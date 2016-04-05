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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 13:59
ЛАД написав:
, давайте не будем здесь обсуждать перспективы частного магазина в разных местах и разных городах.
бизнес в условиях войны оффтоп? ну ок
ЛАД написав:
. Когда по каким=то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит.
когда открывается успешная кондитерская лавка, пиццерия, аптека или салон красоты тут же открывается еще 3 аналогичных, в этой же локации, в надежде перехватить траффик прикормленного места. что напрямую противоречит вашему тезису ниже.
ЛАД написав:
Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.
в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 14:13
_Mykola_ написав: ЛАД написав:
Последние 30 лет такого не было. Да и раньше не всегда было.
А если придётся тратить 25% на армию (о 50%-75% даже говорить не буду), то отсюда свалит... не берусь предсказывать процент. Уровень жизни будет близкий к нищете.
Такое возможно. У нас, по-моему, только при достаточно жёсткой диктатуре.
Т.е. можно получить всякие "катування" не от московії, а от родной власти.
Дивно, багато ж чого було, але те що було до 91 року, явно було "не айс", звичайно якщо ти не партійна ланка управління з спецрозподільниками.
При всіх недоліках, які були в 90-х, важко не визнати, що ці 30 років дали якісний ріст рівня життя в Україні, розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи.
Щоб порівняти, а може і побачити що буде, коли війна скінчиться, треба поїхати, наприклад, у Македонію чи Сербію (у кращому випадку, є приклади набагато гірших сценаріїв), іллюзій що буде відразу як до великої війни, без різкого зменшення рівня життя, особисто у мене немає. І відсоток ВВП на військо у будь-якому випадку зросте кратно, тому хто морально не готовий, буде страждати ще більше. Відсидітися в стороні не вийде, і чим далі будуть йти бойові дії такої інтенсивності тим далі буде все жорсткіше.
Флаю приготуватися
було "не айс", правда. Но гораздо лучше, чем в 90-х.
Да, сегодня лучше, чем в было перед 91. Ну так в 90-м было намного лучше, чем в 60-м. И разница была, возможно, даже больше.
"розвиток сфери послуг, по яким ми набагато попереду практично будь-якої країни Європи" - уж очень серьёзное заявление, я бы не рискнул утверждать. А если так, то расскажите, за какие деньги?
Как тут пишут, в центре-западе страны и сегодня (не после, а во время войны
) нет не только "різкого", а и просто "зменшення рівня життя". Если это так (?), почему уровень жизни упадёт после войны? Начнём отдавать долги?
"хто морально не готовий, буде страждати ще більше". Давайте ближе к реальности. Вы забыли, как активно начало развиваться заробитчанство? Начали ездить не только с запада, где это было уже привычно, но и с востока, где этого практически не было.
Если будет так, как Вы пишете, то это приобретет массовые размеры. Ещё и добавится массовая эмиграция, которую никто не удержит. Как это произошло в той же Сирии.
И с 90-и сравнивать не стоит. 90-е встретили люди, которые привыкли терпеть и в массе даже не думали об эмиграции. Да и вообще воспитание было другое.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:08
Українські військові беруть під вогневий контроль місто Бахмут Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:13
ЛАД написав:
И с 90-и сравнивать не стоит. 90-е встретили люди, которые привыкли терпеть и в массе даже не думали об эмиграции.
Звикли тєрпєть шо саме, радянський союз?
Да и вообще воспитание было другое.
Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:18
ЛАД написав:
Как тут пишут, в центре-западе страны и сегодня (не после, а во время войны) нет не только "різкого", а и просто "зменшення рівня життя". Если это так (?), почему уровень жизни упадёт после войны? Начнём отдавать долги?
падение конечно есть, глубиной примерно как падение ВВП. Но от того что пэрэсичный сьест на 30% меньше твёрдого сыра или помидора ещё никто не умер.
ЛАД написав:
Да и вообще воспитание было другое.
меня тоже заинтересовало, наверное материальным ценностям уделяли меньше внимания, вы об этом? никакой особой морали при совке не было, процветали алкоголизм, кумовство и воровство. Или я чего то не знаю?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:20
flyman написав: Letusrock написав:
Українські військові беруть під вогневий контроль місто Бахмут Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський
Контрнаступали на південь, а беруть під вогневий контроль Бахмут.
Це щоб ніхто не догадався.
Кубишка в Польщі, а еміграція на Філіпіни. Сліди путає.
В якому документі офіційно задекларовано «південь», як єдиний напрям наступу? Знову експерт рівня соскін?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:22
Water написав:
Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?
очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:24
Letusrock написав: Water написав:
Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?
очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
не думаю, жертвой режима ЛАД себя не считает. С чего ему других такими считать?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:25
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:34
Успіх написав: flyman написав: Letusrock написав:
Українські військові беруть під вогневий контроль місто Бахмут Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський
Контрнаступали на південь, а беруть під вогневий контроль Бахмут.
Це щоб ніхто не догадався.
Ану цссссссссссс!🤫🤫🤫
А то ще як Успіху присниться УСПІХ ЗСУ >>> "...в Криму до кінця літа" - то Буданова можна сміливо записувати в наступні президенти
п.с.
А покищо, Успіху лише сняться сни, що в квадраті 25-30км кружляють 6шт. ворожих БПЛА. І, мабуть, вони себе почувають, як риба в воді... бо якщо б по них частенько шмаляли, то їх би в такій кількості і так далеко не запускали(частенько залітають, навіть, до нашого тилу)
Хоча, саме, ланцетів - значно поменшало, ніж було місяць-два тому!
це ти "тссс", Путін прочитає доклад, що замало в твоєму квадраті коптерів, і буде не 6 шт, а 60шт, і ще стільки пінцентів; ти ж в нас як Чонкін, зупиняєш армію Гудеріана і робиш військове чудо, хотя нє, прочитає і оголить інші частини, такщо не "тсссси".
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