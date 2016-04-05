RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4586458745884589>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:18

  ЛАД написав:Как тут пишут, в центре-западе страны и сегодня (не после, а во время войны) нет не только "різкого", а и просто "зменшення рівня життя". Если это так (?), почему уровень жизни упадёт после войны? Начнём отдавать долги?
падение конечно есть, глубиной примерно как падение ВВП. Но от того что пэрэсичный сьест на 30% меньше твёрдого сыра или помидора ещё никто не умер.
  ЛАД написав:Да и вообще воспитание было другое.
меня тоже заинтересовало, наверное материальным ценностям уделяли меньше внимания, вы об этом? никакой особой морали при совке не было, процветали алкоголизм, кумовство и воровство. Или я чего то не знаю?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 10 лип, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18232
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:20

  flyman написав:
  Letusrock написав:Українські військові беруть під вогневий контроль місто Бахмут Донецької області. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський

Контрнаступали на південь, а беруть під вогневий контроль Бахмут.
Це щоб ніхто не догадався.

Кубишка в Польщі, а еміграція на Філіпіни. Сліди путає.

В якому документі офіційно задекларовано «південь», як єдиний напрям наступу? Знову експерт рівня соскін?
Hotab
 
Повідомлень: 9396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?


очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
Letusrock
 
Повідомлень: 629
З нами з: 03.05.22
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:24

  Letusrock написав:
  Water написав:Яке другоє воспитаніє було у 90-ті роки? Зараз інше виховання, чи конкретна людина у 90 роки була не така як зараз?


очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала

не думаю, жертвой режима ЛАД себя не считает. С чего ему других такими считать?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18232
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:25

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Востаннє редагувалось Успіх в Пон 10 лип, 2023 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 15:53

А може виготовиш антидронову рушницю з 5км ураженням?

  flyman написав:замало в твоєму квадраті коптерів, і буде не 6 шт, а 60шт,
Так то і так задокуя одночасно в небі шість штук!
Та й це і так сон якогось солдата... - чи навіть, не солдата? - бо чомусь він занадто часто на форумі пише :D :lol:

І де там ти побачив в моєму дописі - "в моєму" квадраті??? :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 10 лип, 2023 16:01, всього редагувалось 2 разів.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:12

ДумайТЕ!©

  flyman написав:середній аватар
Ще раз нагадаю - для зелених мух, яких тягне до лайна))
1. "Твердий аватар" - рідко коли "просихає"!
2. "Середній аватар" - 2-3дні бухає - 2-3дні відходить(і так по колу)
3. "Людина, яка вживає в міру по великих святах і НЕ часто трошки поміж ними"
4. "Зовсім не питущий"

Тож зарубай собі на носі - УСПІХ - це 3й варіант! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 16:20

В РФ віднесли Туреччину до недружніх країн через "азовців" та НАТО

https://ukranews.com/ua/news/943615-v-r ... iv-ta-nato

Следующий шаг от Турции закрыть небо. Пусть раша отдыхает в сочи. :P
Игорь Алексеевич
 
Заблокований
Повідомлень: 6811
З нами з: 13.09.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:05

Letusrock , кожен помічає лише своє зачищене. Насправді чистять всіх. Основна мета на мою думку - тушити срачі в зародку.

Успіх, восени не обдури людей!!!!


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 10 лип, 2023 17:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9396
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:19

Свято наближається?©)))

  Hotab написав:Успіх, восени не обдури людей!!!!

А що - прийняли закон про 18міс?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5058
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 4586458745884589>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118311
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5865
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1875)
10.07.2023 17:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.