Додано: Вів 11 лип, 2023 09:08

-В Беларуси ликвидировали лагеря для российских мобилизованных. С чем это может быть связано?— В первую очередь, с саммитом НАТО в Вильнюсе. Хочу напомнить, что от Вильнюса до Минска — 200 километров, а до границы с Беларусью — меньше 40. Уже объявлено, что на саммит приедет президент США, главы других стран. Мы видим, что для обеспечения безопасности саммита в Балтийское море вошли десятки новых кораблей, притом это не просто «кораблики», а носители ядерных крылатых и баллистических ракет со своими системами ПВО, закрывающими небо на сотни километров. Наверняка будут передвинуты спутниковые-разведывательные группировки. Каждый кустик на территории Беларуси будет виден НАТО. Мы наблюдаем, что свою систему ПВО передвинула Германия, где в конце июня прошли крупнейшие учения ВВС НАТО. Польша отправила несколько тысяч своих военнослужащих в регион. Сотни тысяч солдат быстрого реагирования НАТО приведены в полную боевую готовность.Лукашенко предупредили, что не только его неосторожные действия, но и слова, могут привести к тому, что «ненароком и зашибут» для обеспечения безопасности от террористов. Мы знаем, что те же «вагнеровцы» признаны многими странами террористами. Все может закончиться весьма плачевно для Лукашенко. Может быть нанесен удар по центрам принятия решений в Беларуси и силовым структурам. Лукашенко просто «поднял лапки», ликвидировал лагеря для мобилизованных, тут же сделал заявление, что «Жени нет, Женя не приедет» и «никаких «вагнеровцев» не будет». Накануне саммита эшелонами стали выводить российские войска из Беларуси.— Чего ожидать от саммита НАТО, который начинается в Вильнюсе?— Это эпохальное событие. Страна проведения саммита определяется за пару лет до встречи, но этим США и руководство НАТО показали, насколько важен наш регион для мировой безопасности. Это сигнал и белорусскому диктатору, и Путину, что НАТО здесь стоит прочно. Путин усугубил свое положение. Развязав войну в Украине, он сделал Балтийское море внутренним озером НАТО. То, что на год еще оставляют на своей должности Йенса Столтенберга, — это не из-за каких-то разногласий, а четкий сигнал, что «линия Столтенберга» — решительное противостояние агрессорам — будет продолжаться.Переброска систем ПВО, воздушно-ракетных сил, сил быстрого реагирования, разведывательных сил в наш регион, показывает, что страны НАТО настроены решительно.Путину намекнули, чтобы он «не шалил» в Украине с разными провокациями. Вильнюс близок к Минску, но и к Санкт-Петербургу. Балтийская группировка в Калининградской области может просто прекратить существование. Альянс показывает, что настроен очень решительно, Россия должна прекратить войну, выведя войска с оккупированной территории Украины. Расклад сил сегодня такой, что обеспечение безопасности саммита НАТО в Вильнюсе можно рассматривать как репетицию открытия второго фронта в пользу Украины.Начались даже негласные переговоры в Вашингтоне между бывшими руководителями системы национальной безопасности США с тем же Лавровым. Это никак не означает ослабление позиций США, а говорит о том, что повторяется ситуация с СССР, который бряцал оружием, а затем пошел на сокращение всего чего только можно и просил поставить куриные «ножки Буша».Ситуация повторяется на новом витке спирали истории. На Западе есть люди, которые понимают, что здесь нужно быть последовательными и действовать с позиции силы, как в свое время Рейган, потому что российская «партия почетной капитуляции», по словам Пионтковского, хотела бы этой почетной капитуляции, как в свое время Горбачев, но главное в этом словосочетании — капитуляция. Думаю, все идет именно к ней.