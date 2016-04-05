ЛАД написав:Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.
в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.
Прошу прощения, что затрону эту тему, но ответ на этот вопрос известен многим. Хотя для некоторых он первоначально вызывает сомнения и противоречит некоторой логике о том, что маржинальная прибыль при большой конкуренции снижается.
Заключается он в известных наблюдениях за покупателями и за сравнением объемов продаж двух условных точках, одна из которых расположена отдельно ото всех (в условных ебенях), а вторая в плотном окружении условными конкурентами, которых объединяет вид бизнеса, частично пересекается и номенклатура товара, и бренды. Наблюдения показали, что бизнес во второй точке идет почти всегда лучше, чем в первой. Объяснение этому заключается в типичном поведении покупателей, которым кажется, что в условиях конкуренции цены будут ниже, выбор больше, качество условий для покупки выше и поэтому покупатель стремится в такие места за покупками в 99 случаях из 100. Да, этот покупатель может и ошибаться, но кто ему об этом скажет?
Африканські лідери чекають від російського диктатора Володимира Путіна на демонстрацію його "прагнення до миру". Водночас вони розуміють вимогу України, що Росія має залишити окуповані території, щоб мирні переговори стали можливими
Німецький концерн Rheinmetall не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це протягом наступних 12 тижнів, тобто не пізніше середини осені 2023 року. Про це сказав директор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю CNN.
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним за п'ять днів після бунту вагнерівців та запропонував їм "варіанти працевлаштування". Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков, передають російські державні пропагандистські ЗМІ.
Просто уникально, сколько было сказано Путиным громких слов о предательство и прочее И ничего, сглотнул, дела закрыл, встретился, деньги вернул
Конечно, можно предположить, что это была спец.операция по выявлению нелояльных армейских генералов. Но тогда, всё сделано бессмысленно и беспощадно
У Дніпрі група військовослужбовців видурила у працівників АЗС 50 тонн пального, - ГБР.
Фігуранти підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин, у яких просили надати їм паливо на військові потреби . Таким чином, за 4 місяці вони отримали понад 50 тонн палива на 2,5 млн гривень, яке надалі перепродали на території Дніпропетровської області.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО, – BILD.
Зеленський хотів на саміті НАТО публічно звернутися до всіх глав країн-членів альянсу з проханням прийняти Україну, але представники США та Німеччини виступили проти цього.
Більшість же країн НАТО підтримують вступ України до альянсу, але на них чиниться тиск зі сторони американців та німців.
Він же..., він же...)) Закон Ківалова-Колісниченка. Від юриста.
*Ухвалення мовного закону "Ківалова-Колесніченка" є таким же злочином та провокацією, як і побиття студентів на Майдані в Києві холодної листопадової ночі 2013 року. Конституційний суд України у своєму рішенні чітко вказав причини для визнання закону неконституційним.* https://www.pravda.com.ua/columns/2018/03/1/7173266/