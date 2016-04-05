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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4581458245834584
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:57

  detroytred написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Так це ж під активну війну.
А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.

Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні. Да ще й які, коли Європа під боком.
Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.

как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?
не?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:06

  ЛАД написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.

Никогда такого не было, и вот опять такое.
А озвучивание ещё при ющенках-януковчах цифры о 7+ млн трудовых мигрантов?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:09

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  katso написав:
Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Так це ж під активну війну.
А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.

Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні. Да ще й які, коли Європа під боком.
Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.

как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?
не?

Как варіант ти хоч тепер сам надай відповідь на питання чому не на фронті. Нормальні люди, як правило, про себе говорять, а вже потім іншим задають, щоб їм може відповіли.

Тобі відповіли. І тебе запитали, а ти відмовчуєшся.
А тепер, як ні в чому не бувало, з'явився знов вже з новим запитанням.
Поясни спокійно й і все. Які труднощі-то просто надати відповідь?

Там натякали, що ти прокурор. Якщо так, то тоді до чого в тебе вінегрет про військову пенсію і непридатність? Зовсім не розбираєшся чи що? Як тоді служиш?
На пряник військової пенсії і раніш бажаючих малувато було (суцільні недобори у взаклади навіть при огроменних скороченнях місць. 14 місць на спеціальность і - на всю країну знайти охочих не могли. На пряник. Серед 40 млн.), а потім чому всі потягнуться? Щось логіка в тебе якась дивна. Нє?

Може прокурорськими посадами приваблювати краще вийде? Як там з охочими на прокурора і їх пенсії, не підкажеш?
І сам чому на нормальний пряник військової пенсії не позарився?
Цікаво ж. Розкажи. Не зникай.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 лип, 2023 00:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:27

  buratinyo написав:И вопрос с негативной реакцией руских переговорщиков, являющейся следствием их злобной многолетней пропаганды, будет снят с повестки дня. В конце концов можно их и пожалеть, и понять.
У меня сегодня почему-то интуиция говорит о начале переговоров. Может это на погоду так ломает? :mrgreen:

Коли ж вас, як російську сволоту, забанять навічно?
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