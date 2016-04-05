RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4582458345844585>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.

Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."


всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
Letusrock
 
Повідомлень: 621
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:02

Letusrock , зазвичай найбільша дурість починається зі слів «всі розуміють..» .
Ви через повідомлення нагадуєте, що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років)… тому гнете тут своє щодня «треба скоріше все віддати, що попросять і закінчувати.»


Не пойму, как пропуск получить


За одну з квартир накружу вам перепустку. Севен мене влаштує.

2 ЛАД про конкуренцію і очікування, поки хтось закриється….

viewtopic.php?p=5596195#p5596195
Hotab
 
Повідомлень: 9384
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте


Hotab як військовий робить свою роботу (він в своїй стихії), я роблю свою. Звісно я б на вашому місті писав так само як ви

  Hotab написав:ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років


з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
Letusrock
 
Повідомлень: 621
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:18

Letusrock , з вашим підходом все б віддали давно , всі Кельмські волості.

Окей, ви робите свою роботу. Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті, що готові віддавати?
Непосильний військовий збір? Машину забрали в народне господарство по мобілізації? Працюєте за талони на їжу на танковому заводі 12 через 12?? Може прилітає на подвірʼя і ви задовбались відбудовувати?? Може на небо дивитесь через антидронову сітку? В броніку по хаті ходите??
Може тривоги щодня і вибухи по ночам? Пздц якийсь! Хто б ще тут нив…
Hotab
 
Повідомлень: 9384
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:22

  Letusrock написав:
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні

Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12105
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1811 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.


активні бойові дії означають суттєві втрати які щоразу важче поповнювати. Плюс неминуче прийдеться ставати військовою диктатурою з усіма негативними її проявами
Letusrock
 
Повідомлень: 621
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті


мова про країну в цілому. відповідь вам надав але її видалили, копіювати знову не буду.
цікаво яка у вашому розумінні гранична ціна, чи "мы за ценой не постоим" ?
Letusrock
 
Повідомлень: 621
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:35

Letusrock , війни закінчуються коли
1. Хтось повністю розбитий і капітулює
2. Знайдена точка рівноваги, коли ніхто не в силах продовжувати активні дії і не бачить перспектив, що ці сили зʼявляться.

Зараз ми маємо більше сил і бажання. Проводимо активні дії. Нам обіцяють (принаймні зараз) не припиняти допомогу. Тобто зараз не точка поки що. Ми можемо. То навіщо плач Єремії?
Коли треба припиняти, воно покаже. Яка буде ціна? Яка вже буде. Аби не вийшло, що після заморозки наступного разу ціна виросте по експоненті. Як трапилось цього разу в порівнянні з АТО-1 по термінології нашого професора соскінських наук.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 лип, 2023 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9384
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:37

  Hotab написав:Letusrock , війни закінчуються коли
1. Хтось повністю розбитий і капітулює
2. Знайдена точка рівноваги, коли ніхто не в силах продовжувати активні дії і не бачить перспектив, що ці сили зʼявляться.

Вже скоро рік, як точка рівноваги.

Акщо ЗСРФ буде тиснути, то партнери будуть помагати відповідно тиску.
Якщо ЗСУ буде тиснути, то партнери скажуть, що ОК, але своїми силами, щоб не пішла "віддача" партнерам.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лип, 2023 11:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1513 раз.
Подякували: 2669 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:38

flyman , прийди і поруш її , втомлений.

Під час точок рівноваги коли одна армія дістає з заначки Т62, то у іншої не зʼявляються Абрамс з леопардами 2 .
Якщо одна сторона дістає с-60, то у іншої не зʼявляються Петріоти.

Якщо одна сторона втрачає сучасну авіаційну техніку, яку не встигає поповнювати, а іншій обіцяють F16, то це точно не про збереження рівноваги, а якраз про порушення її.
Це так важко збагнути? То може тоді не писати?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 лип, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9384
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 4582458345844585>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118309
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.