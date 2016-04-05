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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4586458745884589
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:20

18 місяців які відчуваються як 1.5 року)))

Успіх , ні. Думаю і не буде. Але що це міняє, якщо орки ще будуть на нашій землі.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:41

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.

в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.

Прошу прощения, что затрону эту тему, но ответ на этот вопрос известен многим. Хотя для некоторых он первоначально вызывает сомнения и противоречит некоторой логике о том, что маржинальная прибыль при большой конкуренции снижается.

Заключается он в известных наблюдениях за покупателями и за сравнением объемов продаж двух условных точках, одна из которых расположена отдельно ото всех (в условных ебенях), а вторая в плотном окружении условными конкурентами, которых объединяет вид бизнеса, частично пересекается и номенклатура товара, и бренды. Наблюдения показали, что бизнес во второй точке идет почти всегда лучше, чем в первой. Объяснение этому заключается в типичном поведении покупателей, которым кажется, что в условиях конкуренции цены будут ниже, выбор больше, качество условий для покупки выше и поэтому покупатель стремится в такие места за покупками в 99 случаях из 100. Да, этот покупатель может и ошибаться, но кто ему об этом скажет? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 17:45

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