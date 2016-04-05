Прохожий написав: detroytred написав: katso написав:
Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.
Так це ж під активну війну.
А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні.
Да ще й які, коли Європа під боком.
Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.
как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?
не?
Как варіант ти хоч тепер сам надай відповідь на питання чому не на фронті. Нормальні люди, як правило, про себе говорять, а вже потім іншим задають, щоб їм може відповіли.
Тобі відповіли. І тебе запитали, а ти відмовчуєшся.
А тепер, як ні в чому не бувало, з'явився знов вже з новим запитанням.
Поясни спокійно й і все. Які труднощі-то просто надати відповідь?
Там натякали, що ти прокурор. Якщо так, то тоді до чого в тебе вінегрет про військову пенсію і непридатність? Зовсім не розбираєшся чи що? Як тоді служиш?
На пряник військової пенсії і раніш бажаючих малувато було (суцільні недобори у взаклади навіть при огроменних скороченнях місць. 14 місць на спеціальность і - на всю країну знайти охочих не могли. На пряник. Серед 40 млн.), а потім чому всі потягнуться? Щось логіка в тебе якась дивна. Нє?
Може прокурорськими посадами приваблювати краще вийде? Як там з охочими на прокурора і їх пенсії, не підкажеш?
І сам чому на нормальний пряник військової пенсії не позарився?
Цікаво ж. Розкажи. Не зникай.