Додано: Нед 09 лип, 2023 20:35

Shaman написав: ЛАД написав: Я понял.

Возникнет много вопросов.

И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные.

Сильно сомневаюсь.

И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі"

Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее. Я понял.Возникнет много вопросов.И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные.Сильно сомневаюсь.И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі"Но у нас нет. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.

оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.



доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?



й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої? оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої?

Думаю, что при решении важных для Украины вопросов язык переговоров или фамилии исторических личностей это второстепенные моменты. Ну, к примеру, никому же в ум не придет обсуждать с алкашом вопрос о целесообразности освоения Марса или доказывать, что водка невкусный напиток.В контексте Бандеры и Шухевича можно сказать при необходимости назвать эти фамилии, что речь идет совсем не о тех людях, а о других - настоящих героях, сражавшихся с превосходящими силами врага. И вопрос с негативной реакцией руских переговорщиков, являющейся следствием их злобной многолетней пропаганды, будет снят с повестки дня. В конце концов можно их и пожалеть, и понять. Это мы то знаем к чему может привести такая непрерывная античеловеческая пропаганда, цель которой воспитать ненависть ко всему миру без разбора.Короче, это элементарный вопрос для дипломатов.У меня сегодня почему-то интуиция говорит о начале переговоров. Может это на погоду так ломает?