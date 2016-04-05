|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:53
vitaliiangel написав:
США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО, – BILD.
Зеленський хотів на саміті НАТО публічно звернутися до всіх глав країн-членів альянсу з проханням прийняти Україну, але представники США та Німеччини виступили проти цього.
Більшість же країн НАТО підтримують вступ України до альянсу, але на них чиниться тиск зі сторони американців та німців.
скоро саммит НАТО, поглядим
А ты бы по жёлтым сайтам не лазил бы, а то получится как с "помощь только до лета"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 10 лип, 2023 18:53
pesikot написав:
А ты бы по жёлтым сайтам не лазил бы, а то получится как с "помощь только до лета"
чё это ты мне запрещаешь?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18236
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2167 раз.
- Подякували: 3101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:03
vitaliiangel написав: pesikot написав:
А ты бы по жёлтым сайтам не лазил бы, а то получится как с "помощь только до лета"
чё это ты мне запрещаешь?
Брать всякую каку в рот
И информационную каку в голову
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:05
pesikot если коротко ищи врача
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18236
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2167 раз.
- Подякували: 3101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:15
vitaliiangel написав:pesikot
если коротко ищи врача
Идет урок. Учительница спрашивает детей:
- Маша, кем ты хочешь быть?
- Балериной!
- А ты кем хочешь быть, Витенька?
- Космонавтом!
- Вовочка, а ты кем хочешь быть?
- Сексопатологом!
- ??? Объясни...
- Очень просто. Посмотрите в окно. Видите, там идут две девушки и едят мороженое. Причем первая лижет, а вторая сосет. Как вы думаете, кто из них замужем? Учительница (краснея):
- Hу, ... наверное, та которая сосет...
- Hет. Та у которой кольцо на руке. А вот таких, как Вы, я и буду лечить.
Вот и приходится тебя лечить от твоих влажных фантазий
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8122
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 1237 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 10 лип, 2023 19:22
pesikot написав:
Вот и приходится тебя лечить от твоих влажных фантазий
есть и сухие
пацаны с твоей школы
прикольные клички дают
рано утром ты пися,
ближе к ночи ты форумный кот.
помнишь нежные киски
пригласили тебя на компот?
оказалось... нет писи
(откусил бегемот)
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18236
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2167 раз.
- Подякували: 3101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118311
|
|
|6076
|493143
|
|
|1
|5865
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|