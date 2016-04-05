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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4591459245934594>
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 22:49

  Shaman написав:
  Starikan написав: Я вообще не считаю лично себя жертвой никакого режима.
Разве что при совке сильно мешала невозможность свободно ездить за границу (не для фарцовки, а для общения с зарубежными коллегами. Академику Сахарову и его коллегам тоже не очень мешала диктатура КПСС, для которой он усердно строил ядерную бомбу.

И так жило подавляющее число людей, которым сейчас некоторые "западнее Карпат" и очарованные возможностью наконец менять авто раз в три года (детские комплексы) шлют проклятия, просто за то, что жили при совке.
Хорошо, что вас меньшинство.

Стараюсь воспринимать жизнь как она есть и не считаю, что прожил ее зря.

щось не подобається вам Сахаров :D

він коли бомбу розробляв, в 50-60 роки? здається, з 1968 року більше правозахисною діяльністю займався, аніж фізикою. й цькували його добряче. а в 1980 взагалі попав під роздачу.

Его сейчас никто не попрекает за бомбу, а обычных людей, занимавшихся обычными делами, здесь некоторые попрекают просто за то, что они жили и работали в то время и "не стремились к комфорту" - страшное преступление :mrgreen:
Малолетки, впервые дорвавшиеся до денег, - что с них взять.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 22:53

  Starikan написав:
  Shaman написав:
  Starikan написав: Я вообще не считаю лично себя жертвой никакого режима.
Разве что при совке сильно мешала невозможность свободно ездить за границу (не для фарцовки, а для общения с зарубежными коллегами. Академику Сахарову и его коллегам тоже не очень мешала диктатура КПСС, для которой он усердно строил ядерную бомбу.

И так жило подавляющее число людей, которым сейчас некоторые "западнее Карпат" и очарованные возможностью наконец менять авто раз в три года (детские комплексы) шлют проклятия, просто за то, что жили при совке.
Хорошо, что вас меньшинство.

Стараюсь воспринимать жизнь как она есть и не считаю, что прожил ее зря.

щось не подобається вам Сахаров :D

він коли бомбу розробляв, в 50-60 роки? здається, з 1968 року більше правозахисною діяльністю займався, аніж фізикою. й цькували його добряче. а в 1980 взагалі попав під роздачу.

Его сейчас никто не попрекает за бомбу, а обычных людей, занимавшихся обычными делами, здесь некоторые попрекают просто за то, что они жили работали в то время и "не стремились к комфорту" - страшное преступление :mrgreen:
Малолетки, впервые дорвавшиеся до денег, - что с них взять.

питання не в тому, що жили в ті часи - це кому як пощастило, а за те, що з ностальгією згадують як тоді було ДОБРЕ, й як зараз ПОГАНО. ніде не бачив, щоб когось ганьбили за те, що жив в ті часи. а йти проти системи - це важкувато, й робили це небагато хто
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 22:55

  Прохожий написав:
  detroytred написав:після того, як ти нарешті надаш відповідь на питання, яке задавав мені декілька днів тому.

как Я могу ответить на вопрос который задал?
наверное мне никогда не "постичь глубины ваших глубин"...

кстати мы на ТЫ?
с какого перепугу?

Ти запитав чому я не на фронті, я відповів. І задав те ж саме питання тобі (чому ти не на фронті). Ти відмовчуєшся, а тепер ще й клєєш дурня наче я запитую тебе стосовно мене.

Після отих твоїх виразів у мій бік ти гадаєш, що я буду перейматися на ти або ви до тебе звертатися?

З.и. а про прокурорські пряники питання не помітив? Нє?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:01

  Прохожий написав:
  Starikan написав:
  Yuri_61 написав: Ненавиджу СРСР.
Прожив при ньому більше 30 років.
Повертатися в те собаче лайно не хочу.
А что, кто-то хочет?
ЛАД сублимирует...

