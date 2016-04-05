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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:59
ЛАД написав:
, давайте не будем здесь обсуждать перспективы частного магазина в разных местах и разных городах.
бизнес в условиях войны оффтоп? ну ок
ЛАД написав:
. Когда по каким=то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит.
когда открывается успешная кондитерская лавка, пиццерия, аптека или салон красоты тут же открывается еще 3 аналогичных, в этой же локации, в надежде перехватить траффик прикормленного места. что напрямую противоречит вашему тезису ниже.
ЛАД написав:
Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.
в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 14:13
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.
А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.
Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.
Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти.
Дивно, багато ж чого було, але те що було до 91 року, явно було "не айс", звичайно якщо ти не партійна ланка управління з спецрозподільниками.
При всіх недоліках, які були в 90-х, важко не визнати, що ці 30 років дали якісний ріст рівня життя в Україні, розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи.
Щоб порівняти, а може і побачити що буде, коли війна скінчиться, треба поїхати, наприклад, у Македонію чи Сербію (у кращому випадку, є приклади набагато гірших сценаріїв), іллюзій що буде відразу як до великої війни, без різкого зменшення рівня життя, особисто у мене немає. І відсоток ВВП на військо у будь-якому випадку зросте кратно, тому хто морально не готовий, буде страждати ще більше. Відсидітися в стороні не вийде, і чим далі будуть йти бойові дії такої інтенсивності тим далі буде все жорсткіше.
Флаю приготуватися
було "не айс", правда. Но гораздо лучше, чем в 90-х.
Да, сегодня лучше, чем в было перед 91. Ну так в 90-м было намного лучше, чем в 60-м. И разница была, возможно, даже больше.
"розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи" - уж очень серьёзное заявление, я бы не рискнул утверждать. А если так, то расскажите, за какие деньги?
Как тут пишут, в центре-западе страны и сегодня (не после, а во время войны
) нет не только "різкого", а и просто "зменшення рівня життя". Если это так (?), почему уровень жизни упадёт после войны? Начнём отдавать долги?
"хто морально не готовий, буде страждати ще більше". Давайте ближе к реальности. Вы забыли, как активно начало развиваться заробитчанство? Начали ездить не только с запада, где это было уже привычно, но и с востока, где этого практически не было.
Если будет так, как Вы пишете, то это приобретет массовые размеры. Ещё и добавится массовая эмиграция, которую никто не удержит. Как это произошло в той же Сирии.
И с 90-и сравнивать не стоит. 90-е встретили люди, которые привыкли терпеть и в массе даже не думали об эмиграции. Да и вообще воспитание было другое.
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