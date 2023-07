Додано: Пон 10 лип, 2023 13:17

vitaliiangel написав: Hotab написав: Сколько стоит смена ника?) Сколько стоит смена ника?) я его не менял, а дополнил)

я его не менял, а дополнил)

друге правило із SOLIDO -The Open–closed principle: "Software entities ... should be open for extension, but closed for modification."з.і.можеш іти архітєктом в ойті