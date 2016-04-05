RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4581458245834584
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.

Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."


всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
Letusrock
 
Повідомлень: 619
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:02

Letusrock , зазвичай найбільша дурість починається зі слів «всі розуміють..» .
Ви через повідомлення нагадуєте, що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років)… тому гнете тут своє щодня «треба скоріше все віддати, що попросять і закінчувати.»


Не пойму, как пропуск получить


За одну з квартир накружу вам перепустку. Севен мене влаштує.

2 ЛАД про конкуренцію і очікування, поки хтось закриється….

viewtopic.php?p=5596195#p5596195
Hotab
 
Повідомлень: 9380
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте


Hotab як військовий робить свою роботу (він в своїй стихії), я роблю свою. Звісно я б на вашому місті писав так само як ви

  Hotab написав:ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років


з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
Letusrock
 
Повідомлень: 619
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4581458245834584
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118307
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1871)
10.07.2023 09:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.