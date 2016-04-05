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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4580458145824583
Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:31

  katso написав:
  ЛАД написав:
  katso написав:---------------
detroytred
Виникне питання, як утримати населення від еміграції?
-----------------
Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.
Сколько из них захочет остаться и сколько мужчин после окончания войны захочет "воссоединиться" "там" неизвестно. И "удержать" не удастся.
Вы же не рассчитываете на бесконечную войну?


Я? Я рассчитываю завтра проснуться в 2012м и узнать что мне это все приснилось. Ну или накрайняк рассчитываю что завтра Путин бдет арестован каким-то новым Государственным Комитетом РФ С Красивым Названием (нет, не Чрезвычайного Положения ну у них все таки больше фантазии) за измену Родины или как английский щпион (это уже все равно) - и политика РФ кардинально поменяется. Ну или еще на с десяток таких же оптимистичных и малореальных вариантов.

Но принимать во внимание призодится и пессимистичный но реальный вариант что оно все быстро не закончится, а даже если и закончится - то вошедшая в раж "эффективностью простых решений" украинская власть перенимет у времен военного коммунизма не только закрытые границы - а и запрет выборов, трудовые повинности, национализацию и т.п. - причину не отменять военное положение всегда можно найти ("Крым еще не вернули")

С первой частью всё понятно. :)
Со второй частью...
Может, и захотели бы, с большой натяжкой могу допустить, но проблема в том, что миллионы выехавших уже есть и если такое сделают, то они сюда и не вернутся. Если не все, то почти все. А удержать мужчин от "воссоединения семей" тоже не удастся - наши "партнёры" не дадут. Нет, они, может, в принципе и не возражали бы, но демократия... Народ не поймёт. Последствия для нашей власти будут слишком грустные. А деньги нужны будут не меньше, чем сейчас.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:31

Трохи про виробництво зброї

Україна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин.
У червні 2023 року Україна змогла виготовити більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.
Також Україна наростила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П".
Вже почали виготовляти морські дрони.
"Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні", – заявив Президент України.
У 2012 році Україна посідала 4 місце серед усіх країн світу за кількістю експортованої зброї :cry:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssile-hits
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:34

  detroytred написав:
Флай, ви б колись намалювали загальну з оцієї трійки (Соскін-Чаплига-Балашов). Стратегічний-оперативний-тактичний рівні. Зістикували б їх.

народний капіталізм.

з.і.
там ще було якщо нуль демократичних свобод, але тоді економічні

між рядками:
якщо затягувати гайки в політичних та економічних свободах то зірве різьбу (Вітя Вові пояснить)
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:39

  detroytred написав: Флай, ви б колись намалювали загальну з оцієї трійки (Соскін-Чаплига-Балашов). Стратегічний-оперативний-тактичний рівні. Зістикували б їх.

Недавно впервые за мого лет почитал Соскина. У него основной принцип: "будет так-то и так-то. Если не будет - подождем. Ну, может, я ошибся".
Чаплыгу не буду читать ни под каким соусом. У него на заставке пена на губах.
Балашов - типичный продукт 90-х.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 20:54

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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:16

  fler написав:Україна планує збільшити виробництво власних танків та бронемашин.
У червні 2023 року Україна змогла виготовити більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.
Також Україна наростила виробництво протитанкових комплексів "Стугна-П".
Вже почали виготовляти морські дрони.
"Системи необхідної зброї: ППО, танки, гармати бронетехніка, які постачають партнери, ми прагнемо виробляти та локалізувати в Україні", – заявив Президент України.
У 2012 році Україна посідала 4 місце серед усіх країн світу за кількістю експортованої зброї :cry:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ssile-hits

Сильно підозрюю, що все це вироблено не за гроші українських платників податків, і без західної допомоги все це виробництво буде згорнуто.
  buratinyo написав:Может это на погоду так ломает?

В аптеках є лікувальний бояришнік.
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:50

  Hotab написав: чув що пілот винищувача може зранку виконати бойове завдання, а вдень піти в офіс на іншу основну роботу. Може байка. Мені таке важко вміщується.

а спецназовец ЦАХАЛа вечером подрабатывает охранником в клЮбе)
байка)
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Повідомлення Додано: Нед 09 лип, 2023 22:57

  detroytred написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Так це ж під активну війну.
А мова про життя на десятиліття з протистоянням меншої активності.

Тут треба чимось людей приваблювати. Пряники потрібні. Да ще й які, коли Європа під боком.
Да ще й люди зі сходу країни побачили Європу.

как вариант военная пенсия с 40ка "непридатному" нормальный пряник?
не?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 00:06

  ЛАД написав:
  katso написав:
  detroytred написав:Виникне питання, як утримати населення від еміграції?


Ну, уже год как успешно удерживают. Так и дальше будут.

Удерживают мужчин 18-60 .
При этом несколько млн. выехавших, чего никогда не было.

Никогда такого не было, и вот опять такое.
А озвучивание ещё при ющенках-януковчах цифры о 7+ млн трудовых мигрантов?
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 08:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодняшняя фотка.
Кто в курсе, едут тысячи машин. Это все журналисты и военные?
Не пойму, как пропуск получить. Или запрет на Южный мост сняли?Зображення
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