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.
Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.
Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?


Я? Я рассчитываю завтра проснуться в 2012м и узнать что мне это все приснилось. Ну или накрайняк рассчитываю что завтра Путин бдет арестован каким-то новым Государственным Комитетом РФ С Красивым Названием (нет, не Чрезвычайного Положения ну у них все таки больше фантазии) за измену Родины или как английский щпион (это уже все равно) - и политика РФ кардинально поменяется. Ну или еще на с десяток таких же оптимистичных и малореальных вариантов.

Но принимать во внимание призодится и пессимистичный но реальный вариант что оно все быстро не закончится, а даже если и закончится - то вошедшая в раж "эффективностью простых решений" украинская власть перенимет у времен военного коммунизма не только закрытые границы - а и запрет выборов, трудовые повинности, национализацию и т.п. - причину не отменять военное положение всегда можно найти ("Крым еще не вернули")
Востаннє редагувалось katso в Нед 09 лип, 2023 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:14

Щось скучно у вас тут сьогодні))
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:31

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:---------------
detroytred
Виникне питання, як утримати населення від еміграції?
-----------------
Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.
Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.
Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?


Я? Я рассчитываю завтра проснуться в 2012м и узнать что мне это все приснилось. Ну или накрайняк рассчитываю что завтра Путин бдет арестован каким-то новым Государственным Комитетом РФ С Красивым Названием (нет, не Чрезвычайного Положения ну у них все таки больше фантазии) за измену Родины или как английский щпион (это уже все равно) - и политика РФ кардинально поменяется. Ну или еще на с десяток таких же оптимистичных и малореальных вариантов.

Но принимать во внимание призодится и пессимистичный но реальный вариант что оно все быстро не закончится, а даже если и закончится - то вошедшая в раж "эффективностью простых решений" украинская власть перенимет у времен военного коммунизма не только закрытые границы - а и запрет выборов, трудовые повинности, национализацию и т.п. - причину не отменять военное положение всегда можно найти ("Крым еще не вернули")

С первой частью всё понятно. :)
Со второй частью...
Может, и захотели бы, с большой натяжкой могу допустить, но проблема в том, что миллионы выехавших уже есть и если такое сделают, то они сюда и не вернутся. Если не все, то почти все. А удержать мужчин от "воссоединения семей" тоже не удастся - наши "партнёры" не дадут. Нет, они, может, в принципе и не возражали бы, но демократия... Народ не поймёт. Последствия для нашей власти будут слишком грустные. А деньги нужны будут не меньше, чем сейчас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:31

Трохи про виробництво зброї

Україна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин.
У червні 2023 року Україна змогла виготовити більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.
Також Україна наростила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П".
Вже почали виготовляти морські дрони.
"Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні", – заявив Президент України.
У 2012 році Україна посідала 4 місце серед усіх країн світу за кількістю експортованої зброї :cry:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssile-hits
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:34

  detroytred написав:
Флай, ви б колись намалювали загальну з оцієї трійки (Соскін-Чаплига-Балашов). Стратегічний-оперативний-тактичний рівні. Зістикували б їх.

народний капіталізм.

з.і.
там ще було якщо нуль демократичних свобод, але тоді економічні

між рядками:
якщо затягувати гайки в політичних та економічних свободах то зірве різьбу (Вітя Вові пояснить)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:35

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Я понял.
Возникнет много вопросов.
И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные.
Сильно сомневаюсь.
И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" :)
Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.

оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.

доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?

й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої?

Думаю, что при решении важных для Украины вопросов язык переговоров или фамилии исторических личностей это второстепенные моменты. Ну, к примеру, никому же в ум не придет обсуждать с алкашом вопрос о целесообразности освоения Марса или доказывать, что водка невкусный напиток. :mrgreen:

В контексте Бандеры и Шухевича можно сказать при необходимости назвать эти фамилии, что речь идет совсем не о тех людях, а о других - настоящих героях, сражавшихся с превосходящими силами врага. И вопрос с негативной реакцией руских переговорщиков, являющейся следствием их злобной многолетней пропаганды, будет снят с повестки дня. В конце концов можно их и пожалеть, и понять. Это мы то знаем к чему может привести такая непрерывная античеловеческая пропаганда, цель которой воспитать ненависть ко всему миру без разбора.

Короче, это элементарный вопрос для дипломатов.

У меня сегодня почему-то интуиция говорит о начале переговоров. Может это на погоду так ломает? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:39

  detroytred написав: Флай, ви б колись намалювали загальну з оцієї трійки (Соскін-Чаплига-Балашов). Стратегічний-оперативний-тактичний рівні. Зістикували б їх.

Недавно впервые за мого лет почитал Соскина. У него основной принцип: "будет так-то и так-то. Если не будет - подождем. Ну, может, я ошибся".
Чаплыгу не буду читать ни под каким соусом. У него на заставке пена на губах.
Балашов - типичный продукт 90-х.
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