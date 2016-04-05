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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 09 лип, 2023 22:57
detroytred написав: katso написав: detroytred написав:
Виникне питання, як утримати населення від еміграції?
Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.
Так це ж під активну війну.
А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні.
Да ще й які, коли Європа під боком.
Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.
как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?
не?
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