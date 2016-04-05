RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4591459245934594
Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 23:57

Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5061
З нами з: 18.03.21
Подякував: 205 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
3
7
1
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 00:08

  Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...


Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
Hotab
 
Повідомлень: 9400
З нами з: 15.02.09
Подякував: 590 раз.
Подякували: 2013 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 00:15

  vitaliiangel написав:
В Краснодаре убили командира подводной лодки «Краснодар», с которой запускали «Калибры» по Украине

Неизвестный выстрелил в 42-летнего замначальника отдела города по мобилизационной работе Станислава Ржицкого — четыре раза в спину и грудь, он скончался на месте, утверждают прокремлёвские каналы.

По предварительным данным, неизвестный подкараулил Ржицкого во время его утренней пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут.

Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Его подозревают в запуске «калибров» по центру Винницы 14 июля 2022, в результате которого погибли 23 человека.


напевно, рашистські плавуни, літуни і кодери координат для ракет трохи (а може і не трохи) напряглися. ну нічьо, нехай в тонусі будуть, може шиї собі скрутять, коли озиратися будуть. тільки щоб новину на раші розтиражували побільше і пошвидше.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 01:16

  Hotab написав:
  Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...


Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.

Ты ж офицер, причём старший(вы с Мариняком вроде были одного года?), с профильным ВВО, так что планка граней у тебя повыше, поверь.
барабашов
 
Повідомлень: 3284
З нами з: 16.06.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 313 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4591459245934594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118325
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 493166
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5868
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1249)
11.07.2023 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.