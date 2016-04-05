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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4594459545964597>
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:04

  Hotab написав:detroytred , нема різниці чим вибісив. Здається давно прийшли до рішення, що ніхто ні під кого мінятись не буде. (Хоча відповідь на питання є на сторінках… «це інколи може когось бісити»)
Так-так, і питання «навіщо пілотам погони» таке ж придуркувато. Бо якщо погони викладачу ще питання для когось дискусійне (не для мене), то про пілотів (або танкістів з артилеристами) тільки відбитий таке питання може ставити .
На цьому сьогодні з вами все. По пʼятому колу не буде.

Топокарти видає жіночка. Хоч і з вусами, але жінка.

Ага, придуркувате питання. Чіпляли б тоді погони тільки під час бойових дій. А так обходились би тільки формою без погон. Да навіть при БД була б тільки форма, як ознака всл.
Справа-то не в питанні, а у відповідях на нього. От у відповідях може бути будь-що.
В тому числі важкозрозуміле про жіночку з вусами.

Да в мене якось і нема потреби з вами дискутувати. Я виключно відповідаю на ваші пасажі до мене.
Якщо ж колись випадково це зроблю без цього приводу, то виправте. Вибачусь, що забувся.

В тому і ключове, що вам у бік інших "немає різниці". Вигадуєте про будь-що ... впритул до триколорів.
Про тільки відбитий може ставити таке питання -- все ясно з вами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 08:49

  Успіх написав:Не знаю, чи буде це підказкою, але мова йде НЕ про одну людину, а про 4, або 5, або 6 людей (точної цифри з зрозумілих причин - не пишу)

Без цієї підказки може й і була б якась інтрига в пошуку варіанту відповіді.
Такі сни вже і по ютубу давно є. Було, є і буде. Всюди і завжди на планеті в такий час.

Тепер відпустка (як інструмент заохочення кращих) залежить від того, що вирішать робити з порушниками. Тобто на якому рівні зупинять покарання. Складний у командира вибір...
І так, і так хрінувато.

З вашої точки бачення, що краще -- зам'яти чи по повній? (Тільки без подробиць, бо таємниця ж). Перше чи друге?
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:08

Цікаво...

-В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?

— В первую очередь, с саммитом НАТО в Вильнюсе. Хочу напомнить, что от Вильнюса до Минска — 200 километров, а до границы с Беларусью — меньше 40. Уже объявлено, что на саммит приедет президент США, главы других стран. Мы видим, что для обеспечения безопасности саммита в Балтийское море вошли десятки новых кораблей, притом это не просто «кораблики», а носители ядерных крылатых и баллистических ракет со своими системами ПВО, закрывающими небо на сотни километров. Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки. Каждый кустик на территории Беларуси будет виден НАТО. Мы наблюдаем, что свою систему ПВО передвинула Германия, где в конце июня прошли крупнейшие учения ВВС НАТО. Польша отправила несколько тысяч своих военнослужащих в регион. Сотни тысяч солдат быстрого реагирования НАТО приведены в полную боевую готовность.

Лукашенко предупредили, что не только его неосторожные действия, но и слова, могут привести к тому, что «ненароком и зашибут» для обеспечения безопасности от террористов. Мы знаем, что те же «вагнеровцы» признаны многими странами террористами. Все может закончиться весьма плачевно для Лукашенко. Может быть нанесен удар по центрам принятия решений в Беларуси и силовым структурам. Лукашенко просто «поднял лапки», ликвидировал лагеря для мобилизованных, тут же сделал заявление, что «Жени нет, Женя не приедет» и «никаких «вагнеровцев» не будет». Накануне саммита эшелонами стали выводить российские войска из Беларуси.

— Чего ожидать от саммита НАТО, который начинается в Вильнюсе?

— Это эпохальное событие. Страна проведения саммита определяется за пару лет до встречи, но этим США и руководство НАТО показали, насколько важен наш регион для мировой безопасности. Это сигнал и белорусскому диктатору, и Путину, что НАТО здесь стоит прочно. Путин усугубил свое положение. Развязав войну в Украине, он сделал Балтийское море внутренним озером НАТО. То, что на год еще оставляют на своей должности Йенса Столтенберга, — это не из-за каких-то разногласий, а четкий сигнал, что «линия Столтенберга» — решительное противостояние агрессорам — будет продолжаться.

Переброска систем ПВО, воздушно-ракетных сил, сил быстрого реагирования, разведывательных сил в наш регион, показывает, что страны НАТО настроены решительно.

Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине с разными провокациями. Вильнюс близок к Минску, но и к Санкт-Петербургу. Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование. Альянс показывает, что настроен очень решительно, Россия должна прекратить войну, выведя войска с оккупированной территории Украины. Расклад сил сегодня такой, что обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе можно рассматривать как репетицию открытия второго фронта в пользу Украины.
Начались даже негласные переговоры в Вашингтоне между бывшими руководителями системы национальной безопасности США с тем же Лавровым. Это никак не означает ослабление позиций США, а говорит о том, что повторяется ситуация с СССР, который бряцал оружием, а затем пошел на сокращение всего чего только можно и просил поставить куриные «ножки Буша».
Ситуация повторяется на новом витке спирали истории. На Западе есть люди, которые понимают, что здесь нужно быть последовательными и действовать с позиции силы, как в свое время Рейган, потому что российская «партия почетной капитуляции», по словам Пионтковского, хотела бы этой почетной капитуляции, как в свое время Горбачев, но главное в этом словосочетании — капитуляция. Думаю, все идет именно к ней.
https://charter97.org/ru/news/2023/7/10/555232/
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:15

Враг не дрємлєт...

Російська компанія "Робоавиа" оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області. Передбачається, що підприємство випускатиме 1100 безпілотників на рік. Компанія вже побудувала такий завод у Сімферополі, він випускає на місяць 16 БПЛА і квадрокоптерів.
https://ua-independent.com/rosiiska-kom ... tstva-bpla
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:18

Флер
Згоден, дійсно цікаво.
Яскраво показано, що можуть же, коли бажають.


Не зрозуміло тільки чого опасаються?
Чому не роблять, якщо і вони, і рашисти (згідно статті) розуміють отакий розклад сил?

Всі все знають, всі все розуміють, розклад сил отакий ... але пуйло-роіся агресила і агресить.

Якісь незгадані складова, фактор (-ри) перебивають оце все.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не зрозуміло тільки чого опасаються?
Чому не роблять, якщо і вони, і рашисти (згідно статті) розуміють отакий розклад сил?

Всі все знають, всі все розуміють, розклад сил отакий ... але пуйло-роіся агресила і агресить.


Вірно. Згідно статті має бути так - виходить НАТО і каже путіну "Тузік, брись назад в будку" і тема з війною закрита. А по факту росіяне постійно намагаються піднімати ставки дивлячись на нечітку реакцію наших партнерів (згадаймо як проморозились з підривом ГЕС)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки"

После такого дальше можно не читать 😆
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:54

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Не зрозуміло тільки чого опасаються?
Чому не роблять, якщо і вони, і рашисти (згідно статті) розуміють отакий розклад сил?

Всі все знають, всі все розуміють, розклад сил отакий ... але пуйло-роіся агресила і агресить.


Вірно. Згідно статті має бути так - виходить НАТО і каже путіну "Тузік, брись назад в будку" і тема з війною закрита. А по факту росіяне постійно намагаються піднімати ставки дивлячись на нечітку реакцію наших партнерів (згадаймо як проморозились з підривом ГЕС)

Додам:
Єслі що, то я не вумнічаю і повчаю всіх навкруги, знаю щось чого інші не знають.
Навпаки. Я звертаю увагу на *Якісь незгадані складова, фактор (-ри) перебивають оце все.* --- бо не знаю цього.
І цікаво було б взнати здогадки інших.

Нема вже на форумі Мортимера. В нього були відповіді на усі питання. Без прикрас. Жорстко і у лоба.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 11 лип, 2023 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 09:59

  Hotab написав:
  Успіх написав:Hotab
Пишу - "люди - не коні!"
Тут кожен другий на грані...
А грані стираються...


Я не це спитав.
Мені пояснювати нічого не треба. Я це все давно пройшов.
І знаю контрибьюшин фекторз… Синька - один з них.

синька фактор, а 16 місяців не фактор, Л - логіка
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 10:02

  ЛАД написав:Не знаю, что я, по-вашему, сублимирую.
Но о таких глупостях, как "Назад в СССР" я никогда не писал. Союза Уже 30 лет нет и восстановить его сегодня невозможно. Если у кого-то хватает ума считать меня таким идиотом, то это не мои проблемы.

агарна супер держава!!! Ура!!!!

А якщо хто пише, що потрібна промисловість - "Ату його, це клятий совок і коляборант !!!"
flyman
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  #<1 ... 4594459545964597>
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