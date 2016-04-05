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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 23:57
Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
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Додано: Вів 11 лип, 2023 00:08
Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 00:15
vitaliiangel написав:
В Краснодаре убили командира подводной лодки «Краснодар», с которой запускали «Калибры» по Украине
Неизвестный выстрелил в 42-летнего замначальника отдела города по мобилизационной работе Станислава Ржицкого — четыре раза в спину и грудь, он скончался на месте, утверждают прокремлёвские каналы.
По предварительным данным, неизвестный подкараулил Ржицкого во время его утренней пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут.
Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Его подозревают в запуске «калибров» по центру Винницы 14 июля 2022, в результате которого погибли 23 человека.
напевно, рашистські плавуни, літуни і кодери координат для ракет трохи (а може і не трохи) напряглися. ну нічьо, нехай в тонусі будуть, може шиї собі скрутять, коли озиратися будуть. тільки щоб новину на раші розтиражували побільше і пошвидше.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 01:16
Hotab написав: Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
Ты ж офицер, причём старший(вы с Мариняком вроде были одного года?), с профильным ВВО, так что планка граней у тебя повыше, поверь.
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Bukka
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