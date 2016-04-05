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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:44
Зараз тиснемо ми (офіційно проводимо контрнаступ) , нам нарощують допомогу. Твоя теорія пшик.
Як би там не було, поки ми міцнішаємо (нас зміцнюють) , наші переговорні позиції теж міцнішають. Якщо вже дійде до перемовин.
Кроме того, Киев - не Украина.
Київ таки Україна (в занудство можна грати удвох) . В решті України (провінція) теж є магазини, і теж відкриваються. Багато де зʼявились переселенці, привезли з собою бізнес, займають ті сфери, які в містечках не були представлені. Плюс населення деяких міст дуже виросло. Навіть в БЦ повно чужих номерів машин (а також кажуть кияни викупили і арендуввли там вільне житло, бо в БЦ спокійніше) . В Кропивницькому і Кременчуці багато переселенців. Це де я бував довго і спілкувався. Тобто є люди, росте попит.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 10 лип, 2023 11:57, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:47
Letusrock написав:
з таким підходом будьте певні що через 10 років тут залишаться тільки пенсіонери, інваліди та фанати Пн.Кореї.
Або залишаться московити з іх ФСБ, нацгвардією, і мобілізацією, але вже всіх на війну московії нашими руками з ЕС з загороджувальними законами, з тактикою яку вже дуже добре відпрацювали.
"Ми будем стоять у них за спиной" (с) пуйло
"Це ж було вже!" (с) Кучма
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:50
Letusrock написав: Zebra написав:
Якщо не враховувати повітряні тривоги,то люди в переважній більшості країни вже живуть звичайним життям і не паряться. Якщо фронт буде існувати десь там, навіть роками з активними бойовими діями, їм це жодним чином не заважає жити.
активні бойові дії означають суттєві втрати які щоразу важче поповнювати. Плюс неминуче прийдеться ставати військовою диктатурою з усіма негативними її проявами
На поточне життя окремих осіб це ніяк не впливає. Живуть своїм життям, працюють, ходять в супермаркети, кафе, кінотеатри, торгові центри, заправляють автівки. Війна для них десь там. Більшість взагалі не в курсі ситуації на фронті і не цікавляться. Марафони не дивляться.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 11:51
ЛАД написав:
А Вы думаете, многие у нас согласятся жить так, как в Израиле первые 20 лет существования?
Я там объяснил, почему, на мой взгляд, евреи в Израиле были готовы к такому. У нас ситуация сильно отличается.
Так что, думаю, Letusrock
прав и "малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі".
Можно, конечно, попытаться заставить - диктатура и всё такое. Но Вы сами веритк в реальность такого варианта?
ИМХО. Якщо залишимося без підтримки заходу і буде стояти вибір, або-або, то вибору у нас не буде, від слова взагалі. Готові/не готові, а робити все-рівно треба.
Перші 10 років після розвалу совка, було не легше, але ж витримали і пішли в ріст.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:00
_Mykola_ написав:Letusrock
Основна ідея, яку хотів підняти, тим постом від військового з Ізраїлю, це те що, якщо (коли, але дуже-дуже не хочеться щоб це сталося) нам перестануть насипати половину ВВП та ще стільки ж зброєю, і у нас не буде 1000% гарантій безпеки ззовні, то у нас буде невеликий вибір, або ми стаємо умовним Ізраїлем і швидко і жорстко переходимо на армієцентричну модель держави, з усіма її недоліками та перевагами, з витратами 25%-50%-75% ВВП на армію, чи ми перестаємо існувати як держава з усіма гулагами, виселеннями, геноцидом і катуваннями від московії, як вже було у нашій недавній історії. Вибір складний, але його доведеться робити.
Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.
А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.
Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.
Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:03
_Mykola_ написав:
ИМХО. Якщо залишимося без підтримки заходу і буде стояти вибір, або-або, то вибору у нас не буде, від слова взагалі. Готові/не готові, а робити все-рівно треба.
Перші 10 років після розвалу совка, було не легше, але ж витримали і пішли в ріст.
