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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4584458545864587>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:"Ніхто не закривається. Трц повні." - может быть. Но они были полными и до войны, при этом их, в общем, хватало. Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит. У них разные весовые категории. Мелкие магазины работают как близкие к дому. И конкуренция между ними достаточно жёсткая.

У нас в районі жоден малий магазин не закрився, це при тому, що тільки продуктових поряд 6шт і це в кількох хвилинах пішки від мережевого супермаркета. На додачу відкрилося пару кав'ярень, кулінарія, суші і ще один магазин.

Я рад за Киев.
Наверное, можно порадоваться и за Львов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:"Ніхто не закривається. Трц повні." - может быть. Но они были полными и до войны, при этом их, в общем, хватало. Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит. У них разные весовые категории. Мелкие магазины работают как близкие к дому. И конкуренция между ними достаточно жёсткая.

У нас в районі жоден малий магазин не закрився, це при тому, що тільки продуктових поряд 6шт і це в кількох хвилинах пішки від мережевого супермаркета. На додачу відкрилося пару кав'ярень, кулінарія, суші і ще один магазин.

Я рад за Киев.
Наверное, можно порадоваться и за Львов.
Насправді можна навести купу міст. Харкову сильно не пощастило бути близько до кордону, нажаль
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:27

fler , я не схильний думати, що лякають такими дорогими ракетами (я доречі так і не зрозумів, що за ракети там були?) . Думаю була спроба. Не вийшло. Не все завжди виходить. Наступного разу вийду.
Я не спец з побудови ППО і способам прориву її ракетами. Але я б влаштовував масовану атаку дешевими ударними БПЛА на основі перероблених ту-шок (розвідувальний БПЛА радянської епохи) . Цілі - будь які на побережжі, включно зі стаціонарними позиціями ппо. А в цей рій запихнув би кілька високоточних Шторм Шедоу, чи чим там атакували. Нема такої ппо , яку не можна прорвати. Є ціна питання. Але може там розумніші сидять. Їм видніше.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 лип, 2023 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И как бы не получилось в результате, что спор будет: "Що краще, щоб свій пан за чуба драв, чи чужий?"

це саме те що тут піднімалось неодноразово. одна з причин війни що український народ не погодився стати Білоруссю-2. Але парадокс - все частіше лунають голоси що для перемоги потрібна диктатура і т.д. Тобто щоб не стати Білоруссю потрібно стати Пн.Кореєю? якась зрада виходить
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:31

виключно рекомендації)))

Letusrock , може ви б зʼїздили в північну Корею , щоб подивитись і нарешті припинити ?? Обовʼязково зніміть на Йотафон для Мухи. Теж любить говорити про смак манго (Корею) , ніколи його не коштувавши. (дуже вже полюбляє тему «еміграція», а далі Польщі, звідки вигнали , не бував)

А ЛАДу відвідати розсекречені архіви , щоб не мріяти про «залишитись в складі»…
Наче ж жив тоді, і без архівів має памʼятати смак страху навіть сказати не те. Аж ні, періодично вистрілює оце совкодрочерство.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:39

  ЛАД написав:Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит.
рассказываю открылся в моем городе 1й сильпо, и за неделю вся коммерция вокруг подорожала вдвое. Сильпо притягивает покупателей, соответственно растёт и посещаемость коммерции вокруг. Рядом с трц а также возле метро, ж/д вокзалов и первые этажи человейников - лучшие места для мелкого бизнеса.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 12:42

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит.
рассказываю открылся в моем городе 1й сильпо, и за неделю вся коммерция вокруг подорожала вдвое. Сильпо притягивает покупателей, соответственно растёт и посещаемость коммерции вокруг. Рядом с трц а также возле метро, ж/д вокзалов и первые этажи человейников - лучшие места для мелкого бизнеса.

Это хорошо или плохо? Наверное , если что-то недвижимое дорожает, то растет капитализация. И хорошо. Или не?
Сколько стоит смена ника?)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Letusrock , може ви б зʼїздили в північну Корею , щоб подивитись і нарешті припинити ?

я вже колись писав що східніше Карпат не мій варіант

  Hotab написав:Обовʼязково зніміть на Йотафон для Мухи.

? не цікавлюсь клонами китайфонів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:10

  ЛАД написав:Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.
А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.
Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.
Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти.

Дивно, багато ж чого було, але те що було до 91 року, явно було "не айс", звичайно якщо ти не партійна ланка управління з спецрозподільниками.

При всіх недоліках, які були в 90-х, важко не визнати, що ці 30 років дали якісний ріст рівня життя в Україні, розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи.
Щоб порівняти, а може і побачити що буде, коли війна скінчиться, треба поїхати, наприклад, у Македонію чи Сербію (у кращому випадку, є приклади набагато гірших сценаріїв), іллюзій що буде відразу як до великої війни, без різкого зменшення рівня життя, особисто у мене немає. І відсоток ВВП на військо у будь-якому випадку зросте кратно, тому хто морально не готовий, буде страждати ще більше. Відсидітися в стороні не вийде, і чим далі будуть йти бойові дії такої інтенсивності тим далі буде все жорсткіше. :(
Флаю приготуватися :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:11

Letusrock ,

я вже колись писав що східніше Карпат не мій варіант


«варіант» чого? Подивитись як живуть люди в інших країнах, щоб не казати порівняльних дурниць про свою країну?
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  #<1 ... 4584458545864587>
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