pesikot написав:Лично я 17 лет прожил при Союзе и уже с 8 лет видел жопу Союза Как раз тогда была принята Продовольственная Программа. С чего бы принимать отдельную программу, если всё так было хорошо с продовольствием ...
Далее, 90-е. Это в Украине жопа была со второй половины 1992 года и весь 1993 год Потом попустило
А вот в РФ 90-е были намного интереснее. И расстрел парламента, и ГКО, и обе чеченские войны
Ненавиджу СРСР. Прожив при ньому більше 30 років. Повертатися в те собаче лайно не хочу. Те що зараз на роzzії, то тоді так було. Всі кругом вороги, пролятий дядько Сем, щей Китай був ворогом №2. Кормили половину світу, а основна маса людей їздила у мацькву за ковбасою, бо ніде ніякої ковбаси не було. Некажучи, щоб купити одяг, взуття. Моя мати займала чергу в 4 ранку в універмаг, щоб купити мені синтетичну шубу. Люди розіргували, кому дістанеться касета для магнітофону, кросівки (звичайні). Щоб купити м"ясо, потрібно було в 4 утра зайняи чергу на ринку (дядьки з села продавали). В магазинах продавали кістки обрізані. Вам досить про переваги розвинутого соціалізму кнопати?
Да ладно. Молодий, здоровий, жодних турбот і проблем Можливо в 30 років уже якісь проблеми і появились, але не думаю, що дуже сильні. Як вийняток.
ЛАД написав:... Если будет так, как Вы пишете, то это приобретет массовые размеры. Ещё и добавится массовая эмиграция, которую никто не удержит. Как это произошло в той же Сирии. И с 90-и сравнивать не стоит. 90-е встретили люди, которые привыкли терпеть и в массе даже не думали об эмиграции. Да и вообще воспитание было другое.
якийсь дивні питання про 90ті роки - чи ті, хто питають їх зустріли надто юними?
по-перше, враховуючи великий дефіціт всього й вся, народ був більше підготовлений до скрутних часів. чи городи позабували, де всі вирощували картоплю? обласні центри може й ні, а всі інші - так. а прополку гектарів буряка чи соняшника - це здається як раз 90ті роки. цікаво подивитись на сучасного зумера з лопатою на городі - напевне все почнеться з фоток в Інсті
а еміграції, якою всі так лякають - я наразі не бачу передумов. не хоче народ їхати, навіть при такій підтримці. а коли вона закінчиться побачимо чималий рух людей назад в України. й друге, а з чого всі так гадають, що буде легко емігрувати? - безвіз - це не еміграція, й якщо їм почнуть зловживати, його швиденько обмежать.
Letusrock написав:очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
не думаю, жертвой режима ЛАД себя не считает. С чего ему других такими считать?
Я вообще не считаю лично себя жертвой никакого режима. Разве что при совке сильно мешала невозможность свободно ездить за границу (не для фарцовки, а для общения с зарубежными коллегами. Академику Сахарову и его коллегам тоже не очень мешала диктатура КПСС, для которой он усердно строил ядерную бомбу.
И так жило подавляющее число людей, которым сейчас некоторые "западнее Карпат" и очарованные возможностью наконец менять авто раз в три года (детские комплексы) шлют проклятия, просто за то, что жили при совке. Хорошо, что вас меньшинство.
Стараюсь воспринимать жизнь как она есть и не считаю, что прожил ее зря.
Letusrock написав:очевидно ж що має на увазі ЛАД : людина початку 90-х - це жертва тоталітарного суспільства (в плані виховання) яка звикла терпіти відсутність комфорту у всіх сферах життя, бо іншого просто незнала
не думаю, жертвой режима ЛАД себя не считает. С чего ему других такими считать?
Я вообще не считаю лично себя жертвой никакого режима. Разве что при совке сильно мешала невозможность свободно ездить за границу (не для фарцовки, а для общения с зарубежными коллегами. Академику Сахарову и его коллегам тоже не очень мешала диктатура КПСС, для которой он усердно строил ядерную бомбу.
И так жило подавляющее число людей, которым сейчас некоторые "западнее Карпат" и очарованные возможностью наконец менять авто раз в три года (детские комплексы) шлют проклятия, просто за то, что жили при совке. Хорошо, что вас меньшинство.
Стараюсь воспринимать жизнь как она есть и не считаю, что прожил ее зря.
щось не подобається вам Сахаров
він коли бомбу розробляв, в 50-60 роки? здається, з 1968 року більше правозахисною діяльністю займався, аніж фізикою. й цькували його добряче. а в 1980 взагалі попав під роздачу.
fler написав:Шось там у Буданова на завтра анонсують дуже оптимістичні новини Вже б натякнули ясніше або краще мовчали, щоб не наврочити. Про вступ до НАТО за спрощеною процедурою, то ми вже знаємо. Шо ще?
Зі стелі припущення: якщо з НАТО культурне "почекайте", то повинні відкупитися плюшками, горою плюшек. Може нова зброя, Атакмси.
объявят о новом "пакете", передача 6го флота в полном составе ЗСУ)
Та ні, таке можливо тільки після того, як ти нарешті надаш відповідь на питання, яке задавав мені декілька днів тому. Або розкажеш: прокурорськими пряниками привабити можна буде сильніше, ніж військовими пенсіями? Нє?