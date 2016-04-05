Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:18
ЛАД написав:
Как тут пишут, в центре-западе страны и сегодня (не после, а во время войны) нет не только "різкого", а и просто "зменшення рівня життя". Если это так (?), почему уровень жизни упадёт после войны? Начнём отдавать долги?
падение конечно есть, глубиной примерно как падение ВВП. Но от того что пэрэсичный сьест на 30% меньше твёрдого сыра или помидора ещё никто не умер.
ЛАД написав:
Да и вообще воспитание было другое.
меня тоже заинтересовало, наверное материальным ценностям уделяли меньше внимания, вы об этом? никакой особой морали при совке не было, процветали алкоголизм, кумовство и воровство. Или я чего то не знаю?
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в Пон 10 лип, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:20
flyman написав: Letusrock написав:
Українські військові беруть під вогневий контроль місто Бахмут Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський
Контрнаступали на південь, а беруть під вогневий контроль Бахмут.
Це щоб ніхто не догадався.
Кубишка в Польщі, а еміграція на Філіпіни. Сліди путає.
В якому документі офіційно задекларовано «південь», як єдиний напрям наступу? Знову експерт рівня соскін?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:22
Water написав:
Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?
очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
Letusrock
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:24
Letusrock написав: Water написав:
Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?
очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
не думаю, жертвой режима ЛАД себя не считает. С чего ему других такими считать?
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Додано: Пон 10 лип, 2023 15:53
flyman написав:
замало в твоєму квадраті коптерів, і буде не 6 шт, а 60шт,
Так то і так задокуя одночасно в небі шість штук!
Та й це і так сон якогось солдата... - чи навіть, не солдата? - бо чомусь він занадто часто на форумі пише
І де там ти побачив в моєму дописі -
"в моєму"
квадраті???
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:12
flyman написав:
середній аватар
Ще раз нагадаю - для зелених мух, яких тягне до лайна))
1. "Твердий аватар" - рідко коли "просихає"!
2. "Середній аватар" - 2-3дні бухає - 2-3дні відходить(і так по колу)
3. "Людина, яка вживає в міру по великих святах і НЕ часто трошки поміж ними"
4. "Зовсім не питущий"
Тож зарубай собі на носі - УСПІХ - це 3й варіант!
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Додано: Пон 10 лип, 2023 16:20
В РФ віднесли Туреччину до недружніх країн через "азовців" та НАТО
https://ukranews.com/ua/news/943615-v-r ... iv-ta-nato
Следующий шаг от Турции закрыть небо. Пусть раша отдыхает в сочи.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:05
Letusrock
, кожен помічає лише своє зачищене. Насправді чистять всіх. Основна мета на мою думку - тушити срачі в зародку.
Успіх, восени не обдури людей!!!!
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Hotab
в Пон 10 лип, 2023 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 10 лип, 2023 17:19
Hotab написав:
Успіх, восени не обдури людей!!!!
А що - прийняли закон про 18міс?
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