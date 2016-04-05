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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 10 лип, 2023 23:57
Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
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Додано: Вів 11 лип, 2023 00:08
Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 00:15
vitaliiangel написав:
В Краснодаре убили командира подводной лодки «Краснодар», с которой запускали «Калибры» по Украине
Неизвестный выстрелил в 42-летнего замначальника отдела города по мобилизационной работе Станислава Ржицкого — четыре раза в спину и грудь, он скончался на месте, утверждают прокремлёвские каналы.
По предварительным данным, неизвестный подкараулил Ржицкого во время его утренней пробежки возле спорткомплекса «Олимп». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», нападавшего ищут.
Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Его подозревают в запуске «калибров» по центру Винницы 14 июля 2022, в результате которого погибли 23 человека.
напевно, рашистські плавуни, літуни і кодери координат для ракет трохи (а може і не трохи) напряглися. ну нічьо, нехай в тонусі будуть, може шиї собі скрутять, коли озиратися будуть. тільки щоб новину на раші розтиражували побільше і пошвидше.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 01:16
Hotab написав: Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
Ты ж офицер, причём старший(вы с Мариняком вроде были одного года?), с профильным ВВО, так что планка граней у тебя повыше, поверь.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 02:24
buratinyo написав:
...........
Прошу прощения, что затрону эту тему, но ответ на этот вопрос известен многим. Хотя для некоторых он первоначально вызывает сомнения и противоречит некоторой логике о том, что маржинальная прибыль при большой конкуренции снижается.
Заключается он в известных наблюдениях за покупателями и за сравнением объемов продаж двух условных точках, одна из которых расположена отдельно ото всех (в условных ебенях), а вторая в плотном окружении условными конкурентами, которых объединяет вид бизнеса, частично пересекается и номенклатура товара, и бренды. Наблюдения показали, что бизнес во второй точке идет почти всегда лучше, чем в первой. Объяснение этому заключается в типичном поведении покупателей, которым кажется, что в условиях конкуренции цены будут ниже, выбор больше, качество условий для покупки выше и поэтому покупатель стремится в такие места за покупками в 99 случаях из 100.
Да, этот покупатель может и ошибаться, но кто ему об этом скажет?
Не только и, скорее, не столько поэтому.
Просто около крупного ТРЦ, естественно, большой поток посетителей. Так же, как, например, около станций метро. Кто-то из этой массы посетителей заодно купит что-то и в мелких магазинчиках. Просто по пути, чтобы не идти/ехать куда-то ещё и не искать нужную (или не очень, просто попалась на глаза
) вещь.
+ чисто психологический эффект. Когда человек набрал в ТЦ продуктов/товаров на приличную сумму (а обычно так и бывает, в отличие от придомовых магазинчиков), то трата ещё каких-то денег воспринимается легче.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 02:43
Shaman написав:
..........
а еміграції, якою всі так лякають - я наразі не бачу передумов. не хоче народ їхати, навіть при такій підтримці. а коли вона закінчиться побачимо чималий рух людей назад в України. й друге, а з чого всі так гадають, що буде легко емігрувати? - безвіз - це не еміграція, й якщо їм почнуть зловживати, його швиденько обмежать.
Постоянно говорю, что большинство беженцев вернётся.
Правда, чем дольше они там, тем больший % хочет остаться. Попадались недавно данные опросов, подтверждающих это.
Но если будет, как пишет _Mykola_
20-30-50% ВВП на оборону и "різке зменшення рівня життя", то эмиграция будет большая. Да, эмиграция это нелегко. Но одно дело, когда человек думает о том, поменять ли доход/зарплату в 500 долл в Украине на 1-2 тыс. на Западе. Другой вопрос, если у него доход вдруг упадёт, допустим до 100 долл.
А пути, когда прижмёт, всегда находятся. Пример - сирийцы. Хотя им не создают таких благоприятных условий, как нашим беженцам.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 02:49
Прохожий написав: Starikan написав: Yuri_61 написав:
Ненавиджу СРСР.
Прожив при ньому більше 30 років.
Повертатися в те собаче лайно не хочу.
А что, кто-то хочет?
ЛАД сублимирует...
Не знаю, что я, по-вашему, сублимирую.
Но о таких глупостях, как "Назад в СССР" я никогда не писал. Союза Уже 30 лет нет и восстановить его сегодня невозможно. Если у кого-то хватает ума считать меня таким идиотом, то это не мои проблемы.
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