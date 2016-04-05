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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:12
Hotab написав:
Сколько стоит смена ника?)
я его не менял, а дополнил)
Hotab написав:
Это хорошо или плохо?
если сами арендаторы готовы платить больше? получается win-win
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vitaliiangel
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:14
Hotab написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит.
рассказываю открылся в моем городе 1й сильпо, и за неделю вся коммерция вокруг подорожала вдвое. Сильпо притягивает покупателей, соответственно растёт и посещаемость коммерции вокруг. Рядом с трц а также возле метро, ж/д вокзалов и первые этажи человейников - лучшие места для мелкого бизнеса.
Это хорошо или плохо? Наверное , если что-то недвижимое дорожает, то растет капитализация. И хорошо. Или не? Сколько стоит смена ника?)
треба міняти пол міняти, а не нік, на нормальний, не з двойним дном
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flyman
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:16
flyman написав:
треба міняти пол міняти, а не нік,
у меня на полу грабовый паркет, который менять в ближайшие 30лет не планирую.
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vitaliiangel
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:17
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Сколько стоит смена ника?)
я его не менял, а дополнил)
друге правило із SOLID
O -
The Open–closed principle: "Software entities ... should be open for extension, but closed for modification."
з.і.
можеш іти архітєктом в ойті
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flyman
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:17
Letusrock написав:
у випадку або/або буде ще третій шлях - штурм кордонів ЄС (згадайте березень 2022). Часково це вже відбувається - 17 річні масово виїзжають за кордон. Вже з декількох шкіл знаю що після випускного багато 11-класників виїзжають в ЄС до батьків чи просто родичів. Саме тих хлопців що могли бути майбутніми електриками, сантехніками, зварювальниками. Лишаються лише юристи/ фінансисти хто буде вступати на денну форму в університет.
Якщо війна на роки то молодого покоління просто не залишиться
Не буде штурму, по 17 річним, у мене інша статистика, з кола знайомих, виїхало двоє.
У минулому році виїзжало весною-літом набагато більше.
І, деякі країни вже почали у вузах додавати додаткові умови до вступників з України, наприклад той же мультипредметний тест, хоча у минулому році такого не було, це напевно, викликано негативним досвідом щодо відрахувань випускників з вузів та зменшенням дотацій на навчання українців. Тому не все так райдужно за кордоном з випускниками. І, якщо навчання безкоштовне, то проживання та харчування, далеко ні, і коштує, не "140 доларів" (с)
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:21
flyman написав:
можеш іти архітєктом в ойті
я грызу гранит науки. только не надо мне клеить ярлыки кандидатов и прочее.
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vitaliiangel
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