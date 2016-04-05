Додано: Вів 11 лип, 2023 03:55

vitaliiangel написав: ......бизнес в условиях войны оффтоп? ну ок ......бизнес в условиях войны оффтоп? ну ок

обычные

ЛАД написав: . Когда по каким-то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит. . Когда по каким-то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит. когда открывается успешная кондитерская лавка, пиццерия, аптека или салон красоты тут же открывается еще 3 аналогичных, в этой же локации, в надежде перехватить траффик прикормленного места. что напрямую противоречит вашему тезису ниже. ЛАД написав: Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов. Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.

в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся. когда открывается успешная кондитерская лавка, пиццерия, аптека или салон красоты тут же открывается еще 3 аналогичных, в этой же локации, в надежде перехватить траффик прикормленного места. что напрямую противоречит вашему тезису ниже.в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.

Нет.Но здесь не обсуждают особенности/отличия бизнеса в условиях войны.Обсуждаютпроблемы бизнеса.1. Вопрос не в том, чтобы "открыться" - это относительно несложно. Вопрос в том, чтобы не прогореть. Сколько из открывшихся работают через год?По мировой статистике то ли 95, то ли 90% к концу первого года разоряются.Смотрю на некоторые наши магазины и порой возникает стойкое ощущение, что они нужны только для отмывания денег, реальные результаты работы не интересуют.2. Не знаю, что Вы называете фуд маркетом, но вряд ли тамеда, но уже с конскими ценами", что в Ашане и Сильпо.3. Ещё раз, Киев сильно отличается от всей Украины.Во-первых, в Киеве сосредоточено минимум 10% населения Украины. Во-вторых, это 10% наиболее высокооплачиваемых работников. Официальная средняя зарплата в 1,5 раза выше средней по Украине и чуть ли не вдвое выше, чем, например, во Львовской, Одесской или Харьковской области.А вообще разговор начался с того, пострадает ли общество и государство от того, что владельца какого-нибудь магазина призовут в армию. Государство точно не пострадает. Объём продаж и, соответственно, сумма налогов не изменится - люди всё равно купят то, что им нужно и примерно в тех же объёмах.Общество, возможно, немного пострадает - кому-то придётся покупать не в пределах пешей доступности, а чуть дальше, кому-то, возможно, придётся проехаться.Но, полагаю, в условиях войны на такие "жертвы" общество вполне могло бы пойти.А так, когда пишут, что значительная часть населения живёт так, как будто войны нет...