Hotab написав:detroytred , нема різниці чим вибісив. Здається давно прийшли до рішення, що ніхто ні під кого мінятись не буде. (Хоча відповідь на питання є на сторінках… «це інколи може когось бісити») Так-так, і питання «навіщо пілотам погони» таке ж придуркувато. Бо якщо погони викладачу ще питання для когось дискусійне (не для мене), то про пілотів (або танкістів з артилеристами) тільки відбитий таке питання може ставити . На цьому сьогодні з вами все. По пʼятому колу не буде.
Топокарти видає жіночка. Хоч і з вусами, але жінка.
Ага, придуркувате питання. Чіпляли б тоді погони тільки під час бойових дій. А так обходились би тільки формою без погон. Да навіть при БД була б тільки форма, як ознака всл. Справа-то не в питанні, а у відповідях на нього. От у відповідях може бути будь-що. В тому числі важкозрозуміле про жіночку з вусами.
Да в мене якось і нема потреби з вами дискутувати. Я виключно відповідаю на ваші пасажі до мене. Якщо ж колись випадково це зроблю без цього приводу, то виправте. Вибачусь, що забувся.
В тому і ключове, що вам у бік інших "немає різниці". Вигадуєте про будь-що ... впритул до триколорів. Про тільки відбитий може ставити таке питання -- все ясно з вами.
-В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?
— В первую очередь, с саммитом НАТО в Вильнюсе. Хочу напомнить, что от Вильнюса до Минска — 200 километров, а до границы с Беларусью — меньше 40. Уже объявлено, что на саммит приедет президент США, главы других стран. Мы видим, что для обеспечения безопасности саммита в Балтийское море вошли десятки новых кораблей, притом это не просто «кораблики», а носители ядерных крылатых и баллистических ракет со своими системами ПВО, закрывающими небо на сотни километров. Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки. Каждый кустик на территории Беларуси будет виден НАТО. Мы наблюдаем, что свою систему ПВО передвинула Германия, где в конце июня прошли крупнейшие учения ВВС НАТО. Польша отправила несколько тысяч своих военнослужащих в регион. Сотни тысяч солдат быстрого реагирования НАТО приведены в полную боевую готовность.
Лукашенко предупредили, что не только его неосторожные действия, но и слова, могут привести к тому, что «ненароком и зашибут» для обеспечения безопасности от террористов. Мы знаем, что те же «вагнеровцы» признаны многими странами террористами. Все может закончиться весьма плачевно для Лукашенко. Может быть нанесен удар по центрам принятия решений в Беларуси и силовым структурам. Лукашенко просто «поднял лапки», ликвидировал лагеря для мобилизованных, тут же сделал заявление, что «Жени нет, Женя не приедет» и «никаких «вагнеровцев» не будет». Накануне саммита эшелонами стали выводить российские войска из Беларуси.
— Чего ожидать от саммита НАТО, который начинается в Вильнюсе?
— Это эпохальное событие. Страна проведения саммита определяется за пару лет до встречи, но этим США и руководство НАТО показали, насколько важен наш регион для мировой безопасности. Это сигнал и белорусскому диктатору, и Путину, что НАТО здесь стоит прочно. Путин усугубил свое положение. Развязав войну в Украине, он сделал Балтийское море внутренним озером НАТО. То, что на год еще оставляют на своей должности Йенса Столтенберга, — это не из-за каких-то разногласий, а четкий сигнал, что «линия Столтенберга» — решительное противостояние агрессорам — будет продолжаться.
Переброска систем ПВО, воздушно-ракетных сил, сил быстрого реагирования, разведывательных сил в наш регион, показывает, что страны НАТО настроены решительно.
Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине с разными провокациями. Вильнюс близок к Минску, но и к Санкт-Петербургу. Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование. Альянс показывает, что настроен очень решительно, Россия должна прекратить войну, выведя войска с оккупированной территории Украины. Расклад сил сегодня такой, что обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе можно рассматривать как репетицию открытия второго фронта в пользу Украины. Начались даже негласные переговоры в Вашингтоне между бывшими руководителями системы национальной безопасности США с тем же Лавровым. Это никак не означает ослабление позиций США, а говорит о том, что повторяется ситуация с СССР, который бряцал оружием, а затем пошел на сокращение всего чего только можно и просил поставить куриные «ножки Буша». Ситуация повторяется на новом витке спирали истории. На Западе есть люди, которые понимают, что здесь нужно быть последовательными и действовать с позиции силы, как в свое время Рейган, потому что российская «партия почетной капитуляции», по словам Пионтковского, хотела бы этой почетной капитуляции, как в свое время Горбачев, но главное в этом словосочетании — капитуляция. Думаю, все идет именно к ней. https://charter97.org/ru/news/2023/7/10/555232/
Російська компанія "Робоавиа" оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області. Передбачається, що підприємство випускатиме 1100 безпілотників на рік. Компанія вже побудувала такий завод у Сімферополі, він випускає на місяць 16 БПЛА і квадрокоптерів. https://ua-independent.com/rosiiska-kom ... tstva-bpla
detroytred написав:Не зрозуміло тільки чого опасаються? Чому не роблять, якщо і вони, і рашисти (згідно статті) розуміють отакий розклад сил?
Всі все знають, всі все розуміють, розклад сил отакий ... але пуйло-роіся агресила і агресить.
Вірно. Згідно статті має бути так - виходить НАТО і каже путіну "Тузік, брись назад в будку" і тема з війною закрита. А по факту росіяне постійно намагаються піднімати ставки дивлячись на нечітку реакцію наших партнерів (згадаймо як проморозились з підривом ГЕС)
detroytred написав:Не зрозуміло тільки чого опасаються? Чому не роблять, якщо і вони, і рашисти (згідно статті) розуміють отакий розклад сил?
Всі все знають, всі все розуміють, розклад сил отакий ... але пуйло-роіся агресила і агресить.
Вірно. Згідно статті має бути так - виходить НАТО і каже путіну "Тузік, брись назад в будку" і тема з війною закрита. А по факту росіяне постійно намагаються піднімати ставки дивлячись на нечітку реакцію наших партнерів (згадаймо як проморозились з підривом ГЕС)
Додам: Єслі що, то я не вумнічаю і повчаю всіх навкруги, знаю щось чого інші не знають. Навпаки. Я звертаю увагу на *Якісь незгадані складова, фактор (-ри) перебивають оце все.* --- бо не знаю цього. І цікаво було б взнати здогадки інших.
Нема вже на форумі Мортимера. В нього були відповіді на усі питання. Без прикрас. Жорстко і у лоба.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 09:59, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не знаю, что я, по-вашему, сублимирую. Но о таких глупостях, как "Назад в СССР" я никогда не писал. Союза Уже 30 лет нет и восстановить его сегодня невозможно. Если у кого-то хватает ума считать меня таким идиотом, то это не мои проблемы.
агарна супер держава!!! Ура!!!!
А якщо хто пише, що потрібна промисловість - "Ату його, це клятий совок і коляборант !!!"