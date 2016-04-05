Африканські лідери чекають від російського диктатора Володимира Путіна на демонстрацію його "прагнення до миру". Водночас вони розуміють вимогу України, що Росія має залишити окуповані території, щоб мирні переговори стали можливими
Німецький концерн Rheinmetall не чекатиме закінчення війни, щоб відкрити обіцяний збройовий завод в Україні. Він збирається зробити це протягом наступних 12 тижнів, тобто не пізніше середини осені 2023 року. Про це сказав директор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю CNN.
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним за п'ять днів після бунту вагнерівців та запропонував їм "варіанти працевлаштування". Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков, передають російські державні пропагандистські ЗМІ.
Просто уникально, сколько было сказано Путиным громких слов о предательство и прочее И ничего, сглотнул, дела закрыл, встретился, деньги вернул
Конечно, можно предположить, что это была спец.операция по выявлению нелояльных армейских генералов. Но тогда, всё сделано бессмысленно и беспощадно
У Дніпрі група військовослужбовців видурила у працівників АЗС 50 тонн пального, - ГБР.
Фігуранти підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин, у яких просили надати їм паливо на військові потреби . Таким чином, за 4 місяці вони отримали понад 50 тонн палива на 2,5 млн гривень, яке надалі перепродали на території Дніпропетровської області.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
США та Німеччина блокують офіційний запит України на членство в НАТО, – BILD.
Зеленський хотів на саміті НАТО публічно звернутися до всіх глав країн-членів альянсу з проханням прийняти Україну, але представники США та Німеччини виступили проти цього.
Більшість же країн НАТО підтримують вступ України до альянсу, але на них чиниться тиск зі сторони американців та німців.
Він же..., він же...)) Закон Ківалова-Колісниченка. Від юриста.
*Ухвалення мовного закону "Ківалова-Колесніченка" є таким же злочином та провокацією, як і побиття студентів на Майдані в Києві холодної листопадової ночі 2013 року. Конституційний суд України у своєму рішенні чітко вказав причини для визнання закону неконституційним.* https://www.pravda.com.ua/columns/2018/03/1/7173266/
vitaliiangel написав:У Дніпрі група військовослужбовців видурила у працівників АЗС 50 тонн пального, - ГБР.
Фігуранти підробляли листи від імені керівництва однієї з військових частин, у яких просили надати їм паливо на військові потреби . Таким чином, за 4 місяці вони отримали понад 50 тонн палива на 2,5 млн гривень, яке надалі перепродали на території Дніпропетровської області.
Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
М-даааааа... - а казали що то криміналом пахнуть всі ті папери(і по паливу, і по зброї, і взагалі, по всьому майну) які заповнює і зберігає всім відомий солдат Але, також солдат добре знає(та й казав йому ще той, хто перед ним вів ці папери) - що за це все відповідає комбат! Вся відповідальність на ньому! А солдата можуть просто максимум "насварити"(якщо десь помилиться), так як ніде жодного підпису свого не ставить і ніде офіційно не записане його прізвище, що він цими паперами займається
Hotab написав:Успіх , ні. Думаю і не буде. Але що це міняє, якщо орки ще будуть на нашій землі.
Ну, не буде, то тоді "до останнього "клієнта" - теж не буде
Найсмішніше читати , коли про радянський союз і 90-і пишуть люди , які там прожили максимум років 20 , а то і 10 ... Східна Європа масово поїхала на заробітки в 90-х та 2000-х . Пройшло 20 років - і що ? Катастрофа ? Населення зменшилося в 2 рази ? Скільки європейців виїхало в штати після другої світової ? І якби вони не запустили у себе лояльну еміграцію ( чого та ж Польща категорично не бажає ) - то у них зараз було б ще краще , ніж є . І війна насправді мало що міняє в тривалій перспективі . Інтернаціоналісти та боягузи виїдуть , втечуть . І що ? Поки колективний Захід проти московії - вони нас будуть підгодовувати різними способами . КОЛИ чи якщо проблема московії в світі зникне - отоді вже почнуться проблеми і у нас . А до того навіть невеликої кількості активного економічно населення вистачатиме . Ну - хто хоче спокою і комфорту - йому кудись подалі звідси ... Щасти ...