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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 09:56
_Mykola_ написав:
Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.
Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
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Letusrock
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:02
Letusrock
, зазвичай найбільша дурість починається зі слів «всі розуміють..» .
Ви через повідомлення нагадуєте, що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років)… тому гнете тут своє щодня «треба скоріше все віддати, що попросять і закінчувати.»
Не пойму, как пропуск получить
За одну з квартир накружу вам перепустку. Севен мене влаштує.
2 ЛАД про конкуренцію і очікування, поки хтось закриється….viewtopic.php?p=5596195#p5596195
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Hotab
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14
Hotab написав:
що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте
Hotab як військовий робить свою роботу (він в своїй стихії), я роблю свою. Звісно я б на вашому місті писав так само як ви
Hotab написав:
ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років
з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
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Letusrock
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:18
Letusrock , з вашим підходом все б віддали давно , всі Кельмські волості.
Окей, ви робите свою роботу. Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті, що готові віддавати?
Непосильний військовий збір? Машину забрали в народне господарство по мобілізації? Працюєте за талони на їжу на танковому заводі 12 через 12?? Може прилітає на подвірʼя і ви задовбались відбудовувати?? Може на небо дивитесь через антидронову сітку? В броніку по хаті ходите??
Може тривоги щодня і вибухи по ночам? Пздц якийсь! Хто б ще тут нив…
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Hotab
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:22
Letusrock написав:
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
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Zebra
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:30
Zebra написав:
Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
активні бойові дії означають суттєві втрати які щоразу важче поповнювати. Плюс неминуче прийдеться ставати військовою диктатурою з усіма негативними її проявами
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Letusrock
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:28
Hotab написав:
Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті
мова про країну в цілому. відповідь вам надав але її видалили, копіювати знову не буду.
цікаво яка у вашому розумінні гранична ціна, чи "мы за ценой не постоим" ?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:35
Letusrock , війни закінчуються коли
1. Хтось повністю розбитий і капітулює
2. Знайдена точка рівноваги, коли ніхто не в силах продовжувати активні дії і не бачить перспектив, що ці сили зʼявляться.
Зараз ми маємо більше сил і бажання. Проводимо активні дії. Нам обіцяють (принаймні зараз) не припиняти допомогу. Тобто зараз не точка поки що. Ми можемо. То навіщо плач Єремії?
Коли треба припиняти, воно покаже. Яка буде ціна? Яка вже буде. Аби не вийшло, що після заморозки наступного разу ціна виросте по експоненті. Як трапилось цього разу в порівнянні з АТО-1 по термінології нашого професора соскінських наук.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 лип, 2023 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:37
Hotab написав:Letusrock
, війни закінчуються коли
1. Хтось повністю розбитий і капітулює
2. Знайдена точка рівноваги, коли ніхто не в силах продовжувати активні дії і не бачить перспектив, що ці сили зʼявляться.
Вже скоро рік, як точка рівноваги.
Акщо ЗСРФ буде тиснути, то партнери будуть помагати відповідно тиску.
Якщо ЗСУ буде тиснути, то партнери скажуть, що ОК, але своїми силами, щоб не пішла "віддача" партнерам.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 лип, 2023 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:38
flyman , прийди і поруш її , втомлений.
Під час точок рівноваги коли одна армія дістає з заначки Т62, то у іншої не зʼявляються Абрамс з леопардами 2 .
Якщо одна сторона дістає с-60, то у іншої не зʼявляються Петріоти.
Якщо одна сторона втрачає сучасну авіаційну техніку, яку не встигає поповнювати, а іншій обіцяють F16, то це точно не про збереження рівноваги, а якраз про порушення її.
Це так важко збагнути? То може тоді не писати?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 лип, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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