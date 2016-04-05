RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 458245834584458545864587>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.

Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."


всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
Letusrock
 
Повідомлень: 624
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте


Hotab як військовий робить свою роботу (він в своїй стихії), я роблю свою. Звісно я б на вашому місті писав так само як ви

  Hotab написав:ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років


з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
Letusrock
 
Повідомлень: 624
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:18

Letusrock , з вашим підходом все б віддали давно , всі Кельмські волості.

Окей, ви робите свою роботу. Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті, що готові віддавати?
Непосильний військовий збір? Машину забрали в народне господарство по мобілізації? Працюєте за талони на їжу на танковому заводі 12 через 12?? Може прилітає на подвірʼя і ви задовбались відбудовувати?? Може на небо дивитесь через антидронову сітку? В броніку по хаті ходите??
Може тривоги щодня і вибухи по ночам? Пздц якийсь! Хто б ще тут нив…
Hotab
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:22

  Letusrock написав:
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні

Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12108
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1812 раз.
Подякували: 2637 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.


активні бойові дії означають суттєві втрати які щоразу важче поповнювати. Плюс неминуче прийдеться ставати військовою диктатурою з усіма негативними її проявами
Letusrock
 
Повідомлень: 624
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті


мова про країну в цілому. відповідь вам надав але її видалили, копіювати знову не буду.
цікаво яка у вашому розумінні гранична ціна, чи "мы за ценой не постоим" ?
Letusrock
 
Повідомлень: 624
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:35

Letusrock , війни закінчуються коли
1. Хтось повністю розбитий і капітулює
2. Знайдена точка рівноваги, коли ніхто не в силах продовжувати активні дії і не бачить перспектив, що ці сили зʼявляться.

Зараз ми маємо більше сил і бажання. Проводимо активні дії. Нам обіцяють (принаймні зараз) не припиняти допомогу. Тобто зараз не точка поки що. Ми можемо. То навіщо плач Єремії?
Коли треба припиняти, воно покаже. Яка буде ціна? Яка вже буде. Аби не вийшло, що після заморозки наступного разу ціна виросте по експоненті. Як трапилось цього разу в порівнянні з АТО-1 по термінології нашого професора соскінських наук.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 лип, 2023 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:38

flyman , прийди і поруш її , втомлений.

Під час точок рівноваги коли одна армія дістає з заначки Т62, то у іншої не зʼявляються Абрамс з леопардами 2 .
Якщо одна сторона дістає с-60, то у іншої не зʼявляються Петріоти.

Якщо одна сторона втрачає сучасну авіаційну техніку, яку не встигає поповнювати, а іншій обіцяють F16, то це точно не про збереження рівноваги, а якраз про порушення її.
Це так важко збагнути? То може тоді не писати?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 лип, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 15.02.09
Подякував: 589 раз.
Подякували: 2011 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:43

Letusrock
Основна ідея, яку хотів підняти, тим постом від військового з Ізраїлю, це те що, якщо (коли, але дуже-дуже не хочеться щоб це сталося) нам перестануть насипати половину ВВП та ще стільки ж зброєю, і у нас не буде 1000% гарантій безпеки ззовні, то у нас буде невеликий вибір, або ми стаємо умовним Ізраїлем і швидко і жорстко переходимо на армієцентричну модель держави, з усіма її недоліками та перевагами, з витратами 25%-50%-75% ВВП на армію, чи ми перестаємо існувати як держава з усіма гулагами, виселеннями, геноцидом і катуваннями від московії, як вже було у нашій недавній історії. Вибір складний, але його доведеться робити. :x
_Mykola_
 
Повідомлень: 4602
З нами з: 09.02.09
Подякував: 649 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 11:43

  Hotab написав:Letusrock , зазвичай найбільша дурість починається зі слів «всі розуміють..» .
Ви через повідомлення нагадуєте, що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років)… тому гнете тут своє щодня «треба скоріше все віддати, що попросять і закінчувати.»

А Вы думаете, многие у нас согласятся жить так, как в Израиле первые 20 лет существования?
Я там объяснил, почему, на мой взгляд, евреи в Израиле были готовы к такому. У нас ситуация сильно отличается.
Так что, думаю, Letusrock прав и "малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі".
Можно, конечно, попытаться заставить - диктатура и всё такое. Но Вы сами веритк в реальность такого варианта?

2 ЛАД про конкуренцію і очікування, поки хтось закриється….

viewtopic.php?p=5596195#p5596195

Посмотрел.
1. Там разные мнения. Какому из них доверять, не знаю.
2. Кроме того, Киев - не Украина. Точнее, не вся Украина. На востоке не мало людей, для которых сегодня 500 грн - большие деньги.
3. Насчёт плиточников и пр. могу поверить. У них вырос объём заказов - кроме обычных ремонтов добавились ремонты после разрушений.
"Ніхто не закривається. Трц повні." - может быть. Но они были полными и до войны, при этом их, в общем, хватало. Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит. У них разные весовые категории. Мелкие магазины работают как близкие к дому. И конкуренция между ними достаточно жёсткая.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25068
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5067 раз.
Подякували: 4722 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 458245834584458545864587>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118310
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493119
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.