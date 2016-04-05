|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 10 лип, 2023 09:56
_Mykola_ написав:
Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.
Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:02
Letusrock
, зазвичай найбільша дурість починається зі слів «всі розуміють..» .
Ви через повідомлення нагадуєте, що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років)… тому гнете тут своє щодня «треба скоріше все віддати, що попросять і закінчувати.»
Не пойму, как пропуск получить
За одну з квартир накружу вам перепустку. Севен мене влаштує.
2 ЛАД про конкуренцію і очікування, поки хтось закриється….viewtopic.php?p=5596195#p5596195
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9380
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 589 раз.
- Подякували: 2011 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14
Hotab написав:
що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте
Hotab як військовий робить свою роботу (він в своїй стихії), я роблю свою. Звісно я б на вашому місті писав так само як ви
Hotab написав:
ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років
з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 619
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118307
|
|
|6076
|493113
|
|
|1
|5865
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|