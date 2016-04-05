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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4587458845894590
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:53

  vitaliiangel написав:
США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО, – BILD.

Зеленський хотів на саміті НАТО публічно звернутися до всіх глав країн-членів альянсу з проханням прийняти Україну, але представники США та Німеччини виступили проти цього.

Більшість же країн НАТО підтримують вступ України до альянсу, але на них чиниться тиск зі сторони американців та німців.

скоро саммит НАТО, поглядим

А ты бы по жёлтым сайтам не лазил бы, а то получится как с "помощь только до лета"
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:53

  pesikot написав:А ты бы по жёлтым сайтам не лазил бы, а то получится как с "помощь только до лета"
чё это ты мне запрещаешь?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:03

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:А ты бы по жёлтым сайтам не лазил бы, а то получится как с "помощь только до лета"
чё это ты мне запрещаешь?

Брать всякую каку в рот

И информационную каку в голову
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:05

pesikot если коротко ищи врача
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:15

  vitaliiangel написав:pesikot если коротко ищи врача

Идет урок. Учительница спрашивает детей:
- Маша, кем ты хочешь быть?
- Балериной!
- А ты кем хочешь быть, Витенька?
- Космонавтом!
- Вовочка, а ты кем хочешь быть?
- Сексопатологом!
- ??? Объясни...
- Очень просто. Посмотрите в окно. Видите, там идут две девушки и едят мороженое. Причем первая лижет, а вторая сосет. Как вы думаете, кто из них замужем? Учительница (краснея):
- Hу, ... наверное, та которая сосет...
- Hет. Та у которой кольцо на руке. А вот таких, как Вы, я и буду лечить.

Вот и приходится тебя лечить от твоих влажных фантазий
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:22

  pesikot написав:Вот и приходится тебя лечить от твоих влажных фантазий
есть и сухие

пацаны с твоей школы
прикольные клички дают
рано утром ты пися,
ближе к ночи ты форумный кот.

помнишь нежные киски
пригласили тебя на компот?
оказалось... нет писи
(откусил бегемот)
vitaliiangel
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