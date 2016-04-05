Додано: Пон 10 лип, 2023 20:10

Успіх написав: Але, також солдат добре знає(та й казав йому ще той, хто перед ним вів ці папери) - що за це все відповідає комбат! Вся відповідальність на ньому!

А солдата можуть просто максимум "насварити"(якщо десь помилиться), так як ніде жодного підпису свого не ставить і ніде офіційно не записане його прізвище, що він цими паперами займається

Але, також солдат добре знає(та й казав йому ще той, хто перед ним вів ці папери) - що за це все відповідає комбат! Вся відповідальність на ньому!А солдата можуть просто максимум "насварити"(якщо десь помилиться), так як ніде жодного підпису свого не ставить і ніде офіційно не записане його прізвище, що він цими паперами займається

Не вірте на слово))Дивіться в оба самі.Всюди все по-різному.Якщо перевірка, призначена комчастини, покаже, що це ви робили записи і ввели в оману матеріально-відповідальну особу (комбата), то він отримає дисциплінарку, а ви відповідальність за все.По простому - це як ви в нього вкрали, обшукали. Провина і матеріальна відповідальність на тому, хто вкрав.(Теоретично мотив ще потрібен, хоча б якась користь для вас).Прокуратура буде скоріш за все на боці не вашому.У суді під присягою комбриг на свій же підпис: "лежали бумаги на столе. я подписал".Так там справа була не з рядовим. І то чоловік нічого не зміг зробити.Не партесь. Ви або довіряєте командиру або ні. Якщо ні, то й бухгалтерити не треба.Да й Ви наче самі схоже вже давно побачили, що нормальний у вас комбат. Паливом ви там не торгуєте.І кого ото ваше паливо зараз цікавить... Справи у вас важливіші.Успіхів і вдачі!