Не буду за ЛАДа расписываться, но по крайней мере люди, потерявшие работу в 90-х и "не вписавшиеся в рынок", имеют на это право.
Еще здесь процветает нелепая манера отождествлять воспоминания об СССР с "любовью к РФ". Их бы энергию - да на помощь ВСУ и восстановлению Украины, и поменьше истерик. Модератор уже устал вытирать брызги слюны со страниц форума.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 10 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:06

  vt313 написав:
  Yuri_61 написав:Ненавиджу СРСР.
Прожив при ньому більше 30 років.
Повертатися в те собаче лайно не хочу.
Те що зараз на роzzії, то тоді так було. Всі кругом вороги, пролятий дядько Сем, щей Китай був ворогом №2.
Кормили половину світу, а основна маса людей їздила у мацькву за ковбасою, бо ніде ніякої ковбаси не було. Некажучи, щоб купити одяг, взуття.
Моя мати займала чергу в 4 ранку в універмаг, щоб купити мені синтетичну шубу.
Люди розіргували, кому дістанеться касета для магнітофону, кросівки (звичайні).
Щоб купити м"ясо, потрібно було в 4 утра зайняи чергу на ринку (дядьки з села продавали). В магазинах продавали кістки обрізані.
Вам досить про переваги розвинутого соціалізму кнопати?
Да ладно. Молодий, здоровий, жодних турбот і проблем :D
Можливо в 30 років уже якісь проблеми і появились, але не думаю, що дуже сильні. Як вийняток.

Это просто несчастный человек. Он когда-то агитировал всех, чтобы не женились и не заводили детей, чтобы не портить себе жизнь, а только покупали доллары.
Наверное, какой-то детский комплекс.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:12

  Starikan написав:Не буду за ЛАДа расписываться

Еще здесь процветает нелепая манера

До того ж, якщо об'єктивно подивитися, то у більшості випадків ЛАД заперечує, що було так сильно пагано (як ствердив хтось у дискусії), ніж розписує, як було гарно.

Хоча згоден, що захоплюється доказом і виходить в нього наче нахвалює.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД, ви на це чекали?
Rheinmetall впродовж 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні
Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Завод буде розташований у західній частині України.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:26

  Starikan написав:
  vt313 написав:
  Yuri_61 написав:Ненавиджу СРСР.
Прожив при ньому більше 30 років.
Повертатися в те собаче лайно не хочу.
Те що зараз на роzzії, то тоді так було. Всі кругом вороги, пролятий дядько Сем, щей Китай був ворогом №2.
Кормили половину світу, а основна маса людей їздила у мацькву за ковбасою, бо ніде ніякої ковбаси не було. Некажучи, щоб купити одяг, взуття.
Моя мати займала чергу в 4 ранку в універмаг, щоб купити мені синтетичну шубу.
Люди розіргували, кому дістанеться касета для магнітофону, кросівки (звичайні).
Щоб купити м"ясо, потрібно було в 4 утра зайняи чергу на ринку (дядьки з села продавали). В магазинах продавали кістки обрізані.
Вам досить про переваги розвинутого соціалізму кнопати?
Да ладно. Молодий, здоровий, жодних турбот і проблем :D
Можливо в 30 років уже якісь проблеми і появились, але не думаю, що дуже сильні. Як вийняток.

Это просто несчастный человек. Он когда-то агитировал всех, чтобы не женились и не заводили детей, чтобы не портить себе жизнь, а только покупали доллары.
Наверное, какой-то детский комплекс.

При совку гарний лікар (молода людина пішки прийшла в місто, сама вивчилася і почала працювати) - на виході: завмаги, директори кінотеатрів, міліціонери, і т.д. - всі знайомі.
Всі питання вирішуються.
Навіть достатньо мати одного з перелічених, щоб через нього виходити на інших.

Також само з фахівцем слюсарем, механіком і т.д.

Якщо ж просто робітником на конвеєрі з-ду, фабриці, двірником, інженером ... то дрова.
Тут тільки переплачуй умовно 20-ку, щоб купити джинси. Переплачуй всюди, якщо хочеш мати. А з-п 120 ре.
А комусь 3 л. банка чистих вершків з молокозаводу за 3 рублі. Або ковбаса на будь-який смак за копійки з м'ясокомбінату.


Гнилувата система...
Бо всі в лікарі, завмаги, менти... не помістяться.
Комусь на конвеєрі треба пахати за 100 і без зв'язків.
Тупік... "Маленькая Вера" (ім'я ж не просто так у кіно дали...).
Вєра і тупік. Чи тупік і Вєра.

А при пізньому совку, то вже без блату й фіг куди поступити навчатися можна було.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 лип, 2023 23:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:46

Що я завтра маю дітям сказати, що моя відпустка....

Приїхав недавно з вогневої, а тут - "ЧП"
І лише є маленька надія, що все минеться...

І, головне, я тут 100500раз писав, що до того все йде!
Бо люди - не роботи!!!
Люди - не коні, що батогом ляснув і загнав у стійло!

Еххххххх...
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