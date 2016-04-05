Starikan написав: Я вообще не считаю лично себя жертвой никакого режима. Разве что при совке сильно мешала невозможность свободно ездить за границу (не для фарцовки, а для общения с зарубежными коллегами. Академику Сахарову и его коллегам тоже не очень мешала диктатура КПСС, для которой он усердно строил ядерную бомбу.
И так жило подавляющее число людей, которым сейчас некоторые "западнее Карпат" и очарованные возможностью наконец менять авто раз в три года (детские комплексы) шлют проклятия, просто за то, что жили при совке. Хорошо, что вас меньшинство.
Стараюсь воспринимать жизнь как она есть и не считаю, что прожил ее зря.
щось не подобається вам Сахаров
він коли бомбу розробляв, в 50-60 роки? здається, з 1968 року більше правозахисною діяльністю займався, аніж фізикою. й цькували його добряче. а в 1980 взагалі попав під роздачу.
Его сейчас никто не попрекает за бомбу, а обычных людей, занимавшихся обычными делами, здесь некоторые попрекают просто за то, что они жили и работали в то время и "не стремились к комфорту" - страшное преступление Малолетки, впервые дорвавшиеся до денег, - что с них взять.
Starikan написав: Я вообще не считаю лично себя жертвой никакого режима. Разве что при совке сильно мешала невозможность свободно ездить за границу (не для фарцовки, а для общения с зарубежными коллегами. Академику Сахарову и его коллегам тоже не очень мешала диктатура КПСС, для которой он усердно строил ядерную бомбу.
И так жило подавляющее число людей, которым сейчас некоторые "западнее Карпат" и очарованные возможностью наконец менять авто раз в три года (детские комплексы) шлют проклятия, просто за то, что жили при совке. Хорошо, что вас меньшинство.
Стараюсь воспринимать жизнь как она есть и не считаю, что прожил ее зря.
щось не подобається вам Сахаров
він коли бомбу розробляв, в 50-60 роки? здається, з 1968 року більше правозахисною діяльністю займався, аніж фізикою. й цькували його добряче. а в 1980 взагалі попав під роздачу.
Его сейчас никто не попрекает за бомбу, а обычных людей, занимавшихся обычными делами, здесь некоторые попрекают просто за то, что они жили работали в то время и "не стремились к комфорту" - страшное преступление Малолетки, впервые дорвавшиеся до денег, - что с них взять.
питання не в тому, що жили в ті часи - це кому як пощастило, а за те, що з ностальгією згадують як тоді було ДОБРЕ, й як зараз ПОГАНО. ніде не бачив, щоб когось ганьбили за те, що жив в ті часи. а йти проти системи - це важкувато, й робили це небагато хто
Yuri_61 написав: Ненавиджу СРСР. Прожив при ньому більше 30 років. Повертатися в те собаче лайно не хочу.
А что, кто-то хочет?
ЛАД сублимирует...
Не буду за ЛАДа расписываться, но по крайней мере люди, потерявшие работу в 90-х и "не вписавшиеся в рынок", имеют на это право. Еще здесь процветает нелепая манера отождествлять воспоминания об СССР с "любовью к РФ". Их бы энергию - да на помощь ВСУ и восстановлению Украины, и поменьше истерик. Модератор уже устал вытирать брызги слюны со страниц форума.
Востаннє редагувалось Starikan в Пон 10 лип, 2023 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61 написав:Ненавиджу СРСР. Прожив при ньому більше 30 років. Повертатися в те собаче лайно не хочу. Те що зараз на роzzії, то тоді так було. Всі кругом вороги, пролятий дядько Сем, щей Китай був ворогом №2. Кормили половину світу, а основна маса людей їздила у мацькву за ковбасою, бо ніде ніякої ковбаси не було. Некажучи, щоб купити одяг, взуття. Моя мати займала чергу в 4 ранку в універмаг, щоб купити мені синтетичну шубу. Люди розіргували, кому дістанеться касета для магнітофону, кросівки (звичайні). Щоб купити м"ясо, потрібно було в 4 утра зайняи чергу на ринку (дядьки з села продавали). В магазинах продавали кістки обрізані. Вам досить про переваги розвинутого соціалізму кнопати?
Да ладно. Молодий, здоровий, жодних турбот і проблем Можливо в 30 років уже якісь проблеми і появились, але не думаю, що дуже сильні. Як вийняток.
Это просто несчастный человек. Он когда-то агитировал всех, чтобы не женились и не заводили детей, чтобы не портить себе жизнь, а только покупали доллары. Наверное, какой-то детский комплекс.
Yuri_61 написав:Ненавиджу СРСР. Прожив при ньому більше 30 років. Повертатися в те собаче лайно не хочу. Те що зараз на роzzії, то тоді так було. Всі кругом вороги, пролятий дядько Сем, щей Китай був ворогом №2. Кормили половину світу, а основна маса людей їздила у мацькву за ковбасою, бо ніде ніякої ковбаси не було. Некажучи, щоб купити одяг, взуття. Моя мати займала чергу в 4 ранку в універмаг, щоб купити мені синтетичну шубу. Люди розіргували, кому дістанеться касета для магнітофону, кросівки (звичайні). Щоб купити м"ясо, потрібно було в 4 утра зайняи чергу на ринку (дядьки з села продавали). В магазинах продавали кістки обрізані. Вам досить про переваги розвинутого соціалізму кнопати?
Да ладно. Молодий, здоровий, жодних турбот і проблем Можливо в 30 років уже якісь проблеми і появились, але не думаю, що дуже сильні. Як вийняток.
Это просто несчастный человек. Он когда-то агитировал всех, чтобы не женились и не заводили детей, чтобы не портить себе жизнь, а только покупали доллары. Наверное, какой-то детский комплекс.
При совку гарний лікар (молода людина пішки прийшла в місто, сама вивчилася і почала працювати) - на виході: завмаги, директори кінотеатрів, міліціонери, і т.д. - всі знайомі. Всі питання вирішуються. Навіть достатньо мати одного з перелічених, щоб через нього виходити на інших.
Також само з фахівцем слюсарем, механіком і т.д.
Якщо ж просто робітником на конвеєрі з-ду, фабриці, двірником, інженером ... то дрова. Тут тільки переплачуй умовно 20-ку, щоб купити джинси. Переплачуй всюди, якщо хочеш мати. А з-п 120 ре. А комусь 3 л. банка чистих вершків з молокозаводу за 3 рублі. Або ковбаса на будь-який смак за копійки з м'ясокомбінату.
Гнилувата система... Бо всі в лікарі, завмаги, менти... не помістяться. Комусь на конвеєрі треба пахати за 100 і без зв'язків. Тупік... "Маленькая Вера" (ім'я ж не просто так у кіно дали...). Вєра і тупік. Чи тупік і Вєра.
А при пізньому совку, то вже без блату й фіг куди поступити навчатися можна було.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 10 лип, 2023 23:47, всього редагувалось 1 раз.