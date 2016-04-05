katso написав:--------------- detroytred Виникне питання, як утримати населення від еміграції? ----------------- Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.
Удерживают мужчин 18-60 . При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было. Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся. Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?
Я? Я рассчитываю завтра проснуться в 2012м и узнать что мне это все приснилось. Ну или накрайняк рассчитываю что завтра Путин бдет арестован каким-то новым Государственным Комитетом РФ С Красивым Названием (нет, не Чрезвычайного Положения ну у них все таки больше фантазии) за измену Родины или как английский щпион (это уже все равно) - и политика РФ кардинально поменяется. Ну или еще на с десяток таких же оптимистичных и малореальных вариантов.
Но принимать во внимание призодится и пессимистичный но реальный вариант что оно все быстро не закончится, а даже если и закончится - то вошедшая в раж "эффективностью простых решений" украинская власть перенимет у времен военного коммунизма не только закрытые границы - а и запрет выборов, трудовые повинности, национализацию и т.п. - причину не отменять военное положение всегда можно найти ("Крым еще не вернули")
С первой частью всё понятно. Со второй частью... Может, и захотели бы, с большой натяжкой могу допустить, но проблема в том, что миллионы выехавших уже есть и если такое сделают, то они сюда и не вернутся. Если не все, то почти все. А удержать мужчин от "воссоединения семей" тоже не удастся - наши "партнёры" не дадут. Нет, они, может, в принципе и не возражали бы, но демократия... Народ не поймёт. Последствия для нашей власти будут слишком грустные. А деньги нужны будут не меньше, чем сейчас.
Україна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин. У червні 2023 року Україна змогла виготовити більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік. Також Україна наростила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П". Вже почали виготовляти морські дрони. "Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні", – заявив Президент України. У 2012 році Україна посідала 4 місце серед усіх країн світу за кількістю експортованої зброї https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssile-hits
ЛАД написав:Я понял. Возникнет много вопросов. И о том, готово ли население на такие жертвы. А жертвы потребуются серьёзные. Сильно сомневаюсь. И о том, на что готовы ради мирного сосуществования. Поэтому в конце написал о проблемах Израиля с арабами. Не стал, правда, расписывать применительно к нам. "Не на часі" Но у нас нет настолько серьёзных противоречий. Договориться (после Путина) легче. Тем не менее.
оце велика помилка думати, що немає великих протирічь.
доки ви розмовляєте з ними російською протирічь немає. починаєте розмовляти українською - вже непорозуміння - з ними треба російською, бо українську вони вчити не будуть. й пам'ятаєте, російські пропагандони були в щоці - як так, на Донбасі діти не розуміють математику російською. питання, а чого в України діти мають розуміти російською, у них навіть не виникло?
й головне. Бандера й Шухевич - при цих фаміліях починає йти піна з рота й розмова закінчується. як ви бачите, щоб Раша залишила українську історію в спокої?
Думаю, что при решении важных для Украины вопросов язык переговоров или фамилии исторических личностей это второстепенные моменты. Ну, к примеру, никому же в ум не придет обсуждать с алкашом вопрос о целесообразности освоения Марса или доказывать, что водка невкусный напиток.
В контексте Бандеры и Шухевича можно сказать при необходимости назвать эти фамилии, что речь идет совсем не о тех людях, а о других - настоящих героях, сражавшихся с превосходящими силами врага. И вопрос с негативной реакцией руских переговорщиков, являющейся следствием их злобной многолетней пропаганды, будет снят с повестки дня. В конце концов можно их и пожалеть, и понять. Это мы то знаем к чему может привести такая непрерывная античеловеческая пропаганда, цель которой воспитать ненависть ко всему миру без разбора.
Короче, это элементарный вопрос для дипломатов.
У меня сегодня почему-то интуиция говорит о начале переговоров. Может это на погоду так ломает?
detroytred написав: Флай, ви б колись намалювали загальну з оцієї трійки (Соскін-Чаплига-Балашов). Стратегічний-оперативний-тактичний рівні. Зістикували б їх.
Недавно впервые за мого лет почитал Соскина. У него основной принцип: "будет так-то и так-то. Если не будет - подождем. Ну, может, я ошибся". Чаплыгу не буду читать ни под каким соусом. У него на заставке пена на губах. Балашов - типичный продукт 90-х.
fler написав:Україна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин. У червні 2023 року Україна змогла виготовити більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік. Також Україна наростила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П". Вже почали виготовляти морські дрони. "Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні", – заявив Президент України. У 2012 році Україна посідала 4 місце серед усіх країн світу за кількістю експортованої зброї https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssile-hits
Сильно підозрюю, що все це вироблено не за гроші українських платників податків, і без західної допомоги все це виробництво буде згорнуто.