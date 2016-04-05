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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 11 лип, 2023 03:26
Не совсем. Эту новость уже видел относительно давно.
1. На "західній частині України" Искандер прилететь не может?
2. Пока не видел, в чём будет заключаться "виробництво бронетехніки". Понятно, что это вполне может объясняться требованиями секретности. Но для понимания хотелось бы знать, что и как будет производиться. Грубо говоря, это может быть и танкоремонтный завод, который во Львове уже есть.
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ЛАД
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Додано: Вів 11 лип, 2023 03:55
vitaliiangel написав:
......бизнес в условиях войны оффтоп? ну ок
Нет.
Но здесь не обсуждают особенности/отличия бизнеса в условиях войны.
Обсуждают обычные
проблемы бизнеса.
ЛАД написав:
. Когда по каким-то причинам место освобождается, его занять легче и это тут же происходит.
когда открывается успешная кондитерская лавка, пиццерия, аптека или салон красоты тут же открывается еще 3 аналогичных, в этой же локации, в надежде перехватить траффик прикормленного места. что напрямую противоречит вашему тезису ниже.
ЛАД написав:
Главное - то, что это не так просто, когда вокруг есть много конкурентов.
в Киеве есть локация где Эпицентр, трц Лавина и Ашан "плечом к плечу". В Ашане еда, в Лавине Сильпо там тоже еда. И в эпицентре открывается фуд маркет та же еда, но уже с конскими ценами. Зачем фуд маркет там, где рядом Ашан и Сильпо? И ведь никто не закрылся.
1. Вопрос не в том, чтобы "открыться" - это относительно несложно. Вопрос в том, чтобы не прогореть. Сколько из открывшихся работают через год?
По мировой статистике то ли 95, то ли 90% к концу первого года разоряются.
Смотрю на некоторые наши магазины и порой возникает стойкое ощущение, что они нужны только для отмывания денег, реальные результаты работы не интересуют.
2. Не знаю, что Вы называете фуд маркетом, но вряд ли там точно "та же
еда, но уже с конскими ценами", что в Ашане и Сильпо.
3. Ещё раз, Киев сильно отличается от всей Украины.
Во-первых, в Киеве сосредоточено минимум 10% населения Украины. Во-вторых, это 10% наиболее высокооплачиваемых работников. Официальная средняя зарплата в 1,5 раза выше средней по Украине и чуть ли не вдвое выше, чем, например, во Львовской, Одесской или Харьковской области.
А вообще разговор начался с того, пострадает ли общество и государство от того, что владельца какого-нибудь магазина призовут в армию. Государство точно не пострадает. Объём продаж и, соответственно, сумма налогов не изменится - люди всё равно купят то, что им нужно и примерно в тех же объёмах.
Общество, возможно, немного пострадает - кому-то придётся покупать не в пределах пешей доступности, а чуть дальше, кому-то, возможно, придётся проехаться.
Но, полагаю, в условиях войны на такие "жертвы" общество вполне могло бы пойти.
А так, когда пишут, что значительная часть населения живёт так, как будто войны нет...
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ЛАД
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Додано: Вів 11 лип, 2023 04:05
ЛАД
Starikan
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Додано: Вів 11 лип, 2023 06:21
барабашов написав: Hotab написав: Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
Ты ж офицер, причём старший(вы с Мариняком вроде были одного года?), с профильным ВВО, так что планка граней у тебя повыше, поверь.
Та понятно, что повыше. Я его за грани не упрекаю. Я для себя хочу понять, по сливовой лавочке у народа резьбу срывает?
Старший, да. Не одного года, но знал его отлично. За месяц до войны (ну и гибели, так как сбили его 8 марта) был в гостях в его свежезавершенном доме. Видел его шикарный музей в гараже. А ты по каким вопросам его знал?
К теме (поднятой ранее бесячим Детройтом ) сбили его подполковником, посмертно полковник.На момент начала войны был на пенсии, призвался самостоятельно (добровольцем) в первый день. И так как ушел на пенсию незадолго до войны и был в строю по видам летной подготовки, с первых дней приступил к боевым.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 07:25
detroytred написав:
При совку гарний лікар (молода людина пішки прийшла в місто, сама вивчилася і почала працювати) - на виході: завмаги, директори кінотеатрів, міліціонери, і т.д. - всі знайомі.
Всі питання вирішуються.
Навіть достатньо мати одного з перелічених, щоб через нього виходити на інших.
Також само з фахівцем слюсарем, механіком і т.д.
Якщо ж просто робітником на конвеєрі з-ду, фабриці, двірником, інженером ... то дрова.
Тут тільки переплачуй умовно 20-ку, щоб купити джинси. Переплачуй всюди, якщо хочеш мати. А з-п 120 ре.
А комусь 3 л. банка чистих вершків з молокозаводу за 3 рублі. Або ковбаса на будь-який смак за копійки з м'ясокомбінату.
Гнилувата система...
Бо всі в лікарі, завмаги, менти... не помістяться.
Комусь на конвеєрі треба пахати за 100 і без зв'язків.
Тупік... "Маленькая Вера" (ім'я ж не просто так у кіно дали...).
Вєра і тупік. Чи тупік і Вєра.
А при пізньому совку, то вже без блату й фіг куди поступити навчатися можна було.
Озирнувшись назад, згоден з Вами.
Але коли тобі 20, то все виглядає зовсім по іншому.
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Додано: Вів 11 лип, 2023 07:35
Hotab написав: Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...
Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.
Та я зрозумів, що ти спитав.
Просто хотів вкотре наголосити, що люди - не коні!!!(а від роботи - навіть, коні дохнуть!©)
І я пізніше дам відповідь на твоє питання, бо... - хочу пограти в гру
А далі - "щоб не плакати - він сміявся"©...
А тепер знатоки - увага питання
Який такий страшний сон(буду писати в такому ключі) наснився Успіху:
1. СЗЧ
2. Не виконання БР/БЗ
3. Крадіжка("угон") машини
4. Аватаризм
5. Чуть-чуть бракувало до бійки з комбатом
Тож знатоки - який варіант, чи варіанти(бо можна поєднувати) ви оберете?
А правильну відповідь я оголошу після 12ї години
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