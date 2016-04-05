Додано: Пон 10 лип, 2023 00:09

Прохожий написав: detroytred написав: katso написав:

Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут. Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Так це ж під активну війну.

А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.



Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні. Да ще й які, коли Європа під боком.

Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу. Так це ж під активну війну.А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.Да ще й які, коли Європа під боком.Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.

как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?

не? как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?не?

Как варіант ти хоч тепер сам надай відповідь на питання чому не на фронті. Нормальні люди, як правило, про себе говорять, а вже потім іншим задають, щоб їм може відповіли.Тобі відповіли. І тебе запитали, а ти відмовчуєшся.А тепер, як ні в чому не бувало, з'явився знов вже з новим запитанням.Поясни спокійно й і все. Які труднощі-то просто надати відповідь?Там натякали, що ти прокурор. Якщо так, то тоді до чого в тебе вінегрет про військову пенсію і непридатність? Зовсім не розбираєшся чи що? Як тоді служиш?На пряник військової пенсії і раніш бажаючих малувато було (суцільні недобори у взаклади навіть при огроменних скороченнях місць. 14 місць на спеціальность і - на всю країну знайти охочих не могли. На пряник. Серед 40 млн.), а потім чому всі потягнуться? Щось логіка в тебе якась дивна. Нє?Може прокурорськими посадами приваблювати краще вийде? Як там з охочими на прокурора і їх пенсії, не підкажеш?І сам чому на нормальний пряник військової пенсії не позарився?Цікаво ж. Розкажи. Не зникай.