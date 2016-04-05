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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4593459445954596
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:00

минутка культуры

(песня про войну если шо, не оффтоп)

а это русские дети поют (из Ижевска)
напомню за такие песни там светит "дискредитация"
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Вів 11 лип, 2023 08:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:04

  Hotab написав:detroytred , нема різниці чим вибісив. Здається давно прийшли до рішення, що ніхто ні під кого мінятись не буде. (Хоча відповідь на питання є на сторінках… «це інколи може когось бісити»)
Так-так, і питання «навіщо пілотам погони» таке ж придуркувато. Бо якщо погони викладачу ще питання для когось дискусійне (не для мене), то про пілотів (або танкістів з артилеристами) тільки відбитий таке питання може ставити .
На цьому сьогодні з вами все. По пʼятому колу не буде.

Топокарти видає жіночка. Хоч і з вусами, але жінка.

Ага, придуркувате питання. Чіпляли б тоді погони тільки під час бойових дій. А так обходились би тільки формою без погон. Да навіть при БД була б тільки форма, як ознака всл.
Справа-то не в питанні, а у відповідях на нього. От у відповідях може бути будь-що.
В тому числі важкозрозуміле про жіночку з вусами.

Да в мене якось і нема потреби з вами дискутувати. Я виключно відповідаю на ваші пасажі до мене.
Якщо ж колись випадково це зроблю без цього приводу, то виправте. Вибачусь, що забувся.

В тому і ключове, що вам у бік інших "немає різниці". Вигадуєте про будь-що ... впритул до триколорів.
Про тільки відбитий може ставити таке питання -- все ясно з вами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:49

  Успіх написав:Не знаю, чи буде це підказкою, але мова йде НЕ про одну людину, а про 4, або 5, або 6 людей (точної цифри з зрозумілих причин - не пишу)

Без цієї підказки може й і була б якась інтрига в пошуку варіанту відповіді.
Такі сни вже і по ютубу давно є. Було, є і буде. Всюди і завжди на планеті в такий час.

Тепер відпустка залежить від того, що вирішать робити з порушниками. Тобто на якому рівні зупинять покарання. Складний у командира вибір...
І так, і так хрінувато.

З вашої точки бачення, що краще -- зам'яти чи по повній? (Тільки без подробиць, бо таємниця ж). Перше чи друге?
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:08

Цікаво...

-В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?

— В первую очередь, с саммитом НАТО в Вильнюсе. Хочу напомнить, что от Вильнюса до Минска — 200 километров, а до границы с Беларусью — меньше 40. Уже объявлено, что на саммит приедет президент США, главы других стран. Мы видим, что для обеспечения безопасности саммита в Балтийское море вошли десятки новых кораблей, притом это не просто «кораблики», а носители ядерных крылатых и баллистических ракет со своими системами ПВО, закрывающими небо на сотни километров. Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки. Каждый кустик на территории Беларуси будет виден НАТО. Мы наблюдаем, что свою систему ПВО передвинула Германия, где в конце июня прошли крупнейшие учения ВВС НАТО. Польша отправила несколько тысяч своих военнослужащих в регион. Сотни тысяч солдат быстрого реагирования НАТО приведены в полную боевую готовность.

Лукашенко предупредили, что не только его неосторожные действия, но и слова, могут привести к тому, что «ненароком и зашибут» для обеспечения безопасности от террористов. Мы знаем, что те же «вагнеровцы» признаны многими странами террористами. Все может закончиться весьма плачевно для Лукашенко. Может быть нанесен удар по центрам принятия решений в Беларуси и силовым структурам. Лукашенко просто «поднял лапки», ликвидировал лагеря для мобилизованных, тут же сделал заявление, что «Жени нет, Женя не приедет» и «никаких «вагнеровцев» не будет». Накануне саммита эшелонами стали выводить российские войска из Беларуси.

— Чего ожидать от саммита НАТО, который начинается в Вильнюсе?

— Это эпохальное событие. Страна проведения саммита определяется за пару лет до встречи, но этим США и руководство НАТО показали, насколько важен наш регион для мировой безопасности. Это сигнал и белорусскому диктатору, и Путину, что НАТО здесь стоит прочно. Путин усугубил свое положение. Развязав войну в Украине, он сделал Балтийское море внутренним озером НАТО. То, что на год еще оставляют на своей должности Йенса Столтенберга, — это не из-за каких-то разногласий, а четкий сигнал, что «линия Столтенберга» — решительное противостояние агрессорам — будет продолжаться.

Переброска систем ПВО, воздушно-ракетных сил, сил быстрого реагирования, разведывательных сил в наш регион, показывает, что страны НАТО настроены решительно.

Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине с разными провокациями. Вильнюс близок к Минску, но и к Санкт-Петербургу. Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование. Альянс показывает, что настроен очень решительно, Россия должна прекратить войну, выведя войска с оккупированной территории Украины. Расклад сил сегодня такой, что обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе можно рассматривать как репетицию открытия второго фронта в пользу Украины.
Начались даже негласные переговоры в Вашингтоне между бывшими руководителями системы национальной безопасности США с тем же Лавровым. Это никак не означает ослабление позиций США, а говорит о том, что повторяется ситуация с СССР, который бряцал оружием, а затем пошел на сокращение всего чего только можно и просил поставить куриные «ножки Буша».
Ситуация повторяется на новом витке спирали истории. На Западе есть люди, которые понимают, что здесь нужно быть последовательными и действовать с позиции силы, как в свое время Рейган, потому что российская «партия почетной капитуляции», по словам Пионтковского, хотела бы этой почетной капитуляции, как в свое время Горбачев, но главное в этом словосочетании — капитуляция. Думаю, все идет именно к ней.
https://charter97.org/ru/news/2023/7/10/555232/
fler
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