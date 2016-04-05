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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4592459345944595
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 03:26

  Shaman написав:ЛАД, ви на це чекали?
Rheinmetall впродовж 12 тижнів відкриє танковий завод в Україні
Найбільший німецький виробник зброї компанія Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні впродовж наступних 12 тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Завод буде розташований у західній частині України.

Не совсем. Эту новость уже видел относительно давно.
1. На "західній частині України" Искандер прилететь не может?
2. Пока не видел, в чём будет заключаться "виробництво бронетехніки". Понятно, что это вполне может объясняться требованиями секретности. Но для понимания хотелось бы знать, что и как будет производиться. Грубо говоря, это может быть и танкоремонтный завод, который во Львове уже есть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 03:55

  vitaliiangel написав:......бизнес в условиях войны оффтоп? ну ок

Нет.
Но здесь не обсуждают особенности/отличия бизнеса в условиях войны.
Обсуждают обычные проблемы бизнеса.

  ЛАД написав:. Когда по каким-то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит.
когда открывается успешная кондитерская лавка, пиццерия, аптека или салон красоты тут же открывается еще 3 аналогичных, в этой же локации, в надежде перехватить траффик прикормленного места. что напрямую противоречит вашему тезису ниже.
  ЛАД написав:Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.

в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.

1. Вопрос не в том, чтобы "открыться" - это относительно несложно. Вопрос в том, чтобы не прогореть. Сколько из открывшихся работают через год?
По мировой статистике то ли 95, то ли 90% к концу первого года разоряются.
Смотрю на некоторые наши магазины и порой возникает стойкое ощущение, что они нужны только для отмывания денег, реальные результаты работы не интересуют.
2. Не знаю, что Вы называете фуд маркетом, но вряд ли там точно "та же еда, но уже с конскими ценами", что в Ашане и Сильпо.
3. Ещё раз, Киев сильно отличается от всей Украины.
Во-первых, в Киеве сосредоточено минимум 10% населения Украины. Во-вторых, это 10% наиболее высокооплачиваемых работников. Официальная средняя зарплата в 1,5 раза выше средней по Украине и чуть ли не вдвое выше, чем, например, во Львовской, Одесской или Харьковской области.

А вообще разговор начался с того, пострадает ли общество и государство от того, что владельца какого-нибудь магазина призовут в армию. Государство точно не пострадает. Объём продаж и, соответственно, сумма налогов не изменится - люди всё равно купят то, что им нужно и примерно в тех же объёмах.
Общество, возможно, немного пострадает - кому-то придётся покупать не в пределах пешей доступности, а чуть дальше, кому-то, возможно, придётся проехаться.
Но, полагаю, в условиях войны на такие "жертвы" общество вполне могло бы пойти.
А так, когда пишут, что значительная часть населения живёт так, как будто войны нет...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 04:05

ЛАД
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