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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 09:56
_Mykola_ написав:
Поэтому нет никакой "израильской модели" под американским соусом для Украины. Есть просто израильская модель как таковая. Этот государство-военный лагерь с вечной войной и армией во главе и в центре всего. Об этом, кстати, недавно как раз и говорил Залужный в своем интервью.
Я не буду решать, нужно это или ненужно для Украины. Это украинцам и украинкам решать. Я только подчеркну, что американцы тут не причем, разве что - как близкие партнеры по разным проектам. Не более."
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:14
Hotab написав:
що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте
Hotab як військовий робить свою роботу (він в своїй стихії), я роблю свою. Звісно я б на вашому місті писав так само як ви
Hotab написав:
ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років
з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:18
Letusrock , з вашим підходом все б віддали давно , всі Кельмські волості.
Окей, ви робите свою роботу. Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті, що готові віддавати?
Непосильний військовий збір? Машину забрали в народне господарство по мобілізації? Працюєте за талони на їжу на танковому заводі 12 через 12?? Може прилітає на подвірʼя і ви задовбались відбудовувати?? Може на небо дивитесь через антидронову сітку? В броніку по хаті ходите??
Може тривоги щодня і вибухи по ночам? Пздц якийсь! Хто б ще тут нив…
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:22
Letusrock написав:
всі розуміють наскільки малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі. уяви немаю як подібне можна запровадити в Україні
Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 10:30
Zebra написав:
Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
активні бойові дії означають суттєві втрати які щоразу важче поповнювати. Плюс неминуче прийдеться ставати військовою диктатурою з усіма негативними її проявами
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:28
Hotab написав:
Ви найбільш втомлені від війни на Закарпатті
мова про країну в цілому. відповідь вам надав але її видалили, копіювати знову не буду.
цікаво яка у вашому розумінні гранична ціна, чи "мы за ценой не постоим" ?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:35
Letusrock , війни закінчуються коли
1. Хтось повністю розбитий і капітулює
2. Знайдена точка рівноваги, коли ніхто не в силах продовжувати активні дії і не бачить перспектив, що ці сили зʼявляться.
Зараз ми маємо більше сил і бажання. Проводимо активні дії. Нам обіцяють (принаймні зараз) не припиняти допомогу. Тобто зараз не точка поки що. Ми можемо. То навіщо плач Єремії?
Коли треба припиняти, воно покаже. Яка буде ціна? Яка вже буде. Аби не вийшло, що після заморозки наступного разу ціна виросте по експоненті. Як трапилось цього разу в порівнянні з АТО-1 по термінології нашого професора соскінських наук.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 лип, 2023 11:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:38
flyman , прийди і поруш її , втомлений.
Під час точок рівноваги коли одна армія дістає з заначки Т62, то у іншої не зʼявляються Абрамс з леопардами 2 .
Якщо одна сторона дістає с-60, то у іншої не зʼявляються Петріоти.
Якщо одна сторона втрачає сучасну авіаційну техніку, яку не встигає поповнювати, а іншій обіцяють F16, то це точно не про збереження рівноваги, а якраз про порушення її.
Це так важко збагнути? То може тоді не писати?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 лип, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:43
Letusrock
Основна ідея, яку хотів підняти, тим постом від військового з Ізраїлю, це те що, якщо (коли, але дуже-дуже не хочеться щоб це сталося) нам перестануть насипати половину ВВП та ще стільки ж зброєю, і у нас не буде 1000% гарантій безпеки ззовні, то у нас буде невеликий вибір, або ми стаємо умовним Ізраїлем і швидко і жорстко переходимо на армієцентричну модель держави, з усіма її недоліками та перевагами, з витратами 25%-50%-75% ВВП на армію, чи ми перестаємо існувати як держава з усіма гулагами, виселеннями, геноцидом і катуваннями від московії, як вже було у нашій недавній історії. Вибір складний, але його доведеться робити.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:43
Hotab написав:Letusrock
, зазвичай найбільша дурість починається зі слів «всі розуміють..» .
Ви через повідомлення нагадуєте, що особисто ви не готові ні до чого, вам треба щоб хтось вам зробив (а скоріше, ви думаєте, що до Закарпаття ніколи не дійдуть… не в цей раз, ні через 10 років)… тому гнете тут своє щодня «треба скоріше все віддати, що попросять і закінчувати.»
А Вы думаете, многие у нас согласятся жить так, как в Израиле первые 20 лет существования?
Я там объяснил, почему, на мой взгляд, евреи в Израиле были готовы к такому. У нас ситуация сильно отличается.
Так что, думаю, Letusrock
прав и "малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі".
Можно, конечно, попытаться заставить - диктатура и всё такое. Но Вы сами веритк в реальность такого варианта?
Посмотрел.
1. Там разные мнения. Какому из них доверять, не знаю.
2. Кроме того, Киев - не Украина. Точнее, не вся Украина. На востоке не мало людей, для которых сегодня 500 грн - большие деньги.
3. Насчёт плиточников и пр. могу поверить. У них вырос объём заказов - кроме обычных ремонтов добавились ремонты после разрушений.
"Ніхто не закривається. Трц повні." - может быть. Но они были полными и до войны, при этом их, в общем, хватало. Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит. У них разные весовые категории. Мелкие магазины работают как близкие к дому. И конкуренция между ними достаточно жёсткая.
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