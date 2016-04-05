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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4588458945904591
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:57

Хітрий жук

Успіх ,


Ну, не буде, то тоді "до останнього "клієнта" - теж не буде 8)


Ах ти жопа отака! Так і думав, що ти клятви воювати до останнього орка даєш там, де наплюсують, а правду кажеш тут. :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 19:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Втомленним" від війни на Закарпатті

Люди: чернігівець – про пережите під час під час бомбардувань і облоги міста
Вийти на вулицю, поспілкуватися з сусідами та подивитися на людей. Потім дружина відправила мене у «Сільпо» по продукти – стільки людей я ще не бачив у магазині! Повертаючись із нього, біля 2-ї лікарні побачив танк – така туга прийшла на серце…. Повертаючись додому через гаражі, побачив зенітні установки та військових чомусь із сірими обличчями. А потім був перший наліт, сиділи в підвалі. Знайома з Чернівців телефонує, каже: ой, що у Києві, мабуть, робиться! А я їй: «Який, нахрєн, Київ, над нами винищувачі літають, бомблять!» Вона була шокована. Почалося підвальне життя. Місяць бігали то до хати, то до підвалу, ночували там.
...
Це випадок, коли за 200 метрів від нашого будинку тривала танкові бої, а пряме влучення авіабомби знищило на моїх очах сусідній приватний будинок, тоді тільки молилися.

На жаль, під час облоги померла в лікарні теща, яка потрапила туди ще до широкої війни з інсультом, – ще один стрес.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:10

  Успіх написав:Але, також солдат добре знає(та й казав йому ще той, хто перед ним вів ці папери) - що за це все відповідає комбат! Вся відповідальність на ньому! :mrgreen:
А солдата можуть просто максимум "насварити"(якщо десь помилиться), так як ніде жодного підпису свого не ставить і ніде офіційно не записане його прізвище, що він цими паперами займається :lol:

Не вірте на слово))
Дивіться в оба самі.
Всюди все по-різному.

Якщо перевірка, призначена комчастини, покаже, що це ви робили записи і ввели в оману матеріально-відповідальну особу (комбата), то він отримає дисциплінарку, а ви відповідальність за все.
По простому - це як ви в нього вкрали, обшукали. Провина і матеріальна відповідальність на тому, хто вкрав.
(Теоретично мотив ще потрібен, хоча б якась користь для вас).
Прокуратура буде скоріш за все на боці не вашому.

У суді під присягою комбриг на свій же підпис: "лежали бумаги на столе. я подписал".
Так там справа була не з рядовим. І то чоловік нічого не зміг зробити.

Не партесь. Ви або довіряєте командиру або ні. Якщо ні, то й бухгалтерити не треба.
Да й Ви наче самі схоже вже давно побачили, що нормальний у вас комбат. Паливом ви там не торгуєте.
І кого ото ваше паливо зараз цікавить... Справи у вас важливіші.

Успіхів і вдачі!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 лип, 2023 20:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:12

  Puente написав:Найсмішніше читати , коли про радянський союз і 90-і пишуть люди , які там прожили максимум років 20 , а то і 10 ...

Трагичнее читать тех, кто жил при Союзе и видел 90-е
Но активно хвалит Союз и слишком драматизирует 90-е

Лично я 17 лет прожил при Союзе и уже с 8 лет видел жопу Союза
Как раз тогда была принята Продовольственная Программа. С чего бы принимать отдельную программу, если всё так было хорошо с продовольствием ...

Далее, 90-е.
Это в Украине жопа была со второй половины 1992 года и весь 1993 год
Потом попустило

А вот в РФ 90-е были намного интереснее. И расстрел парламента, и ГКО, и обе чеченские войны
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:24

Хто в темі?

Шось там у Буданова на завтра анонсують дуже оптимістичні новини :roll:
Вже б натякнули ясніше або краще мовчали, щоб не наврочити.
Про вступ до НАТО за спрощеною процедурою, то ми вже знаємо. Шо ще?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:26

  fler написав:Шось там у Буданова на завтра анонсують дуже оптимістичні новини :roll:
Вже б натякнули ясніше або краще мовчали, щоб не наврочити.
Про вступ до НАТО за спрощеною процедурою, то ми вже знаємо. Шо ще?

"Спокійніше, Зоя Жорівна, спокійніше" (с) Лесь
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 20:31

  fler написав:Шось там у Буданова на завтра анонсують дуже оптимістичні новини :roll:
Вже б натякнули ясніше або краще мовчали, щоб не наврочити.
Про вступ до НАТО за спрощеною процедурою, то ми вже знаємо. Шо ще?

Зі стелі припущення: якщо з НАТО культурне "почекайте", то повинні відкупитися плюшками, горою плюшек. Може нова зброя, Атакмси.
detroytred
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