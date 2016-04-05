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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4585458645874588>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:12

  Hotab написав:Сколько стоит смена ника?)
я его не менял, а дополнил)
  Hotab написав:Это хорошо или плохо?
если сами арендаторы готовы платить больше? получается win-win
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:14

  Hotab написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит.
рассказываю открылся в моем городе 1й сильпо, и за неделю вся коммерция вокруг подорожала вдвое. Сильпо притягивает покупателей, соответственно растёт и посещаемость коммерции вокруг. Рядом с трц а также возле метро, ж/д вокзалов и первые этажи человейников - лучшие места для мелкого бизнеса.

Это хорошо или плохо? Наверное , если что-то недвижимое дорожает, то растет капитализация. И хорошо. Или не?
Сколько стоит смена ника?)

треба міняти пол міняти, а не нік, на нормальний, не з двойним дном
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:16

  flyman написав:треба міняти пол міняти, а не нік,
у меня на полу грабовый паркет, который менять в ближайшие 30лет не планирую.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:17

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Сколько стоит смена ника?)
я его не менял, а дополнил)

друге правило із SOLID

O -
The Open–closed principle: "Software entities ... should be open for extension, but closed for modification."

з.і.
можеш іти архітєктом в ойті
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:17

  Letusrock написав:у випадку або/або буде ще третій шлях - штурм кордонів ЄС (згадайте березень 2022). Часково це вже відбувається - 17 річні масово виїзжають за кордон. Вже з декількох шкіл знаю що після випускного багато 11-класників виїзжають в ЄС до батьків чи просто родичів. Саме тих хлопців що могли бути майбутніми електриками, сантехніками, зварювальниками. Лишаються лише юристи/ фінансисти хто буде вступати на денну форму в університет.
Якщо війна на роки то молодого покоління просто не залишиться

Не буде штурму, по 17 річним, у мене інша статистика, з кола знайомих, виїхало двоє.
У минулому році виїзжало весною-літом набагато більше.
І, деякі країни вже почали у вузах додавати додаткові умови до вступників з України, наприклад той же мультипредметний тест, хоча у минулому році такого не було, це напевно, викликано негативним досвідом щодо відрахувань випускників з вузів та зменшенням дотацій на навчання українців. Тому не все так райдужно за кордоном з випускниками. І, якщо навчання безкоштовне, то проживання та харчування, далеко ні, і коштує, не "140 доларів" (с) :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:21

  flyman написав:можеш іти архітєктом в ойті
я грызу гранит науки. за идею а не для корочки (не надо мне клеить ярлыки кандидатов и прочие).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 10 лип, 2023 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:22

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.
А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.
Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.
Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти.

Дивно, багато ж чого було, але те що було до 91 року, явно було "не айс", звичайно якщо ти не партійна ланка управління з спецрозподільниками.

При всіх недоліках, які були в 90-х, важко не визнати, що ці 30 років дали якісний ріст рівня життя в Україні, розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи.
Щоб порівняти, а може і побачити що буде, коли війна скінчиться, треба поїхати, наприклад, у Македонію чи Сербію (у кращому випадку, є приклади набагато гірших сценаріїв), іллюзій що буде відразу як до великої війни, без різкого зменшення рівня життя, особисто у мене немає. І відсоток ВВП на військо у будь-якому випадку зросте кратно, тому хто морально не готовий, буде страждати ще більше. Відсидітися в стороні не вийде, і чим далі будуть йти бойові дії такої інтенсивності тим далі буде все жорсткіше. :(
Флаю приготуватися :lol:

помилка в тому, що "бойові дії такої інтенсивності" тільки у фантазіях "партії війни",
в реальності фронт стоїть від осені.
Зараз дадуть "надувну гумову Нату" і скажуть, ось що до сьогодні відконтрнаступили, то і ваше, а далі або без нас "БД такої інтенсивності", або з нами, але без фанатизму.

Флайману хіба приготуватися до релокації в ЄС
Востаннє редагувалось flyman в Пон 10 лип, 2023 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Подивитись як живуть люди в інших країнах, щоб не казати порівняльних дурниць про свою країну?


чому я маю на відсталу Корею дивитись а не на Чехію, Австрію чи Нідерланди? Тіпа радійте що у нас поки що не так жахливо як у пнкорейців
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Не буде штурму


тобто ті сотні тисяч (якщо не мільйони) які за 1,5 роки так і не потрапили у військомат звірити дані, у випадку або/або побіжать не в сторону кордону а організовано будуть стояти в черзі у військомат? невірю

  _Mykola_ написав:Тому не все так райдужно за кордоном з випускниками.

вказані мною 17-річні замість вступу в ПТУ на електрика тут, підуть до рідних на будівництво в тій же Празі, будуть заробляти до 2тис євро і можливо ніколи не повернуться.
А стосовно вступу то основні країни (SK, CZ i PL) наскільки чув поки що нічого не міняли. В тій же Словаччині вже багато років (!) можна вступати до університетів БЕЗ здачі вступних
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 13:40

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Мелкий магазин рядом с ТРЦ конкуренцию не выдержит.
рассказываю открылся в моем городе 1й сильпо, и за неделю вся коммерция вокруг подорожала вдвое. Сильпо притягивает покупателей, соответственно растёт и посещаемость коммерции вокруг. Рядом с трц а также возле метро, ж/д вокзалов и первые этажи человейников - лучшие места для мелкого бизнеса.

Смотря что.
Для некоторых действительно так. Более того, некоторые только в таких местах и выживают. При этом они не должны торговать тем же, что есть в сельпо.

Но вообще, давайте не будем здесь обсуждать перспективы частного магазина в разных местах и разных городах. Этой темой можно заполнить целую ветку.
Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов. Когда по каким=то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит.
По-моему, это тривиально и не нуждается в подробных доказательствах.
ЛАД
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