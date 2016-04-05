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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4586458745884589
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:53

А може виготовиш антидронову рушницю з 5км ураженням?

  flyman написав:замало в твоєму квадраті коптерів, і буде не 6 шт, а 60шт,
Так то і так задокуя одночасно в небі шість штук!
Та й це і так сон якогось солдата... - чи навіть, не солдата? - бо чомусь він занадто часто на форумі пише :D :lol:

І де там ти побачив в моєму дописі - "в моєму" квадраті??? :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 10 лип, 2023 16:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:12

ДумайТЕ!©

  flyman написав:середній аватар
Ще раз нагадаю - для зелених мух, яких тягне до лайна))
1. "Твердий аватар" - рідко коли "просихає"!
2. "Середній аватар" - 2-3дні бухає - 2-3дні відходить(і так по колу)
3. "Людина, яка вживає в міру по великих святах і НЕ часто трошки поміж ними"
4. "Зовсім не питущий"

Тож зарубай собі на носі - УСПІХ - це 3й варіант! ;)
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:20

В РФ віднесли Туреччину до недружніх країн через "азовців" та НАТО

https://ukranews.com/ua/news/943615-v-r ... iv-ta-nato

Следующий шаг от Турции закрыть небо. Пусть раша отдыхает в сочи. :P
Игорь Алексеевич
 
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