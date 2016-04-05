ЛАД написав: Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.

А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.

Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.

Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти. Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти.

Дивно, багато ж чого було, але те що було до 91 року, явно було "не айс", звичайно якщо ти не партійна ланка управління з спецрозподільниками.При всіх недоліках, які були в 90-х, важко не визнати, що ці 30 років дали якісний ріст рівня життя в Україні, розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи.Щоб порівняти, а може і побачити що буде, коли війна скінчиться, треба поїхати, наприклад, у Македонію чи Сербію (у кращому випадку, є приклади набагато гірших сценаріїв), іллюзій що буде відразу як до великої війни, без різкого зменшення рівня життя, особисто у мене немає. І відсоток ВВП на військо у будь-якому випадку зросте кратно, тому хто морально не готовий, буде страждати ще більше. Відсидітися в стороні не вийде, і чим далі будуть йти бойові дії такої інтенсивності тим далі буде все жорсткіше.Флаю приготуватися