у випадку або/або буде ще третій шлях - штурм кордонів ЄС (згадайте березень 2022). Часково це вже відбувається - 17 річні масово виїзжають за кордон. Вже з декількох шкіл знаю що після випускного багато 11-класників виїзжають в ЄС до батьків чи просто родичів. Саме тих хлопців що могли бути майбутніми електриками, сантехніками, зварювальниками. Лишаються лише юристи/ фінансисти хто буде вступати на денну форму в університет.
Якщо війна на роки то молодого покоління просто не залишиться
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:05
ЛАД написав:"Ніхто не закривається. Трц повні." - может быть. Но они были полными и до войны, при этом их, в общем, хватало. Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит. У них разные весовые категории. Мелкие магазины работают как близкие к дому. И конкуренция между ними достаточно жёсткая.
У нас в районі жоден малий магазин не закрився, це при тому, що тільки продуктових поряд 6шт і це в кількох хвилинах пішки від мережевого супермаркета. На додачу відкрилося пару кав'ярень, кулінарія, суші і ще один магазин.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:12
Hotab написав:
Кроме того, Киев - не Украина.
Київ таки Україна (в занудство можна грати удвох) . В решті України (провінція) теж є магазини, і теж відкриваються. Багато де зʼявились переселенці, привезли з собою бізнес, займають ті сфери, які в містечках не були представлені. Плюс населення деяких міст дуже виросло. Навіть в БЦ повно чужих номерів машин (а також кажуть кияни викупили і арендуввли там вільне житло, бо в БЦ спокійніше) . В Кропивницькому і Кременчуці багато переселенців. Це де я бував довго і спілкувався. Тобто є люди, росте попит.
Це правда. Так само в Мико та Одесі. Вінницька область багато прийяла за Сходу. Та інші теж. По Києву буде видно у вересні, коли кияни повернуться з відпусток та понаїдуть студенти й заробітчани.
ПС. Які є думки щодо вчорашніх двох ракет на керченський міст? Шо то було? Спроба налякати? Всі ж розуміють, що якби хотіли рознести той міст, то це було б не дві ракети і може не о 12-00 годині дня..
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
А Вы думаете, многие у нас согласятся жить так, как в Израиле первые 20 лет существования?
Я там объяснил, почему, на мой взгляд, евреи в Израиле были готовы к такому. У нас ситуация сильно отличается.
Так что, думаю, Letusrock
прав и "малий відсоток людей в Україні готові жити в такому форматі".
Можно, конечно, попытаться заставить - диктатура и всё такое. Но Вы сами веритк в реальность такого варианта?
ИМХО. Якщо залишимося без підтримки заходу і буде стояти вибір, або-або, то вибору у нас не буде, від слова взагалі. Готові/не готові, а робити все-рівно треба.
Перші 10 років після розвалу совка, було не легше, але ж витримали і пішли в ріст.
90-е - другая ситуация. Вполне допускаю, если бы в 91 знали, как будет в результате развала реально (а не "вторая Франция"), то результаты референдума могли быть другими.
Сейчас будет всё понятно заранее.
И как бы не получилось в результате, что спор будет: "Що краще, щоб свій пан за чуба драв, чи чужий?"
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Додано: Пон 10 лип, 2023 12:20
fler написав: Hotab написав:
Кроме того, Киев - не Украина.
Київ таки Україна (в занудство можна грати удвох) . В решті України (провінція) теж є магазини, і теж відкриваються. Багато де зʼявились переселенці, привезли з собою бізнес, займають ті сфери, які в містечках не були представлені. Плюс населення деяких міст дуже виросло. Навіть в БЦ повно чужих номерів машин (а також кажуть кияни викупили і арендуввли там вільне житло, бо в БЦ спокійніше) . В Кропивницькому і Кременчуці багато переселенців. Це де я бував довго і спілкувався. Тобто є люди, росте попит.
Це правда. Так само в Мико та Одесі. Вінницька область багато прийяла за Сходу. Та інші теж. По Києву буде видно у вересні, коли кияни повернуться з відпусток та понаїдуть студенти й заробітчани.
ПС. Які є думки щодо вчорашніх двох ракет на керченський міст? Шо то було? Спроба налякати? Всі ж розуміють, що якби хотіли рознести той міст, то це було б не дві ракети і може не о 12-00 годині дня..
існує думка що то "власного в-ва", що маємо то маємо
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